Les chefs de la Garde nationale plaident pour une garde nationale de l’espace

Les responsables de la Garde nationale ont déclaré qu’une Garde nationale spatiale devrait être établie dès que possible en tant que composante de réserve de la Force spatiale américaine.

WASHINGTON – Les dirigeants de la Garde nationale remettent ouvertement en question la décision du Département de la défense de constituer une force spatiale américaine sans définir le rôle que la Garde nationale jouera pour soutenir le nouveau service.

Des représentants du Bureau de la Garde nationale et des adjudants généraux de cinq États ont rencontré des journalistes au Pentagone le 12 février pour exposer leur cas selon lequel une Garde nationale spatiale devrait être établie dès que possible en tant que composante de réserve de l’US Space Force.

Le débat sur la façon dont la Garde soutiendrait la Force spatiale américaine frémit depuis un an, lorsque le Pentagone a soumis au Congrès une proposition de création d’une Force spatiale, mais n’a pas précisé le rôle de la Garde nationale.

“Nous plaidons fermement pour une garde nationale de l’espace”, a déclaré le major-général David Baldwin, adjudant général de la garde nationale de Californie.

Baldwin a demandé pourquoi le rapport que le Pentagone avait soumis au Congrès le 3 février sur la structure organisationnelle proposée de l’US Space Force ne comprenait pas de plan pour la Garde nationale.

“Ils en ont eu l’occasion il y a quelques semaines dans leur premier rapport au Congrès”, a déclaré Baldwin. Après la publication du rapport, “j’ai immédiatement reçu des appels de mes unités me demandant” qu’est-ce que cela signifie pour moi? “”, A-t-il déclaré. «Qu’est-ce que je dis à mes parents? Nous leur disons de rester concentrés sur la mission, que tout cela se passera bien. Mais bien sûr, nous savons mieux que cela », a-t-il ajouté. “Je suis préoccupé. Nous nous attendions à ce que cela figure dans le rapport. »

Certains responsables du DoD ont averti en privé que la création d’une Space National Guard pourrait ouvrir la porte à tous les États souhaitant disposer d’un Space Guard pour stimuler la croissance économique. Maintenant, le Pentagone doit faire face à une date limite du 19 mars pour soumettre un autre rapport au Congrès sur la façon dont la Garde et les Réserves devraient être intégrées dans la Force spatiale.

Les forces de la Garde nationale sont contrôlées par leur État respectif. Ils répondent aux urgences nationales mais servent également de composantes de réserve aux services militaires américains. Lorsque les forces de la Garde sont appelées au service actif, les troupes de la Garde nationale aérienne sont alignées avec l’Air Force, et celles de la Garde nationale de l’armée sont alignées avec l’armée. Les responsables de la garde ont déclaré qu’une garde nationale spatiale devrait être alignée sur la Force spatiale en tant que service parent chargé d’organiser, d’entraîner et d’équiper les forces.

Brick. Le général Torrence Saxe, adjudant général de la Garde nationale de l’Alaska, a déclaré qu’il était déraisonnable de s’attendre à ce que les membres de la Garde servent sous un service qui n’est pas le leur. “Cela créerait de la confusion”, a-t-il déclaré. “Là où il y a une mission spatiale, il doit y avoir une Garde nationale spatiale.”

Le rapport que le Pentagone a envoyé au Congrès le 3 février a déclaré: «Le DoD ne peut pas exécuter ses missions spatiales militaires aujourd’hui sans la Garde et la Réserve». Dans le même temps, la Force spatiale a «l’occasion unique d’envisager une feuille blanche, le XXIe siècle approche de la gestion du capital humain spécialement conçue pour l’ensemble des missions spatiales et les besoins et préférences de la génération actuelle. »

Les responsables de la garde ont déclaré lors de la conférence de presse du 12 février qu’ils étaient perplexes face à cette déclaration.

“Nous pensons que c’est une solution simple et nous voulons faire partie de la solution”, a déclaré le major-général James Eifert, adjudant général de la Garde nationale de Floride. “Nous ne sommes pas de grands fans d’une autre étude d’un an examinant les mêmes choses que nous avons déjà passé du temps à étudier.”

Eifert a déclaré qu’il était juste de permettre au DoD de faire preuve de diligence raisonnable. “Mais vous pouvez étudier quelque chose dans l’oubli et ne jamais avancer.”

Les critiques selon lesquelles la Garde alourdirait le DoD avec des frais généraux bureaucratiques émanent de personnes «peu familières avec les réalités sur le terrain», a déclaré Eifert.

Huit États – Alaska, Hawaï, Californie, Colorado, Floride, New York, Arkansas et Ohio – et Guam emploient environ 1 500 personnes qui se spécialisent dans les opérations spatiales. La plupart sont de la Garde nationale aérienne et un petit nombre de la Garde nationale militaire.

«Nous ne cherchons pas à lever 54 Space National Guards pour couvrir tous les États et territoires», a déclaré Eifert. «Nous examinons des frais généraux supplémentaires dans les États particuliers qui participent à la mission.»

Les unités de garde ont une expertise dans les tâches spatiales telles que l’alerte stratégique aux missiles, la connaissance de la situation spatiale, le contrôle de l’espace, le commandement et le contrôle des satellites de guerre électronique, les communications par satellite, le lancement spatial et certains soutiennent le National Reconnaissance Office.

Les adjudants généraux ont déclaré aux journalistes qu’ils étaient allés dans leurs délégations au Congrès pour exprimer leurs préoccupations.

Brick. Le général Patrick Cobb, directeur adjoint des opérations spatiales du Bureau de la Garde nationale, a déclaré que son bureau fonctionnait par le biais des canaux du DoD, comme cela est requis pour le bureau. Il a dit qu’il espère que le DoD présentera un plan pour mettre en place une garde nationale spatiale et n’attendra pas que le Congrès la prescrive dans la législation.

“Idéalement, nous voulons une proposition du DoD”, a-t-il déclaré.

Cobb a déclaré que la Garde reconnaît que la Force spatiale est toujours en cours de formation et qu’elle n’a pas encore de membres en service actif. Des milliers d’aviateurs devraient être transférés à l’US Space Force au cours de la prochaine année après que les questions administratives et législatives auront été réglées.

“Nous pourrions faire en parallèle, avoir des transferts simultanés”, a déclaré Cobb. Dans la Garde, il n’est pas rare que des membres démissionnent de leur commission dans la Garde nationale aérienne et passent à la Garde nationale de l’armée ou vice versa, a-t-il dit. S’il y a une Garde nationale spatiale, on s’attend à ce que les membres des gardes de l’air et de l’armée soient transférés, à moins que le Congrès ne fournisse des fonds supplémentaires pour augmenter les rangs.