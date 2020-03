Les chercheurs ont découvert comment le corps tue le coronavirus – .

Des recherches menées en Australie ont déterminé que la réponse du système immunitaire au coronavirus SARS-CoV-2 qui cause la maladie COVID-19 est similaire à une réaction à la grippe dans les cas d’intensité légère à modérée.

Leurs résultats peuvent être utilisés pour accélérer le développement d’un vaccin et de traitements, ainsi que de nouveaux tests qui pourraient être en mesure de déterminer la gravité d’une infection à coronavirus dès le début.

La recherche prouve que le corps humain peut devenir immunisé contre le virus, mais on ne sait toujours pas combien de temps l’immunité dure.

La pandémie de coronavirus est loin d’être contenue, les pays du monde entier signalant de plus en plus de cas. C’est à chacun d’intervenir et de faire sa part pour aplanir la courbe – la distanciation sociale et le lavage des mains aideront à faire l’affaire – afin que les systèmes médicaux du monde entier ne soient pas dépassés. Les médecins ont besoin de temps pour traiter les cas graves tandis que certains de leurs pairs tentent de développer des vaccins ou de nouveaux médicaments qui accéléreront le processus de guérison. La bonne nouvelle pour les personnes qui attrapent le nouveau virus COVID-19 est que la plupart des gens vont se remettre, et c’est à cause du système immunitaire de l’organisme. Des chercheurs australiens ont déjà compris comment le corps tue le virus du SRAS-CoV-2, et leurs premiers résultats aideront d’autres à développer de nouveaux traitements qui pourraient étendre l’immunité et peut-être même éradiquer la maladie.

Des chercheurs australiens ont découvert que le corps humain combat l’infection de la même manière qu’il traiterait la grippe ordinaire. La conclusion est valable pour les cas légers à modérés pour le moment, ce qui conduit à une guérison complète. On ne sait toujours pas combien de temps l’immunité dure et rien ne garantit qu’une fois guéri, le corps ne contractera plus la même maladie COVID-19.

“Les populations de cellules immunitaires que nous avons vues émerger avant que les patients ne se rétablissent sont les mêmes cellules que nous voyons dans la grippe”, a déclaré à ABC News Australia la responsable du laboratoire, Katherine Kedzierska. “Ces informations nous permettront d’évaluer tout candidat vaccin car dans un monde idéal, le vaccin devrait imiter la réponse immunitaire de notre corps.”

Les chercheurs de l’Institut Peter Doherty pour les infections et l’immunité ont été les premiers au monde à expliquer le mécanisme du système immunitaire pour lutter contre le coronavirus, car ils se préparent à une telle menace depuis des années. Une «plateforme de préparation à la recherche» dirigée par le spécialiste des maladies infectieuses Irani Thevarajan avait déjà développé la logistique nécessaire pour faire face à l’arrivée d’un nouveau virus le plus rapidement possible. Les protocoles existants les ont aidés à accélérer la recherche et à gagner un temps précieux. “Parfois, le retard aurait pu prendre des mois … il n’aurait pas dû passer du patient à la recherche en quatre semaines”, a-t-elle déclaré.

Les chercheurs ont analysé des échantillons de sang d’une femme dans la quarantaine, l’un des premiers patients atteints de coronavirus en Australie, qui a été admise à l’hôpital avec des symptômes comme la léthargie, le mal de gorge, la toux sèche et la fièvre après un voyage à Wuhan, la région chinoise où tout a commencé.

“Nous avons trouvé chez ce patient à trois jours, nous avons pu voir l’émergence de cellules immunitaires dans le sang”, a déclaré Kedzierska. “Sur la base de notre expérience avec les patients atteints de la grippe, nous pourrions prédire le rétablissement, et c’est exactement ce qui s’est produit dans COVID-19.”

Outre le développement d’un vaccin, les nouvelles découvertes pourraient aider les médecins à déterminer les progrès d’un patient. Des marqueurs dans le sang pourraient être utilisés pour voir si un patient développera des symptômes plus graves, ce qui pourrait être une réalisation clé pour lutter contre COVID-19. Les médecins seraient en mesure de dire à l’avance si un cas est grave ou léger, puis de prendre les mesures appropriées.

La raison pour laquelle les gouvernements du monde entier tentent de limiter la propagation de la maladie concerne les cas graves qui doivent être admis dans les hôpitaux, avec des traitements comprenant l’intubation et la ventilation du patient. Plus il y a de personnes infectées, plus le nombre de cas graves devant être admis en soins intensifs est élevé. Et c’est le genre de chose qui peut conduire à l’effondrement des systèmes médicaux locaux.

Les scientifiques analyseront également la réponse du système immunitaire dans les cas graves de COVID-19, dans le but de trouver de nouvelles lignes de traitement.

Le professeur Kedzierska a également noté qu’il est trop tôt pour dire à quel point l’immunité acquise est bonne. “La question suivante est de savoir si cette réponse immunitaire confère aux gens une immunité pendant des semaines, des mois ou des années, nous sommes donc protégés”, a-t-elle déclaré, mais la réponse ne viendra que dans les prochains mois, alors que les chercheurs vérifieront auprès des patients récupérés.

La recherche COVID-19 sur les coronavirus du Peter Doherty Institute a été publiée dans Nature Medicine.

Source de l’image: MURTAJA LATEEF / EPA-EFE / Shutterstock

