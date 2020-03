Les cybercriminels deviennent seulement plus audacieux. Cette formation vous permettra de savoir comment les arrêter

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Vous saviez que c’était inévitable. Et maintenant, il est confirmé que la peur du coronavirus alimente un pic d’activité parmi les cybercriminels et autres forces du chapeau noir en ligne.

Selon les experts en cybersécurité de CrowdStrike, les fichiers imitant les données de santé officielles sur le coronavirus agissent comme des leurres pour les pirates, implantant des logiciels malveillants qui offrent un accès à distance aux appareils et au réseau de la victime.

Ce n’est que le dernier exemple que le besoin de professionnels de la cybersécurité dévoués ne pourrait pas être plus grand. La certification CompTIA reste en haut de la liste des références de l’industrie pour prouver vos connaissances – et la formation dans le pack de préparation à la certification CompTIA Cyber ​​Security Pathway (45,99 $, plus de 90%) peut vous aider à obtenir un curriculum vitae rempli de ces qualifications.

Avec cette collection de cours, vous serez guidé à travers les connaissances spécifiques dont vous aurez besoin pour passer sept examens de certification de sécurité CompTIA distincts, une désignation de référence de la capacité de tout professionnel de l’informatique à répondre aux besoins vitaux de cybersécurité de toute entreprise ou organisation.

La formation commence dans les fondations, y compris Fondamentaux informatiques, CompTIA A + Core 1 et Core 2, offrant une préparation de base à la certification pour ceux qui souhaitent lancer une carrière dans la sécurité informatique.

Les quatre autres cours couvrent tous des domaines essentiels de l’expertise en matière de sécurité, à commencer par l’omnibus Sécurité CompTIA + formation, où les étudiants étudient comment gérer divers risques de sécurité, repérer et éliminer les menaces potentielles et identifier les sources qui ont déjà infiltré vos systèmes. Étant donné que les réseaux offrent une multitude de points d’accès potentiellement gênants, Réseau CompTIA + la formation examine ces avenues et met en lumière les moyens de gérer ces risques.

Le processus d’apprentissage de l’infiltration d’un système et les outils utilisés par les pirates éthiques font partie de votre CompTIA PenTest + cours, tout en CompTIA CySA + La formation offre un aperçu détaillé de l’utilisation des analyses de sécurité, en mettant particulièrement l’accent sur les étapes à suivre à la suite d’une cyberattaque.

Pour vous assurer que vous êtes dans la meilleure position possible pour prouver votre maîtrise, ces cours sont tous dispensés par certains des experts CompTIA les plus reconnus dans le domaine, y compris le vétéran de l’industrie informatique de 35 ans et la première autorité CompTIA Mike Myers, également connu sous le nom de “Alpha Geek.”

À l’heure actuelle, ce forfait de formation est disponible pour moins de 7 $ par cours, ce qui est loin de leur prix régulier de plus de 1 100 $ au total.

