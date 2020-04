Les Chiplets ne «rétablissent» pas la loi de Moore

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Depuis que les puces sont devenues un sujet de discussion dans l’industrie des semi-conducteurs, il y a eu une sorte de combat pour savoir comment en parler. Il n’est pas inhabituel de voir des articles affirmant que les puces représentent une sorte de nouvelle avancée qui nous permettra de revenir à une ère de mise à l’échelle idéalisée et de génération de performances plus élevées.

Il y a deux problèmes avec ce cadrage. Tout d’abord, bien que ce ne soit pas exactement faux, c’est trop simpliste et obscurcit certains détails importants dans la relation entre les chiplets et la loi de Moore. Deuxièmement, lancer des chiplets strictement en fonction de la loi de Moore ignore certaines des idées les plus excitantes sur la façon dont nous devrions les utiliser à l’avenir.

Chiplets inverser une tendance de longue date par nécessité

L’histoire de l’informatique est l’histoire de l’intégration des fonctions. Le nom même de circuit intégré rappelle la longue histoire d’amélioration des performances des ordinateurs en rapprochant les composants des circuits. Les FPU, les caches de CPU, les contrôleurs de mémoire, les GPU, les voies PCIe et les contrôleurs d’E / S ne sont que quelques-uns des composants jadis séparés qui sont désormais couramment intégrés sur puce.

Les puces inversent fondamentalement cette tendance en divisant les puces une fois monolithiques en blocs fonctionnels distincts en fonction de la capacité de ces blocs à évoluer davantage. Dans le cas d’AMD, les fonctions d’E / S et les canaux DRAM de la puce sont construits sur un dé de 14 nm de GF (en utilisant des règles de conception de 12 nm), tandis que les puces réelles contenant les cœurs de processeur et le cache L3 ont été réduites sur le nouveau nœud de TSMC.

Avant 7 nm, nous n’avions pas besoin de puces, car il était encore plus utile de garder la puce entière unifiée que de la diviser en morceaux et de faire face à la latence et aux coûts d’alimentation plus élevés.

Les copeaux améliorent-ils la mise à l’échelle en concentrant cet effort là où il est le plus nécessaire? Oui.

Est-ce une étape supplémentaire que nous n’avions pas besoin de prendre auparavant? Oui.

Les Chiplets sont à la fois une démonstration de la qualité des ingénieurs pour trouver de nouvelles façons d’améliorer les performances et une démonstration de la façon dont continuer à améliorer les performances nécessite de faire des compromis d’une manière qui n’était pas nécessaire auparavant. Même si elles permettent aux entreprises d’accélérer les améliorations de densité, elles n’appliquent toujours ces améliorations qu’à une partie de ce qui est généralement considéré comme un processeur.

En outre, gardez à l’esprit qu’une augmentation constante de la densité des transistors est d’une efficacité limitée sans diminution correspondante de la consommation d’énergie. Des densités de transistor plus élevées signifient également inévitablement une plus grande chance d’un point chaud limitant les performances sur la puce.

Chiplets: au-delà de la loi de Moore

La caractéristique la plus intéressante des chiplets, à mon avis, n’a rien à voir avec leur capacité à piloter la mise à l’échelle de la densité future. Je suis très curieux de voir si nous voyons des entreprises déployer des puces fabriquées à partir de différents types de semi-conducteurs dans le même CPU. L’intégration de différents matériaux, comme les semi-conducteurs III-V, pourrait permettre de gérer la communication chiplet à chiplet via des interconnexions optiques dans les conceptions futures, ou permettre à un chiplet conventionnel avec un ensemble de cœurs CPU standard d’être associé, par exemple, une puce basée sur la spintronique construite sur du nitrure de gallium.

Nous n’utilisons pas de silicium car c’est le matériau de transistor le plus performant. Nous utilisons le silicium parce qu’il est abordable, facile à utiliser et ne présente pas d’énormes défauts qui limitent son utilité dans une application particulière. La meilleure caractéristique des chiplets est probablement la façon dont ils pourraient permettre à une entreprise comme Intel ou AMD de prendre un moindre risque en adoptant un nouveau matériau pour l’ingénierie du silicium sans parier sur l’ensemble de la ferme dans le processus.

Imaginez un scénario où Intel ou AMD voulait introduire un processeur à puce avec quatre cœurs ultra hautes performances construits avec quelque chose comme InGaAs (indium gallium arsenide) et 16 cœurs basés sur du silicium amélioré mais conventionnel. Si le projet InGaAs échoue, le travail effectué sur le reste de la puce n’est pas gaspillé et aucune des deux sociétés n’est bloquée à partir de zéro sur une conception de processeur entière.

L’idée d’optimiser la conception des puces pour différents types de matériaux et de cas d’utilisation au sein d’un même SoC est une extension logique de la tendance à la spécialisation qui a créé les puces eux-mêmes. Intel a même envisagé d’utiliser des semi-conducteurs III-V comme InGaAs avant, mais pas depuis ~ 2015, pour autant que je sache.

La chose la plus excitante à propos des copeaux, à mon avis, n’est pas qu’ils offrent un moyen de continuer à emballer les transistors. C’est qu’ils peuvent donner aux entreprises plus de latitude pour expérimenter de nouveaux matériaux et processus d’ingénierie qui accéléreront les performances ou amélioreront l’efficacité énergétique sans qu’elles ne soient obligées de déployer ces technologies sur un SoC entier simultanément. Les Chiplets ne sont qu’un exemple de la façon dont les entreprises repensent la méthode traditionnelle de fabrication de produits en vue d’améliorer les performances à travers autre chose que des nœuds de fabrication plus petits. L’idée de se débarrasser des cartes mères de PC ou d’utiliser le traitement à l’échelle de la plaquette pour construire des processeurs de très haute performance sont deux applications différentes du même concept: changer radicalement nos notions préconçues sur l’apparence d’un système de manière qui ne sont pas directement lié à la loi de Moore.

