Les chercheurs veulent utiliser un anneau intelligent pour prédire les symptômes des coronavirus – .

Le Rockefeller Neuroscience Institute de l’Université de Virginie-Occidentale et WVU Medicine cherchent à détecter précocement de nouveaux symptômes de coronavirus chez les travailleurs de la santé à l’aide d’un anneau intelligent.

L’anneau Oura peut «capturer des signaux corporels comme la fréquence cardiaque au repos, [heart rate variability], la température corporelle et les calories brûlées »et analyser le sommeil.

L’étude utilisera l’IA pour tenter d’interpréter les paramètres de santé en temps réel afin de prédire une épidémie de COVID-19.

La seule façon de diagnostiquer correctement la nouvelle infection à coronavirus est d’utiliser un type de test spécialisé. Un écouvillonnage de votre bouche ou de votre nez suffit pour détecter la présence d’une charge virale. Un deuxième test peut rechercher des anticorps COVID-19 dans votre sang et déterminer si votre système immunitaire a combattu l’infection – ou s’il commence tout juste à la combattre. Mais il n’y a pas assez de tests pour faire le tour, et vous devez répondre à des critères spécifiques pour obtenir un test dans certains pays. Quant aux tests d’immunité, ils n’ont pas encore été largement déployés, le CDC devrait en approuver un dans les semaines à venir.

COVID-19 présente des signes spécifiques, mais tous les patients ne les présentent pas. Et les plus courants sont également communs à la grippe. Ajoutez à cela le fait que le nouveau coronavirus est infectieux même chez les personnes qui ne présentent aucun symptôme, et que la période d’incubation est assez longue, et vous vous retrouvez avec un énorme problème. Singapour, la Corée du Sud, Taïwan, l’Allemagne et l’Islande ont prouvé combien il est essentiel de mener de grandes campagnes de tests. Mais trouver des patients COVID-19 tôt est difficile sans tests. C’est là qu’une entreprise portable pourrait aider, car les chercheurs tentent de déterminer si un anneau intelligent peut les aider à prédire l’épidémie de COVID-19 chez les travailleurs de la santé.

Le 299 $ Oura Ring est l’appareil en question. Contrairement à d’autres objets connectés et montres intelligentes, l’anneau peut surveiller quelques paramètres de santé supplémentaires. L’appareil peut «capturer des signaux corporels comme la fréquence cardiaque au repos, [heart rate variability], la température corporelle et les calories brûlées », selon la société. Une chose qui se démarque est le capteur de fièvre, qui peut détecter les changements de température. Nous savons déjà que la fièvre est un symptôme courant de COVID-19.

Oura Health a établi un partenariat avec le Rockefeller Neuroscience Institute de l’Université de Virginie-Occidentale et WVU Medicine pour l’étude. Ces parties ne sont certainement pas seules à chercher à utiliser des données provenant d’appareils portables pour détecter précocement les cas de COVID-19. L’Allemagne a lancé un programme de dépistage similaire pour la population générale, qui utilise toutes sortes d’appareils portables. Mais l’étude Oura Ring semble plus sophistiquée que celle allemande:

L’approche du RNI mesure non seulement l’apparition d’une augmentation de la température corporelle à partir de l’anneau d’Oura et des symptômes physiques, mais va au-delà de cela en regardant l’individu de manière globale – intégrer des mesures physiologiques à la biométrie psychologique, cognitive et comportementale, comme le stress et l’anxiété. En temps réel, cette approche holistique peut fournir une évaluation précoce et plus complète, suivre la connexion corps-esprit et l’homéostasie dans le contexte d’une infection asymptomatique. Grâce à cette analyse, l’équipe peut prévoir et prévoir l’apparition de fièvre, de toux, de fatigue et d’autres symptômes physiques liés aux infections virales.[[Soulignez le nôtre.]

C’est une chose que d’effectuer des relevés fréquents de la température et du pouls à partir d’un appareil portable ou de suivre les habitudes de sommeil. Les niveaux de stress et d’anxiété ne peuvent pas être mesurés objectivement.

«Nous surveillons en permanence la connectivité esprit-corps grâce à notre plate-forme intégrée de neurosciences mesurant le système nerveux autonome, la fatigue, l’anxiété, les rythmes circadiens et d’autres fonctions de résilience et de récupération humaines», a déclaré le président du WVU Rockefeller Neuroscience Institute, le Dr Ali Rezai. . «Nos modèles basés sur l’IA prédisent actuellement les symptômes 24 heures avant le début, et nous travaillons à une prévision sur trois jours. Cette capacité de prévision nous aidera à devancer cette pandémie; limiter la propagation pour protéger les travailleurs de la santé, leurs familles et nos communautés; et améliorer notre compréhension de la récupération de la santé. “

Le clip suivant nous donne une idée du type de données que l’IA va récupérer sur le ring:

Ce type de technologie semble trop beau pour être vrai et il sera intéressant de voir si la science peut étayer ces affirmations. Être capable de prédire les symptômes 24 heures avant le début pourrait être un développement important. Des études ont montré que les patients sont contagieux avant que les symptômes n’apparaissent, s’ils le font, il sera donc également intéressant de voir si l’IA peut attraper des patients asymptomatiques.

Quant au capteur de VRC, le VRC, comme l’explique Harvard Health Publishing, pourrait être une nouvelle façon de suivre le bien-être. Le VRC mesure la variation de temps entre chaque rythme cardiaque, ce qui peut être une indication du fonctionnement du système nerveux autonome (SNA):

[The] plus le SNA est sain, plus vous pouvez changer de vitesse rapidement, ce qui montre plus de résilience et de flexibilité. Au cours des dernières décennies, la recherche a montré une relation entre un faible VRC et une aggravation de la dépression ou de l’anxiété. Un VRC faible est même associé à un risque accru de décès et de maladies cardiovasculaires.

Mais les appareils portables peuvent ne pas être aussi efficaces que les moniteurs cardiaques pour vérifier le VRC. Cela dit, nous devons simplement espérer que l’étude RNI COVID-19 fonctionne. Le monde a définitivement besoin de toute l’aide qu’il peut obtenir pour vaincre cette maladie.

