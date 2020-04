Les chercheurs veulent savoir si la pollution aide le coronavirus à se propager plus loin – .

Les chercheurs ont découvert que les particules du nouveau coronavirus peuvent se lier à la pollution atmosphérique, ce qui pourrait permettre au virus de voyager sur des distances plus importantes.

Les travaux sont encore préliminaires et les scientifiques doivent encore prouver si le virus pourrait encore infecter les humains après avoir voyagé avec des polluants.

L’étude a été réalisée dans la province du nord de l’Italie qui a été le plus durement touchée par l’épidémie de COVID-19. La région est également l’une des plus polluées d’Europe.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

De plus en plus de recherches semblent indiquer que le nouveau coronavirus peut voyager bien au-delà des 3 à 6 pieds que l’OMS et les CDC recommandent comme distance de sécurité. La recherche de contacts en Chine a montré qu’une personne infectait des membres de trois familles assis à plus de trois pieds les uns des autres dans un restaurant, car des gouttelettes et des micro-gouttelettes chargées de virus étaient transportées par le système de climatisation vers d’autres tables.

Une étude qui a analysé comment le virus peut se déplacer à l’intérieur d’un hôpital a trouvé des particules virales à 13 pieds d’un patient, et cela était dû au flux d’air dans la zone où les patients COVID-19 étaient traités. D’autres études ont examiné la façon dont les gouttelettes ont voyagé dans l’air après un éternuement et une toux et ont émis l’hypothèse que les micro-gouttelettes pouvaient persister dans l’air pendant une période plus longue, et éventuellement infecter d’autres personnes. Toutes ces études semblent prouver que l’utilisation d’un masque est obligatoire pendant la crise sanitaire, même s’il s’agit d’une solution improvisée.

Mais que se passerait-il si le virus pouvait voyager sur des distances beaucoup plus grandes que ce que nous imaginions auparavant? Les chercheurs étudient l’hypothèse après avoir découvert que le virus peut se lier aux particules de pollution.

Des scientifiques italiens ont sondé l’air autour de Bergame, une ville de la province du nord de la Lombardie qui a été la plus durement touchée par COVID-19. Ils ont collecté de l’air à partir d’un site urbain et d’un site industriel à Bergame et identifié un gène spécifique au COVID-19 dans plusieurs échantillons. Une première version de l’étude qui n’a pas encore été évaluée par des pairs a été publiée dans medRxiv.

“Je suis un scientifique et je suis inquiet quand je ne sais pas”, a déclaré à The Guardian le scientifique de l’Université de Bologne, Leonardo Setti. «Si nous savons, nous pouvons trouver une solution. Mais si nous ne savons pas, nous ne pouvons qu’en subir les conséquences. »

Il a dit qu’il est important de savoir si le virus peut être transmis plus largement par la pollution atmosphérique. Bien que les recherches préliminaires montrent que le virus peut se lier à la pollution atmosphérique, il est difficile de savoir si la charge virale est toujours viable et si elle pourrait infecter une personne.

Les travaux de Setti suggèrent que des niveaux plus élevés de pollution par les particules pourraient expliquer les taux d’infection plus élevés dans certaines parties du nord de l’Italie avant l’imposition du verrouillage. Cette conclusion doit encore être confirmée par d’autres et pourrait nécessiter des recherches supplémentaires pour prouver que le virus peut être transporté par des polluants et infecter d’autres personnes. Des recherches récentes en Italie indiquent que le virus est peut-être arrivé plusieurs semaines avant que le premier cas ne soit enregistré dans le nord.

Mais The Guardian note que des études antérieures ont montré que la pollution peut héberger des microbes et qu’elle a probablement transporté d’autres virus, notamment la grippe aviaire, la rougeole et la fièvre aphteuse sur des distances considérables.

Des études ont déjà établi une corrélation entre des niveaux accrus de pollution atmosphérique et un nombre croissant de décès dus au COVID-19, mais cela ne signifie pas que la pollution atmosphérique a infecté la population. Les personnes dont les poumons ont été exposés à l’air sale pendant une longue période, ainsi que celles qui fument des cigarettes et de l’herbe, pourraient être plus susceptibles de présenter des complications COVID-19 parce que leur tissu pulmonaire est déjà affecté par divers irritants lorsque le virus arrive.

Il convient également de noter que le virus ne peut survivre que pendant une durée limitée à l’extérieur. La recherche a montré qu’il se situe entre quelques heures et quelques jours sur certaines surfaces. L’exposition à la lumière ultraviolette est également mortelle pour le virus. Avec tout cela à l’esprit, il n’est pas clair si le virus pourrait se lier aux polluants, puis voyager dans l’air sous la lumière solaire et rester viable une fois qu’il atteindra les poumons d’une personne.

Cela dit, si quoi que ce soit, cette recherche prouve en outre que le port d’un masque facial est une bonne idée. Il peut réduire le risque de transmission du COVID-19 et peut empêcher l’inhalation de certains polluants. Enfin, la crise sanitaire a une doublure argentée. Les niveaux de pollution de l’air ont considérablement baissé à divers endroits où des mesures de distanciation sociale ont été appliquées.

Source de l’image: Carlos Tischler / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.