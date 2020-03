Les autorités conseillent aux gens de travailler à domicile pour ralentir la propagation du coronavirus – .

La conception d’un artiste montre des particules microscopiques de coronavirus. (Illustration CDC)

Alors que l’épidémie de coronavirus s’élargit, les responsables de la santé publique du comté de Seattle-King recommandent que les gens travaillent à domicile si possible – et que les grands rassemblements de personnes soient reportés si possible.

Les recommandations ont été publiées aujourd’hui dans un avis qui a également mis à jour les statistiques sur la propagation de l’épidémie dans le comté de King. Dix nouveaux cas confirmés ont été signalés, dont un décès supplémentaire. Cela porte le total du comté de King à 31 cas confirmés, dont neuf décès.

Au nord de Seattle, le comté de Snohomish a signalé deux cas confirmés, dont un décès.

Bien que le coronavirus COVID-19 provoque des symptômes pseudo-grippaux, ce n’est pas un virus de la grippe. Le fait qu’aucun vaccin ou traitement antiviral ne soit actuellement disponible pour lutter contre le COVID-19 signifie que les gens doivent se fier à des stratégies plus élémentaires pour réduire le risque d’infection. Ces stratégies consistent notamment à éviter que le virus ne se propage par contact direct avec des personnes infectées.

Pour réduire les contacts, plusieurs sociétés technologiques – dont Amazon, Microsoft, Facebook et Google – ont déjà annulé ou reporté des événements et des voyages non essentiels. Les recommandations mises à jour d’aujourd’hui vont probablement accélérer cette tendance, même si Seattle-King County Public Health a souligné qu’il s’agissait simplement de recommandations plutôt que d’exigences.

«Nous comprenons que ces actions auront un impact énorme sur la vie des gens de notre communauté. Nous faisons ces recommandations en consultation avec les CDC [Centers for Disease Control and Prevention] sur la base des meilleures informations dont nous disposons actuellement pour protéger la santé publique », a déclaré l’agence. «Il s’agit d’un moment critique de l’épidémie croissante de COVID-19 dans le comté de King, et ces mesures peuvent potentiellement avoir un impact sur la propagation de la maladie.»

Voici la liste complète:

«Les personnes les plus exposées au risque de maladie grave devraient autant que possible rester à la maison et loin de grands groupes de personnes, y compris les lieux publics avec beaucoup de monde et les grands rassemblements où il y aura des contacts étroits avec les autres. Les personnes à risque élevé comprennent:

– 60 ans et plus

– Les personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents, notamment de maladies cardiaques, pulmonaires ou diabétiques

– Les personnes dont le système immunitaire est affaibli

– Les femmes enceintes

«Les lieux de travail devraient adopter des mesures qui permettent aux personnes qui peuvent travailler à domicile de le faire. La prise de ces mesures peut aider à réduire le nombre de travailleurs qui entrent en contact avec COVID-19 et à minimiser l’absentéisme pour cause de maladie.

«Si vous pouvez éviter de rassembler de grands groupes de personnes, envisagez de reporter les événements et les rassemblements.

«La santé publique ne recommande pas de fermer les écoles pour le moment, sauf s’il y a eu un cas confirmé dans l’école. Santé publique – Seattle et le comté de King respectent également les décisions de chaque école concernant les fermetures ou le report des activités, car chaque école connaît le mieux les besoins de sa communauté.

«Tous les gens ne devraient pas sortir lorsqu’ils sont malades.

«Évitez autant que possible de visiter des hôpitaux, des établissements de soins de longue durée ou des maisons de soins infirmiers. Si vous devez y aller, limitez votre temps là-bas et tenez-vous à six pieds des patients. »

Les responsables de la santé publique ont également fourni ces lignes directrices supplémentaires, qui constituent la procédure standard pour faire face à l’épidémie de COV-19:

«Ne vous rendez pas aux urgences, sauf en cas de nécessité. Les salles d’urgence doivent pouvoir répondre aux besoins les plus critiques. Si vous présentez des symptômes tels que toux, fièvre ou autres problèmes respiratoires, contactez d’abord votre médecin habituel.

«Restez à la maison quand vous êtes malade.

«Adoptez d’excellentes habitudes d’hygiène personnelle, notamment le lavage des mains, la toux dans les tissus ou le coude, évitez de toucher les yeux, le nez ou la bouche.

«Éloignez-vous des personnes malades, surtout si vous avez 60 ans et plus ou si vous avez des problèmes de santé sous-jacents tels que le diabète, les maladies cardiaques, les maladies pulmonaires ou un système immunitaire affaibli.

“Rester informé. Les informations changent fréquemment. Consultez et abonnez-vous au site Web de Santé publique (www.kingcounty.gov/COVID) ou au blog (www.publichealthinsider.com). »

Si vous êtes dans le comté de King et pensez que vous avez été exposé à un cas confirmé de COVID-19, ou si vous êtes un fournisseur de soins de santé avec des questions sur COVID-19, contactez le centre d’appels du coronavirus du roman de Seattle-King County Public Health: 206 -477-3977. Pour des préoccupations et des questions d’ordre général concernant COVID-19, appelez le centre d’appel du Washington State Novel Coronavirus au 800-525-0127.