Les briseurs de printemps qui ont refusé d’arrêter de faire la fête ont maintenant un coronavirus – .

Les briseurs de printemps en Floride, qui ont ignoré les conseils des experts de la santé et des représentants du gouvernement, se sont rendus dans des hotspots en pleine pandémie.

Maintenant, beaucoup de ces mêmes étudiants sont positifs pour le nouveau coronavirus, et personne ne sait exactement jusqu’où il s’est propagé.

Les personnes dont le test de dépistage du COVID-19 est positif doivent rester en quarantaine pendant une période prolongée, et toute personne avec laquelle elles ont été en contact court désormais un risque énorme d’être infectée également.

Partout dans le monde, les experts de la santé exhortent les citoyens à rester chez eux lorsque cela est possible et à se tenir à distance des autres si vous devez absolument quitter vos maisons. C’est une réponse à la pandémie de coronavirus qui balaie la planète, et ce pourrait être la seule façon pour nous de ralentir la propagation du COVID-19 et de donner à nos systèmes de santé une chance de combattre pour sauver des vies.

Malgré l’évidence de cette vérité fondamentale, certains ignorent les ordres des représentants du gouvernement, et nulle part cela n’a été aussi clair au cours de la semaine dernière que sur les plages de Floride. Les briseurs de printemps étaient déterminés à faire la fête, virus ou pas de virus, et leur sentiment d’invincibilité mal placé les rattrape déjà. Maintenant, un flot de nouveaux cas d’infection à coronavirus est signalé parmi les étudiants qui ne pouvaient tout simplement pas tenir compte de quelques conseils de base.

Dans un article publié sur les réseaux sociaux, l’Université de Tampa a révélé qu’au moins une demi-douzaine d’étudiants de l’école étaient positifs pour COVID-19 après avoir assisté aux festivités des vacances de printemps, localement ou à l’étranger.

“Un étudiant voyageait à l’étranger et a été testé au Dickey Health and Wellness Centre le 16 mars. L’élève s’auto-isolant hors campus et n’a pas été hospitalisé”, a indiqué l’université dans un communiqué. «Cinq étudiants voyageaient ensemble et avec d’autres étudiants de l’UT pendant les vacances de printemps. Un des étudiants n’est pas revenu sur le campus après les vacances de printemps et quatre sont revenus sur le campus. Tous sont auto-isolants – les quatre derniers sur le campus – et aucun n’a été hospitalisé. »

La grande question maintenant, bien sûr, est de savoir combien de personnes ont été réellement exposées au virus pendant les manigances de la relâche scolaire. Six nouveaux cas de virus ne font pas vraiment bouger l’aiguille, mais ces six personnes faisaient la fête et socialisaient pendant une longue période avant d’être testées, et qui sait combien de cas résulteront de ces rassemblements mal avisés.

C’est vraiment un exemple fantastique du fonctionnement de la distance sociale et, si vous l’ignorez, cela ne fait qu’empirer les choses. Nous devrons attendre des jours, voire des semaines, pour voir dans quelle mesure ces nouvelles graines se propagent, ce qui signifie plus de chances pour la pandémie de se développer. Les personnes infectées mais qui ne présentent pas encore de symptômes peuvent encore facilement transmettre la maladie à d’autres, ce qui complique encore les efforts pour contenir la propagation.

