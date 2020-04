Les chercheurs disent qu’ils auront des astuces textuelles pour faire face à COVID-19 – .

Les chercheurs veulent savoir comment l’épidémie de COVID-19 affecte notre santé mentale et nos relations au fil du temps. (Photo BigStock / Antonio Diaz)

Une dose quotidienne de conseils envoyée à votre smartphone peut-elle vous aider à rester sain d’esprit pendant une pandémie? C’est ce qu’une étude prévue par le Center for the Science of Social Connection et SurveySignal de l’Université de Washington vise à découvrir.

Le directeur du centre UW, le psychologue Jonathan Kanter, a déclaré que l’appel à volontaires avait été lancé la semaine dernière. À ce jour, près de 1 000 personnes se sont inscrites – mais il y a encore une chance de participer.

«Nous en espérons 2 000», a déclaré Kanter à . dans un e-mail. “Nous continuerons à nous inscrire jusqu’à ce que nous soyons pleins, ce qui sera probablement dans une semaine environ.”

Les participants à l’étude seront invités à répondre à un court sondage sur leur smartphone, tous les soirs pendant quatre semaines. L’enquête servira d’autocontrôle rapide de l’humeur, du bien-être social et de la santé de chaque personne.

Coronavirus Live Updates: les derniers développements COVID-19 à Seattle et le monde de la technologie

“Les participants recevront des suggestions de notre centre fournissant des conseils simples et fondés sur des preuves pour les activités quotidiennes et les exercices visant à améliorer la santé mentale et les relations”, a déclaré Kanter. «Certains participants recevront ces conseils quotidiennement, mais tous les obtiendront à la fin de l’étude.»

Deux brèves enquêtes finales seront envoyées à huit semaines et à 16 semaines pour conclure l’expérience.

Kanter a déclaré que l’expérience nationale avait été déclenchée par une étude similaire qui portait sur l’effet de la distance sociale sur 500 personnes à Seattle et dans le comté de King.

“Nos données sur les résidents du comté de King suggèrent de bonnes et de mauvaises nouvelles”, a-t-il déclaré. «Les gens sont remarquablement adaptatifs – même si nous n’avons pas l’habitude de nous adapter à ce niveau de changement – et la plupart des gens semblent bien s’adapter et s’adapter. Cela dit, beaucoup éprouvent également des difficultés. La consommation de substances a augmenté pour un nombre important de personnes, par exemple, et le stress, la solitude et la dépression sont plus élevés que nous le souhaitons. »

La nouvelle étude visera “non seulement à surveiller les gens mais aussi à essayer d’aider”, a déclaré Kanter.

Les participants doivent être des résidents américains de 18 ans ou plus, avec accès à un smartphone qui peut recevoir les textes et les sondages. Le centre recherche des fonds supplémentaires pour soutenir la recherche accélérée, mais vous n’avez pas besoin de payer pour participer.

L’étude d’adaptation COVID-19 n’est pas le seul projet de recherche d’UW à étudier les effets psychologiques de la pandémie sur les personnes. Un autre projet, connu sous le nom d’étude communautaire COVID-19 du comté de King, recueille des données et des comptes personnels auprès des résidents du comté de King pour évaluer leur capacité à faire face à l’épidémie de coronavirus. Cette étude est ouverte jusqu’au 19 avril.

“Je pense que ce problème est si important qu’il est bon que plusieurs chercheurs tentent de comprendre les problèmes sous plusieurs angles”, a déclaré Kanter dans son e-mail. “Les principales différences entre cette étude et notre étude sont que 1) notre étude est un échantillon national, pas seulement le comté de King, et 2) notre étude offre des conseils pour améliorer le bien-être en plus de simplement vérifier comment les gens se portent.”

Les conseils ne sont pas les seuls avantages potentiels provenant de l’étude d’adaptation COVID-19: des cartes-cadeaux Amazon d’une valeur de 50 $ seront tirées au sort pour les participants, avec des participations distribuées en fonction du nombre d’enquêtes réalisées.

Les participants peuvent s’inscrire au COVID-19 Coping Survey en remplissant un formulaire en ligne. Les questions sur l’expérience ou le processus d’inscription peuvent être envoyées à covidcoping@uw.edu ou research@surveysignal.com.