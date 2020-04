Les classements des jeux ESRB feront désormais appel aux boîtes à butin

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Beaucoup des plus grands jeux d’aujourd’hui proposent des mécanismes de gameplay de boîte à butin qui, selon les critiques, sont peu différents des jeux de hasard. Maintenant, le Entertainment Software Ratings Board (ESRB) a annoncé qu’il prendrait les boîtes à butin un peu plus au sérieux. À l’avenir, les titres qui s’appuient sur ces microtransactions recevront un avertissement spécial sur l’étiquette juste à côté de la cote ESRB principale.

Les microtransactions n’ont rien de nouveau dans le jeu. Cette idée remonte à Elder Scrolls IV: Oblivion, qui a tenté de vendre aux joueurs des armures de cheval cosmétiques pour 5 $. Alors que les joueurs se moquaient de Bethesda pour le déménagement, cela deviendrait un élément commun de la monétisation du jeu dans les années qui ont suivi. Aujourd’hui, des jeux populaires comme Overwatch, Star Wars: Battlefront et FIFA s’appuient fortement sur des boîtes de butin randomisées pour gagner plus d’argent pour les éditeurs. Vous ne pouvez pas simplement acheter l’équivalent moderne d’une armure de cheval dans ces jeux. Vous devez ouvrir des caisses aléatoires jusqu’à ce que vous obteniez ce que vous voulez.

L’ESRB a déjà inclus un avis “Achats en jeu” sur ses étiquettes de notation (ajoutées après le fiasco de Battlefront 2), garantissant aux parents quels jeux encouragent les enfants à dépenser plus d’argent. Les nouvelles étiquettes incluront une autre ligne qui se lit “(Inclut les objets aléatoires)” sur les jeux avec des mécanismes de boîte à butin. De nombreux joueurs et développeurs pensent qu’un avertissement supplémentaire est nécessaire en raison de la façon dont les boîtes à butin aléatoires incitent les joueurs à dépenser plus d’argent. C’est comme faire tourner une roue de roulette – juste un tour de plus, et peut-être que vous atteindrez le jackpot avec une pièce d’équipement ou un personnage rare.

Pour obtenir la nouvelle classification améliorée, un jeu doit proposer des articles numériques à acheter avec de l’argent réel. Les récompenses doivent également être cachées au joueur avant l’achat. Si l’un de ces critères n’est pas respecté, le jeu ne reçoit pas l’avertissement de la boîte à butin. Par exemple, un jeu peut avoir des récompenses de butin aléatoires, mais c’est bien si vous ne pouvez les gagner qu’en jouant au jeu plutôt qu’en dépensant de l’argent. D’un autre côté, les jeux pourraient avoir la possibilité d’acheter des choses avec de l’argent réel, mais ils n’auraient le label “Achats en jeu” que si les récompenses ne sont pas aléatoires. Cela pourrait inclure des éléments comme des packs d’extension, de nouveaux niveaux et de l’équipement.

Le nouveau système d’étiquetage aidera les parents à faire des choix plus intelligents, mais il pourrait également être une aubaine pour les joueurs sous-informés. Vous pourriez être bien avec un jeu qui vous permet de dépenser de l’argent, mais les mécanismes de pseudo-jeu des boîtes à butin sont une autre histoire. Vous n’aurez pas à rechercher le système de monétisation de chaque jeu. Recherchez simplement le classement des «objets aléatoires» et vous saurez qu’il y a des boîtes à butin.

