Les briques LEGO durent presque toujours dans l’océan, et c’est une mauvaise nouvelle – .

Les briques LEGO ont le potentiel de durer jusqu’à 1300 ans si elles se retrouvent dans les océans de la Terre.

Les jouets en plastique sont incroyablement durables, mais cela en fait un cauchemar absolu en matière de pollution des océans.

Les briques LEGO durent des siècles si elles sont jetées dans l’océan, contaminant l’environnement pendant des générations et des générations de vie marine. C’est selon une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’Université de Plymouth et publiée dans la revue Environmental Pollution. Les gros blocs de plastique colorés échouent régulièrement sur les plages, et la science nous dit maintenant combien de temps ils peuvent survivre dans les océans de la Terre.

Selon les chercheurs, et sur la base de l’étude des briques LEGO qui ont déjà passé des années dans l’océan avant de se retrouver sur les plages, les jouets pourraient durer jusqu’à 1300 ans avant de tomber en panne.

Tout le monde aime les blocs de construction LEGO – sauf si vous marchez accidentellement sur un au milieu de la nuit, bien sûr – mais ils sont un véritable cauchemar en matière de pollution. Ils sont petits, faits de plastique extrêmement durable et peuvent être facilement perdus. Pour cette raison, ils finissent souvent dans l’océan. Une fois là-bas, ils peuvent durer très, très longtemps.

“LEGO est l’un des jouets pour enfants les plus populaires de l’histoire et une partie de son attrait a toujours été sa durabilité”, a déclaré le Dr Andrew Turner, auteur principal de l’étude, dans un communiqué. “Il est spécialement conçu pour être joué avec et manipulé, il n’est donc pas particulièrement surprenant que, même s’il est potentiellement dans la mer depuis des décennies, il ne soit pas considérablement usé. Cependant, toute l’étendue de sa durabilité nous a même surpris. »

Pour leur étude, les chercheurs impliqués dans l’étude ont collecté des briques LEGO jetées trouvées sur les côtes de l’Angleterre. Des groupes environnementaux locaux, y compris le projet LEGO Lost At Sea, ont amassé une grande et troublante collection de milliers de pièces LEGO trouvées sur les plages. On ne sait pas exactement comment les morceaux LEGO finissent si souvent dans l’océan, même s’il n’est pas difficile d’imaginer que les minuscules jouets en plastique sont amenés par les jeunes lors des sorties à la plage, puis laissés ou perdus.

Un total de 50 pièces LEGO qui ont échoué ont été étudiées par les scientifiques. Les chercheurs ont examiné dans quelle mesure les briques étaient tombées en panne, les pesant et les mesurant pour déterminer la masse perdue au fil du temps. Ces briques ont ensuite été comparées à des pièces intactes qui auraient été produites à peu près au même moment. En fin de compte, l’équipe a déterminé que les briques pouvaient durer au moins 100 ans dans l’océan, mais peut-être aussi longtemps que 1300.

“Les pièces que nous avons testées étaient lissées et décolorées, certaines des structures s’étant fracturées et fragmentées, ce qui suggère que, tout en restant intactes, elles pourraient également se décomposer en microplastiques”, prévient Turner. “Il souligne une fois de plus l’importance pour les personnes d’éliminer correctement les articles usagés pour s’assurer qu’ils ne posent pas de problèmes potentiels pour l’environnement.”

Source de l’image: Andrew Turner, Université de Plymouth

