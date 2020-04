Les Belges doivent manger des frites deux fois par semaine pour sauver l’industrie de la pomme de terre – .

Les responsables belges de l’alimentation supplient les citoyens de manger des frites au moins deux fois par semaine dans le but de stimuler l’industrie défaillante de la pomme de terre.

La demande de pommes de terre a diminué à mesure que la pandémie de coronavirus se poursuit et environ 750 000 tonnes de pommes de terre ne devraient pas être transformées.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Nous avons vu tous les résultats les plus évidents de la nouvelle pandémie de coronavirus, y compris les fermetures, la distanciation sociale, les fermetures d’entreprises et les personnes qui perdent leur emploi. Alors que la crise se prolonge, des industries auxquelles vous ne pensez peut-être même jamais révèlent qu’elles luttent face à la pandémie, et pour de nombreuses raisons différentes.

En Belgique, le virus a non seulement touché les citoyens, mais aussi l’industrie nationale de la pomme de terre. En fait, les choses se sont tellement détériorées que les responsables de l’industrie de la pomme de terre dans le pays supplient les citoyens de manger des frites au moins deux fois par semaine dans l’espoir de soutenir la demande de légumes, qui a fortement diminué ces dernières semaines.

Comme le rapporte CNBC, Romain Cools, le secrétaire général de Belgapom, l’instance dirigeante de l’industrie belge de la pomme de terre, dit que quelque 750 000 tonnes de pommes de terre vont probablement mal tourner en raison d’un manque de demande. Personne n’aurait pu prédire les effets de la pandémie il y a des mois, et maintenant des groupes comme Belgapom font ce qu’ils peuvent pour s’assurer que la richesse de la nourriture qu’ils ont sous la main ne soit pas gaspillée.

“Nous travaillons avec les supermarchés pour voir si nous pouvons lancer une campagne demandant aux Belges de faire quelque chose pour le secteur en mangeant des frites – en particulier des frites surgelées – deux fois par semaine pendant la crise des coronavirus”, a déclaré Cools à CNBC. “Ce que nous essayons de faire, c’est d’éviter le gaspillage alimentaire, car chaque pomme de terre perdue est une perte.”

La Belgique a été relativement durement touchée par la pandémie bien qu’elle soit un petit pays. Près de 50 000 cas confirmés de COVID-19 ont été recensés en Belgique et plus de 7 000 décès ont été enregistrés. Le pays est dans un état de verrouillage avec des ordonnances de séjour à domicile obligatoires depuis la mi-mars. Amener les gens à commencer à manger plus de frites peut offrir un petit coup de pouce temporaire à l’industrie belge de la pomme de terre, mais il n’y a pas de solution rapide à tout cela.

“Pour être très honnête, l’effet sur la consommation de pommes de terre durera probablement pendant des mois, et nous ne pouvons essayer de trouver des solutions que là où elles sont – pour nous en Belgique, cela pourrait pousser la consommation domestique”, a déclaré Cools. “Nous avons également demandé aux agriculteurs de ne pas planter autant de pommes de terre pour la prochaine saison, car nous pensons que cette saison prendra quelques mois supplémentaires par rapport à l’année prochaine en reportant la transformation.”

Entre-temps, les excédents de pommes de terre sont envoyés aux banques alimentaires et aux pays d’Europe et même d’Afrique où ils font face à des pénuries alimentaires. Nous ne connaîtrons pas le plein impact de la pandémie sur de nombreuses industries alimentaires tant qu’un vaccin et des programmes de traitement n’auront pas été mis en place et que la vie n’aura pas recommencé à redevenir normale.

Source de l’image: Shutterstock

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

.