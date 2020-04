Les cigales de 17 ans sont sur le point d’envahir la côte Est – .

Les cigales sur un cycle de vie de 17 ans émergeront du sol dans plusieurs États ce printemps.

Après avoir passé 17 ans sous terre, les insectes ramperont, se percheront sur les arbres et passeront aux adultes ailés.

La couvée de cette année – Brood IX – se trouve en Caroline du Nord, en Virginie et en Virginie-Occidentale.

Dans de nombreux endroits aux États-Unis, l’été ne serait tout simplement pas le même sans le bourdonnement occasionnel d’une cigale qui bourdonne au loin. Les insectes bruyants sont soit une curiosité inoffensive, soit une nuisance totale selon la région du pays où vous vivez et les espèces spécifiques de cigales qui y résident. Les gens de Virginie, de Caroline du Nord et de Virginie-Occidentale verront beaucoup plus de bugs que d’habitude en 2020.

Les espèces de cigales périodiques maintiennent de longs cycles de couvée, n’apparaissant que tous les 13 ou 17 ans. Il y a plus d’une douzaine de ces types de couvées de cigales, et la couvée IX n’a ​​pas été vue depuis 2003. Cela va être un été très bruyant pour les comtés où les insectes sont destinés à apparaître.

Ces types de cigales vivent sous les sols forestiers pendant des années et des années, se nourrissant des racines des arbres. Puis, comme invoqués par une force invisible, les insectes rampent hors du sol en grand nombre pour se percher sur les troncs et les branches des arbres au printemps, où ils passent à la dernière étape de leur cycle de vie.

Les cigales adultes rampent hors de leur coquille feuilletée avec des ailes nouvellement formées. Ils passent le mois suivant, et les mâles font tout un tas de bruit pour essayer de se mettre en couple avec une femelle. Leur vie d’adulte est brève et au début de l’été, la grande majorité s’est déjà reproduite et est décédée.

Les œufs, généralement attachés aux branches des arbres, éclosent quelques mois plus tard. Les bébés cigales, appelées nymphes, s’enfouissent dans le sol et tout le processus recommence.

Toutes les cigales ne sont pas périodiques, mais les couvées qui émergent simultanément sur des cycles réguliers de 13 ou 17 ans peuvent être gênantes en raison de leur grand nombre. Si vous n’êtes pas un fan des bogues, la bonne nouvelle est qu’ils ne traînent que pendant un court moment, et puisque nous nous abritons tous en place en raison de la crise sanitaire mondiale actuelle, ils seront probablement disparus par le temps nous sommes autorisés à profiter de la météo estivale de toute façon.

Quant à Brood IX, les experts de la cigale ont une très bonne idée d’où ils émergeront. Voici un aperçu d’emplacements spécifiques, via Cicada Mania:

Municipalités de Virginie: Blacksburg, Bland, Callands, Christiansburg, Covington, Dry Pond, Ferrum, Martinsville, Roanoke, Salem, Vinton, et plus encore.

Comtés de Virginie: Allegheny, Bland, Franklin, Henry, Montgomery, Patrick, Pittsylvania, Roanoke.

Municipalités de Caroline du Nord: Chestnut Hill, Ennice, Francisco, Hays, Kernersville, McGrady, Millers Creek, Mt Airy, North Wilkesboro, Purlear, Thurmond, Westfield, et plus encore.

Comtés de Caroline du Nord: Ashe, Alleghany, Forsyth, Stokes, Surry, Wilkes.

Municipalités de Virginie-Occidentale: Camp Creek, Elmhurst, Hinton, Jumping Branch, Spanishburg, et plus encore.

Comtés de Virginie-Occidentale: Fayette, Greenbrier, Mercer, Monroe, Pocahontas, Summers.

Si vous voyez votre position sur la liste, préparez-vous à un printemps très bruyant.

Source de l’image: Keith Srakocic / AP / Shutterstock

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

