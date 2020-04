Les chercheurs ont finalement expliqué le symptôme de coronavirus le plus étrange – .

La perte d’odeur peut être un avertissement précoce d’une nouvelle infection à coronavirus, selon des rapports récents.

Les chercheurs de Harvard ont étudié la génétique des cellules olfactives impliquées dans le processus de l’odorat et ont trouvé une explication surprenante pour l’anosmie liée au COVID-19.

Le nouveau virus pourrait interagir avec un certain type de cellule à l’intérieur de l’épithélium olfactif, et non avec les neurones réels impliqués dans le traitement de l’odeur.

Les nouvelles infections à coronavirus présentent quelques particularités qui les rendent très dangereuses. Le virus est extrêmement résistant et peut survivre pendant des jours sur certaines surfaces, ce qui augmente le risque d’infection. La période d’incubation est relativement longue, ce qui signifie que vous pourriez ne pas ressentir de symptômes aussi longtemps que 2 semaines après l’avoir contractée. Enfin, les symptômes COVID-19 les plus courants ne sont pas uniques à cette maladie, donc seul un test vous dira avec certitude que vous l’avez par opposition à un rhume ou à la grippe.

Cependant, les médecins ont découvert deux signes avant-coureurs pouvant indiquer une infection par un coronavirus. Ce sont l’anosmie et la dysgueusie, ou la perte d’odeur et de goût. Bien que tous les patients COVID-19 ne puissent pas présenter ces signes précoces, certains d’entre eux ont connu des changements inhabituels de l’odorat et du goût, sensibilisant les médecins. Les chercheurs de Harvard ont cherché une explication scientifique sur ce qui peut se produire à l’intérieur du nez pour entraîner une perte précoce d’odeur avec COVID-19, et ils ont pu expliquer le symptôme.

L’étude a été publiée dans bioRxiv, mais elle n’a pas encore été revue par des pairs. Néanmoins, les résultats peuvent être essentiels pour développer de nouvelles techniques de diagnostic, en particulier dans les hôpitaux où il n’y a pas suffisamment de tests COVID-19 pour faire le tour. L’apparition soudaine de l’anosmie pourrait être un signe avant-coureur qu’un patient doit être isolé, car il pourrait être infecté par le nouveau virus. D’autre part, il existe d’autres conditions médicales caractérisées par un manque d’odeur. Si vous souffrez d’anosmie depuis avant l’épidémie, cela ne signifie pas que vous êtes susceptible de contracter COVID-19 ou que vous avez la maladie. Bien que les patients chroniques anosmiques n’obtiendront jamais ce signe précoce de COVID-19 parce qu’ils ne peuvent déjà pas sentir, s’ils souffrent de dysgueusie, ils devraient consulter un médecin.

Les chercheurs de Harvard ont examiné la génétique des cellules impliquées dans l’odorat à la recherche de façons dont ces cellules pourraient interagir avec le nouveau coronavirus.

“Il semble y avoir une forte association entre le développement de troubles de l’odorat et l’obtention de COVID-19”, a déclaré le professeur agrégé de la Harvard Medical School Sandeep R. Datta au Harvard Crimson. “Il semble que cela puisse être l’une des caractéristiques de la maladie.”

L’épithélium olfactif contient différents types de cellules et les chercheurs s’attendaient à ce que les neurones qui détectent les odeurs et transmettent les informations au cerveau soient affectés. Cependant, le virus SARS-CoV-2 se lie en fait à un type de cellule différent, qui soutient les neurones. Ce fut une «surprise» pour les scientifiques. L’illustration ci-dessus montre la structure cellulaire de la région olfactive, les cellules sustentaculaires étant celles affectées dans les cas de COVID-19. Le virus affecte également les cellules souches de la région, qui se développent en cellules fonctionnelles.

“C’est intéressant, car cela pourrait fournir certains mécanismes potentiels sur la façon dont le coronavirus pourrait réellement provoquer un changement dans votre sens de l’odorat”, a déclaré Datta. «Je pense qu’au moins à première vue, ces mécanismes ne sont pas ceux que nous aurions naïvement attendus.»

Le chercheur a déclaré que davantage de travail était nécessaire pour valider ses conclusions, mais des preuves anecdotiques suggèrent que la perte d’odeur se produit rapidement après l’infection. “C’est un peu comme si un interrupteur était actionné, où un jour vous sentez, et le lendemain, vous ne le faites pas”, a déclaré Datta.

Il est difficile de savoir si ces perturbations olfactives persisteront après la disparition de l’infection au COVID-19. De plus, l’étude n’a examiné que la génétique qui peut expliquer l’anosmie, sans expliquer la dysgueusie.

