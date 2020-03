Les conducteurs Stoners sont-ils vraiment plus sûrs que les gens qui envoient des SMS ou utilisent des écrans tactiles?

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Il existe maintenant une autre enquête montrant comment l’utilisation d’un smartphone semble ralentir considérablement le temps de réaction d’un conducteur et augmenter les risques d’accident. Une fois de plus, les conducteurs ivres et les utilisateurs de cannabis s’en sortent mieux que les conducteurs de test sobres en utilisant un téléphone mains libres, en envoyant des SMS, en utilisant les commandes vocales Apple CarPlay ou Android Auto, ou – pire encore – en utilisant les téléphones pour des tâches à écran tactile.

Cette enquête, réalisée au Royaume-Uni pour IAM RoadSmart, a révélé que les temps de réaction plus lents lors de l’utilisation de smartphones ou d’applications à écran tactile sur les autoroutes augmentaient les distances d’arrêt de quatre à cinq longueurs de voiture. Sur certaines tâches, les yeux des conducteurs étaient hors de la route pendant 16 secondes et les pires temps de réaction étaient liés aux applications à écran tactile.

Les tests, dans un simulateur de conduite, ont permis à des sujets de test qui ont utilisé des iPhones ou des téléphones Android (dans leur propre vie) de conduire un itinéraire de test simulé trois fois: une fois sans interaction avec le téléphone, une fois avec la commande vocale du téléphone et une fois avec l’écran tactile de la voiture avec Apple CarPlay ou Android Auto en cours d’exécution (pas l’interface d’infodivertissement native de la voiture). IAM RoadSmart, qui se décrit comme le plus grand organisme de bienfaisance au Royaume-Uni pour la sécurité routière, a signalé six conclusions principales dans le rapport:

Le contrôle de la position du véhicule sur la voie et le maintien d’une vitesse et d’une progression constantes par rapport au véhicule en face ont considérablement souffert lors de l’interaction avec Android Auto ou Apple CarPlay, en particulier lors de l’utilisation du contrôle tactile. avec Android Auto ou Apple CarPlay – avec des temps de réaction plus de 50% plus longs.Le temps de réaction à un stimulus sur la route à venir était plus élevé lors de la sélection de musique via Spotify tout en utilisant Android Auto et Apple CarPlay.L’impact sur le temps de réaction lors de l’utilisation tactile Le contrôle (plutôt que le contrôle vocal) était pire que l’envoi de SMS pendant la conduite.L’utilisation de l’un ou l’autre système via la commande tactile a obligé les conducteurs à quitter la route des yeux pendant plus longtemps que les directives recommandées par la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration ).Les participants ont sous-estimé autant comme 5 secondes le temps qu’ils pensaient avoir passé à regarder loin de la route lors de l’engagement avec Android Auto a et Apple CarPlay via le contrôle tactile.

Fait intéressant, les utilisateurs d’Apple CarPlay étaient plus distraits que les utilisateurs d’Android Auto lors de l’utilisation de la commande vocale et de l’émission de commandes sur l’écran tactile de la voiture. Les tâches comprenaient deux sous-tâches liées à la musique tout en suivant une autre voiture, en traitant le trafic routier irrégulier tout en gérant les tâches de navigation pour se rendre à une gare et en trouvant un restaurant ou une station-service. La réaction a été mesurée au moment de remarquer une bande de lumière rouge à l’écran. La vigilance a été mentionnée par le temps de réaction et le comportement du conducteur (comme la vitesse actuelle, l’écart par rapport à la position de la voie, le comportement du regard et les performances autodéclarées).

Selon le rapport, «La distraction des conducteurs [is] devrait être un facteur dans 10 à 30% des collisions en Europe. » L’étude a révélé quelques contrastes intéressants: les pilotes d’essai ont déclaré qu’ils préféraient, dans la vie personnelle, utiliser l’écran tactile plutôt que la voix, mais ces tests ont montré que la voix était plus efficace que l’interaction avec l’écran tactile.

La plupart des universitaires terminent leurs recherches en disant: «D’autres recherches sont indiquées», car c’est souvent le cas et parce que tout le monde veut plus de subventions de recherche.

Nous aimerions voir plus de recherches qui aident à expliquer pourquoi être légalement ivre au plus bas niveau d’illégalité, 0,08% d’alcoolémie (aux États-Unis et dans la plupart des pays d’Europe), a le moins d’effet sur le temps de réaction: 12% de plus qu’un sobre chauffeur. Non pas que nous soyons en faveur de reculer pour retirer les ivrognes de la route. Avant la répression américaine des conducteurs en état d’ébriété qui est devenue grave vers 1980, la moitié des décès sur les routes étaient liés à des ivrognes. Pourtant, même s’il y a probablement beaucoup plus de gens qui envoient des SMS et bricolent des listes de lecture de musique que des ivrognes, le taux de mortalité est resté essentiellement inchangé pendant une grande partie de la dernière décennie.

Une partie de la raison pour laquelle l’alcool (également la conduite en lapidation) est si dangereuse est qu’un conducteur est ivre pendant tout le trajet. (S’arrêter pour un café vous rend éveillé… ivre.) Les textos ne le font que pour une partie de tout voyage. Bien sûr, il y a probablement plus de textos et de téléphonistes qui conduisent tout le temps.

Nous aimerions également voir comment les aides à la conduite affectent (améliorent) la sécurité. Nous pensons que le régulateur de vitesse adaptatif, l’avertissement de collision avant et l’avertissement de sortie de voie ou, mieux encore, l’aide au maintien de voie / l’aide au centrage de voie, sont si bons qu’ils renflouent les textos avant de heurter quelque chose ou quelqu’un. Et il serait intéressant de comparer la distraction du test à l’aide d’un écran de pile centrale difficile à atteindre monté haut sur le tableau de bord par rapport à celui que le conducteur peut atteindre sans se pencher en avant sur le siège.

