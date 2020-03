Les bureaux d’approvisionnement de la Force aérienne et de la Force spatiale tentent de maintenir les programmes en marche pendant la pandémie

Sélections de sources pour le lancement de l’espace de sécurité nationale, la dissuasion stratégique au sol reste sur la bonne voie

WASHINGTON – Des contrats importants pour des services de lancement spatial et pour le développement d’un nouveau missile balistique intercontinental devraient être attribués cette année, et c’est toujours le plan, ont déclaré de hauts responsables.

Avec des milliers de gestionnaires de programme et d’agents de négociation des contrats travaillant à domicile et ne communiquant que par téléphone ou par chat vidéo, la paperasse continue de se déplacer virtuellement dans le système. Alors que la pandémie de COVID-19 crée des défis sans précédent, les responsables insistent sur le fait qu’ils font tout ce qu’ils peuvent pour maintenir la machine contractuelle du Pentagone en mouvement.

«Nous avons l’intention, dans toute la mesure du possible, de rester sur la bonne voie», a déclaré la semaine dernière à SpaceNews le lieutenant-général John Thompson, commandant du Space and Missile Systems Center.

SMC examine les offres de fournisseurs de lanceurs en lice pour deux contrats de cinq ans qui seront attribués à la mi-2020 pour des services de lancement d’espace de sécurité nationale. Thompson a déclaré que le travail de sélection de la source ne s’était pas arrêté depuis que SMC était passé au télétravail il y a deux semaines. Certains fournisseurs de lancement développent de nouvelles fusées pour la compétition, mais Thompson a déclaré que jusqu’à présent, aucun n’avait indiqué qu’ils ne pourraient pas rester dans la course en raison de la pandémie.

“Cependant, si l’un de nos fournisseurs ou sous-traitants a du mal à respecter les horaires en raison de problèmes liés à des fermetures dans leur état, nous allons évidemment en tenir compte au fur et à mesure”, a-t-il déclaré.

“Autant de normalité que possible”

Vendredi, le responsable principal des acquisitions pour le département de l’Air Force, Will Roper, a déclaré aux journalistes que son bureau avait adopté une “posture de guerre” et qu’il poursuivait ses achats.

“Toutes les sélections de sources sont sur la bonne voie”, y compris l’attribution des services de lancement et le contrat de dissuasion stratégique au sol, a-t-il déclaré. «GBSD, lancement spatial, nous prévoyons de récompenser à temps. Nous procédons toujours à des examens virtuels de programmes, essayant de maintenir autant de normalité que possible. »

Un obstacle potentiel est la limitation de l’accès aux sites Web classifiés à partir d’ordinateurs personnels et de téléphones portables. Les programmes spatiaux et les armes nucléaires ont d’importantes composantes classées, ce qui signifie que les discussions sur ces projets doivent être menées dans des bâtiments comme le Pentagone où il y a des FISC, abréviation des installations d’informations sensibles compartimentées.

“Nous n’avons pas de capacité pour les SCIF distants”, a déclaré Roper. “Si nous nous abritons sur place, nous ne pouvons pas faire venir de personnes aux SCIF.”

Le bureau de Roper étudie la possibilité d’adapter un système de communication de niveau secret que l’Air Force a développé pour une utilisation sur le champ de bataille et de le mettre à la disposition des professionnels de l’acquisition afin qu’ils puissent accéder aux données classifiées à partir de téléphones ou de tablettes approuvés par la National Security Agency.

«Nous avons développé cette capacité pour ABMS», a déclaré Roper, du système de gestion de combat avancé, qui est envisagé comme un réseau virtuel permettant aux commandants d’accéder et de partager des informations à travers le monde. “Une partie de ce que nous essayons de démontrer est la possibilité de transférer des données de niveau secret vers les téléphones et les tablettes, mais en toute sécurité dans une méthode approuvée par la NSA.”

Mais Roper a reconnu que cette idée était longue, car elle nécessiterait des modifications de politiques de sécurité strictes. Il a déclaré que la poursuite de ces changements “pourrait être une option” si le travail à distance devenait plus la norme que l’exception à l’avenir.

Clé de trésorerie pour les petites entreprises

Les dirigeants du DoD ont déclaré que le maintien du flux des contrats est essentiel pour les fournisseurs qui manquent de liquidités pendant la pandémie. Roper a déclaré qu’il s’inquiétait pour les petites entreprises qui ont développé des technologies importantes pour la sécurité nationale et qui sont maintenant en difficulté.

“Nous allons devoir faire les choses différemment avec les petites entreprises qu’avec nos entreprises”, a-t-il déclaré. Au cours des dernières années, l’Air Force a mis en place des programmes de type aventure qui attribuent des contrats à de petites entreprises dotées de technologies prometteuses. “Nous continuerons de récompenser chaque SBIR [Small Business Innovation Research] nous avons disponible », a déclaré Roper.

Pour consolider la base industrielle, a-t-il dit, «dans le cadre des lois actuelles, nous avons ordonné à tous les agents de négociation des contrats de modifier leurs pratiques de collaboration avec l’industrie».

Le 20 mars, le DoD a annoncé des mesures pour augmenter les paiements progressifs aux entrepreneurs et sous-traitants. “Les flux de trésorerie et les liquidités sont tout”, a déclaré Roper. Les bureaux de programme sont invités à «récompenser plus tôt si possible».

Il incombe toutefois aux maîtres d’œuvre de remettre l’argent du DoD aux petits fournisseurs.

“Le département s’attend à ce que les grandes entreprises s’assurent que les flux de trésorerie se déplacent vers les petites entreprises dans leurs chaînes d’approvisionnement respectives”, a déclaré le porte-parole du Pentagone, le lieutenant-colonel Mike Andrews dans un communiqué.

Vendredi, le plus grand entrepreneur du Pentagone, Lockheed Martin, a annoncé qu’il avancerait plus de 50 millions de dollars à ses fournisseurs de petite et moyenne taille.