Les chercheurs travaillent sur de nouvelles façons de gérer vos restes, dans la chair et en ligne – .

Olson Kundig Architects a conçu ce concept pour le centre commémoratif Recompose de 18 500 pieds carrés, prévu dans le quartier Sodo de Seattle. (Olson Kundig / Recomposer l’illustration)

Il est déjà assez difficile de protéger vos informations personnelles de votre vivant, mais vous devez également vous en soucier après votre décès. Par exemple, qu’adviendra-t-il de tous les messages et profils que vous laisserez derrière vous sur les réseaux sociaux?

Les chercheurs ont abordé cette énigme – ainsi que d’autres problèmes à l’intersection de la technologie et de la mortalité – aujourd’hui à Seattle lors de la réunion annuelle de l’American Association for the Advancement of Science.

Faheem Hussain, un expert en politique technologique à l’école pour l’avenir de l’innovation dans la société de l’Arizona State University, a déclaré que les restes numériques des gens sont souvent négligés dans les bouleversements qui surviennent après leur mort. C’est un “défaut de conception”, a-t-il déclaré.

“Nous, les citoyens, les utilisateurs n’en parlons pas”, a-t-il expliqué. “Nous n’élevons pas la voix. C’est quelque chose que nous devons faire. “

Les sociétés de médias sociaux ont des procédures pour commémorer ou supprimer le compte d’une personne décédée. Mais ceux qui sont décédés peuvent ne pas clarifier leurs intentions à l’avance et les légalités varient d’un État à l’autre.

Par exemple, l’État de Washington remet la responsabilité à un fiduciaire désigné plutôt qu’à des amis ou des proches, et il peut s’écouler jusqu’à 60 jours pour que l’autorité de ce fiduciaire soit vérifiée.

Hussain a déclaré que le système laisse beaucoup de place aux méfaits post-mortem – par exemple, la possibilité qu’une personne ayant accès à vos réseaux sociaux ou à vos comptes de messagerie profite de votre présence en ligne (et de votre absence physique).

“Imaginez que quelqu’un utilise votre compte sur les réseaux sociaux pour prétendre activement que vous êtes en vie, puis commencer à accumuler des données”, a-t-il déclaré. «Mon faux profil LinkedIn peut contenir des entretiens d’embauche, des offres et des trucs comme ça. Et beaucoup d’autres choses, imaginez, ne nécessitent pas [me] pour aller physiquement à des emplois en ligne. Pour faire court, je peux avoir un faux «moi» vivant heureux pour toujours. »

Faheem Hussein de l’Arizona State University, Malia Fullerton de l’Université de Washington et Lynne Carpenter-Boggs de l’Université de l’État de Washington se concentrent sur l’intersection de la technologie et de la mort. (AAAS via LiveStream)

Les préoccupations concernant la disposition des actifs numériques s’étendent également aux profils ADN, qui prolifèrent grâce à la montée en puissance des services de tests génétiques directs aux consommateurs, allant d’Ancestry.com à 23andMe.

“Nos informations pourraient continuer à être utilisées dans le cadre du type d’exercices relationnels qui sont actuellement en cours, comme dans 23andMe, pour trouver des proches”, a déclaré Malia Fullerton, bioéthicienne à l’Université de Washington. “Alors qu’est-ce que cela signifierait pour un proche ou un proche pour nous localiser via la participation à un produit de test génétique direct au consommateur, longtemps après notre départ?”

Bien que la distribution des données ADN soit techniquement régie par des accords de consentement et des politiques de confidentialité, Fullerton a noté que les accords de consentement sont souvent interprétés plus largement que les consommateurs ne le supposent – et il y a des questions sur ce qui arrive à vos droits à la vie privée après votre décès.

«Nos informations génétiques peuvent être fondamentalement marchandisées et continuer à créer et à générer un produit commercial longtemps après notre départ», a-t-elle déclaré.

Tout comme les progrès technologiques posent de nouveaux problèmes liés à nos restes numériques, d’autres progrès présentent de nouvelles possibilités pour gérer nos restes physiques.

Une entreprise de Seattle appelée Recompose s’apprête à offrir un service qui vous transformera en sol une fois que vous aurez éliminé ce serpentin mortel Les législateurs de l’État de Washington ont donné le feu vert au compostage humain, plus officiellement connu sous le nom de réduction organique naturelle, dans une première loi unique en son genre qui entre en vigueur en mai.

Au lieu d’incinérer vos restes ou de les enterrer, Recomposer placerait votre corps sur un lit de matière végétale, puis utiliserait un processus à haute température pendant quatre à sept semaines pour le transformer en un compost riche et exempt d’agents pathogènes. (Les os qui survivent au processus de compostage seraient pulvérisés en poudre, comme ils le seraient après la crémation.)

Recomposer a présenté des plans pour la construction d’une installation de 18 500 pieds carrés dans le quartier Sodo de Seattle. Et au dernier rapport, la société était à plus de la moitié d’un cycle d’investissement de 6,75 millions de dollars. Le prix prévu est d’environ 5 500 $, ce qui se situe entre le coût d’une crémation (généralement de 1 000 $ à 7 000 $) et un enterrement traditionnel (8 000 $ et plus).

“Dans l’ensemble, nous avons eu une réponse très positive au développement de cette option”, a déclaré Lynne Carpenter-Boggs, pédologue à l’Université de l’État de Washington qui est conseillère en recherche pour Recomposer. «Il y a encore un peu de recherche et de développement en cours pour convertir cela en un processus entièrement commercialisé. Le calendrier est pour que cela ouvre officiellement dans environ un an. “

La réduction organique s’appuie sur des années de recherche sur le compostage des carcasses d’animaux.

“C’est en fait une pratique assez courante dans les fermes d’élevage”, a déclaré Carpenter-Boggs. Les agriculteurs du centre de Washington ont utilisé cette technique pour éliminer des centaines de vaches qui sont mortes l’année dernière au cours d’une tempête de neige.

Six sujets de recherche humains ont été compostés en 2018 dans le cadre d’un projet pilote, mais toutes les autres expérimentations à ce jour ont été réalisées avec du matériel d’élevage, a déclaré Carpenter-Boggs. Le Colorado envisage déjà une législation similaire à celle de Washington, et Carpenter-Boggs a déclaré qu’elle avait également été en contact avec des parties intéressées des Pays-Bas et de la Corée du Sud.

En plus d’ouvrir la voie au compostage humain, la nouvelle loi de Washington légalisera également une autre technique de décomposition du corps humain, connue sous le nom d’hydrolyse alcaline ou d’aquamation. Le processus, qui implique une immersion dans une solution à haute température et haute pression d’eau et d’hydroxyde de sodium, a déjà été autorisé pour une utilisation sur des restes humains dans l’Oregon.

L’aquamation produit un résidu pulvérulent semblable au sable ou aux cendres de crémation. En revanche, le processus de recomposition produirait un à deux mètres cubes de compost, ou au moins une valeur de deux brouettes.

Que feront les proches de tout ce sol mortel?

“L’idée actuelle est que les familles peuvent vouloir tout ce matériel, ou juste une petite quantité”, a déclaré Carpenter-Boggs. “Dans tous les cas, il faudra des zones de conservation locales prêtes à accepter les autres documents qui ne reviennent pas aux familles.”

La fondatrice et PDG de Recompose, Katrina Spade, a estimé que chaque réduction organique naturelle permettra d’économiser plus d’une tonne métrique de carbone, en comparaison avec les émissions de CO2 associées à la crémation.

Le compost qui sera créé sera un «net positif», a noté Carpenter-Boggs. «Il s’agit d’un stockage multi-décennal du carbone qui améliore la santé des sols et la croissance des plantes», a-t-elle déclaré.

