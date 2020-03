Les autorités promettent des sites de test du coronavirus – mais mettent en garde contre les goulots d’étranglement – .

Le président Donald Trump s’adresse à la presse lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche. À gauche, Brett Giroir, secrétaire adjoint à la santé au ministère de la Santé et des Services sociaux. À droite, Deborah Birx, coordinatrice de la réponse aux coronavirus de la Maison Blanche. (C-Span via YouTube)

Les responsables fédéraux de la santé publique disent qu’ils vont commencer à mettre en place un système élargi de centres de test des coronavirus cette semaine, mais reconnaissent que la demande refoulée pourrait les submerger.

“Nous aurons un pic dans notre courbe”, a déclaré aujourd’hui Deborah Birx, coordinatrice de la réponse aux coronavirus de la Maison Blanche, lors d’une réunion d’information à la Maison Blanche. Elle a demandé au grand public de donner la priorité aux travailleurs de la santé, aux premiers intervenants et aux personnes à haut risque qui ont besoin de tests.

Birx a conseillé aux hôpitaux et aux laboratoires d’avoir suffisamment de fournitures pour traiter ce qui pourrait être des dizaines de milliers de tests à l’échelle nationale.

“Assurez-vous d’avoir suffisamment de pointes de pipette, de pipettes et de tout l’équipement dont vous avez besoin pour faire fonctionner ce laboratoire”, a-t-elle déclaré. «Vous savez de quoi vous avez besoin. Assurez-vous de l’avoir et de l’avoir à disposition pour ces tests. »

Un manque de capacité de test – en raison des premières décisions politiques ainsi que des défauts dans les premiers lots de tests fournis par les Centers for Disease Control and Prevention – a sérieusement entravé la réponse des États-Unis à l’épidémie de coronavirus. Ce n’est qu’au cours des dernières semaines que davantage de capacités ont été mises en ligne dans l’État de Washington, l’un des points chauds de la propagation de l’épidémie.

Le nouveau système national est hâtivement mis en place en tant que partenariat public-privé qui profite de l’approbation fédérale d’urgence pour de nouveaux types de tests de virus à haut débit produits par Roche et ThermoFisher. Le Service de santé publique des États-Unis et la Federal Emergency Management Agency aideront les agences étatiques et locales à installer des stations de test au volant ou à pied dans les parkings de détaillants tels que Walmart, Walgreens, Target et CVS.

L’amiral Brett Giroir, secrétaire adjoint à la santé au ministère de la Santé et des Services sociaux, a déclaré que certains États pourraient ne pas avoir besoin de beaucoup d’aide pour mettre en place les stations, tandis que d’autres États auront besoin de «l’accord de repas complet», y compris du personnel fédéral pour aider prélever des échantillons d’écouvillons nasaux.

Giroir a déclaré que les États les plus durement touchés – y compris vraisemblablement Washington ainsi que New York et la Californie – pourraient voir des stations commencer à apparaître cette semaine. Il a déclaré que 1,9 million de kits de test devraient être disponibles cette semaine. Le nouveau régime devrait permettre de tester «plusieurs dizaines de milliers à plusieurs centaines de milliers d’individus par semaine, et peut-être même davantage», a-t-il déclaré.

“Ce n’est pas du faux, ce n’est pas de la fantaisie”, a déclaré Giroir.

Plus de 2 000 laboratoires à travers le pays traiteront les tests. Le coût des tests devrait être couvert par des fonds fédéraux, une fois que la législation fédérale approuvée par la Chambre au cours du week-end aura été approuvée par le Sénat et signée par le président Donald Trump.

Malgré la capacité supplémentaire, Giroir a déclaré que tout le monde ne pourra pas obtenir un test immédiatement. La première priorité serait accordée aux travailleurs de la santé et aux premiers intervenants. La priorité irait également aux personnes âgées de 65 ans ou plus qui présentent des symptômes respiratoires et une température supérieure à 99,6 degrés Fahrenheit.

“Je ne vais pas dire que le problème des tests en laboratoire est terminé, car ce n’est pas le cas”, a-t-il déclaré. “Il entre dans la phase suivante.”

Le vice-président Mike Pence a déclaré que la Maison Blanche travaille avec Google et d’autres sociétés technologiques – y compris Amazon et Facebook – sur des ressources en ligne pour soutenir la réponse accrue. Ces ressources comprendraient un site Web qui interroge les utilisateurs sur les symptômes qui indiquent qu’un test serait justifié. “Dans les jours à venir, nous espérons que ce même site Web pourra diriger les gens vers le centre communautaire le plus proche ou le service au volant qui est disponible”, a déclaré Pence.

Birx a déclaré que les résultats du test seraient communiqués aux patients et à leurs médecins, et une version des résultats avec des informations personnelles supprimées serait envoyée aux gouvernements des États et locaux pour être utilisée dans le suivi de l’épidémie.

Jusqu’à présent, plus de 3200 cas confirmés de coronavirus ont été enregistrés aux États-Unis, selon les chiffres de l’Université Johns Hopkins. Mais les épidémiologistes disent que des dizaines de milliers d’Américains sont susceptibles d’avoir été infectés, la plupart d’entre eux ignorant qu’ils transmettent le virus.

Certaines personnes – en particulier dans la soixantaine ou plus, surtout si elles ont des problèmes de santé sous-jacents – éprouvent des symptômes mortels. Mais d’autres – en particulier dans la vingtaine ou moins – sont plus susceptibles de présenter des symptômes bénins ou aucun symptôme. Le briefing d’aujourd’hui n’a pas abordé directement le phénomène de transmission asymptomatique ou cryptique et ses implications pour les stratégies de test.

Dans d’autres développements:

Trump a vanté les actions de la Réserve fédérale pour stimuler l’économie en réduisant son taux d’intérêt de référence à zéro pour cent et en achetant pour 700 milliards de dollars d’obligations du Trésor et de titres adossés à des créances hypothécaires. «Le marché devrait être très heureux», a-t-il déclaré. Mais après l’annonce de cette décision, l’indice à terme Dow Jones a chuté de plus de 1 000 points, déclenchant des limites de négociation.

La sécurité intérieure par intérim Chad Wolf a reconnu que le grand nombre de voyageurs revenant d’Europe a mis à rude épreuve les systèmes de contrôle dans les aéroports américains, en particulier à O’Hare à Chicago. Les problèmes à O’Hare ont suscité de vives critiques du jour au lendemain, y compris de la part du gouverneur de l’Illinois J.B. Pritzker. “Nous avons corrigé le cours”, a déclaré Wolf, qui a indiqué que le temps d’attente moyen pour les passagers de retour était tombé à 30 minutes.

Wolf a été interrogé sur les limitations potentielles des voyages intérieurs depuis les points chauds des coronavirus. “Nous continuons à examiner toutes les options”, a-t-il déclaré.

Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a salué les mesures prises par le gouvernement fédéral pour augmenter les tests – mais a exhorté le grand public à continuer de prendre des mesures pour ralentir la propagation du virus. “Le pire est à venir pour nous”, a-t-il déclaré. Lorsqu’on lui a demandé si les autorités pourraient à un moment donné recommander la fermeture de restaurants et de bars, Fauci a répondu: «Cela pourrait être, absolument.»

En réponse à des questions sur la disponibilité des fournitures médicales, le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar, a déclaré que les fonctionnaires utilisaient un stock stratégique comprenant “des milliers et des milliers de ventilateurs”. Fauci a déclaré à CNN que le stock s’élève à 12 700 ventilateurs, ce qui ne serait pas suffisant pour le pire des cas. “Nous serons en mesure, espérons-le, de remblayer le stock du mieux que nous le pouvons”, a déclaré Fauci.

Aujourd’hui, le CDC a émis de nouvelles recommandations pour lutter contre l’épidémie – y compris un appel à l’annulation ou au report des événements en personne qui se composent de 50 personnes ou plus. Le CDC indique que sa recommandation sur les rassemblements en grand groupe sera en vigueur pour les huit prochaines semaines, mais ne s’applique pas au fonctionnement quotidien d’organisations telles que les écoles, les établissements d’enseignement supérieur ou les entreprises.