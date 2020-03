Les détectives de coronavirus disent qu’ils voient une «voie à suivre» malgré le revers – .

La Seattle Flu Study a installé des kiosques pour prélever des échantillons de frottis nasaux et recueillir des informations sur la propagation des maladies infectieuses. (Photo de l’Université de Washington)

Les régulateurs ont bloqué l’effort de guérilla de la Seattle Flu Study pour retracer la propagation du nouveau coronavirus, citant des préoccupations éthiques, mais les dirigeants de l’effort disent qu’ils travaillent sur une voie alternative pour poursuivre leur enquête.

L’étude sur la grippe de Seattle a été mise en place l’année dernière par des chefs de file de la communauté biomédicale – dont le Brotman Baty Institute for Precision Medicine, l’Université de Washington, le Fred Hutchinson Cancer Research Center et le Seattle Children’s Hospital – pour utiliser des outils génétiques afin d’étudier la propagation de la grippe. .

Lorsque le coronavirus SARS-CoV-2 a commencé à se propager comme une traînée de poudre à travers la Chine et d’autres pays, l’équipe a commencé à analyser les échantillons qu’ils recevaient pour rechercher des preuves de l’empreinte génétique du virus. Et lorsque des preuves ont été trouvées, les résultats ont été transmis aux autorités de santé publique pour un suivi. Au moins un patient du comté de Snohomish a été identifié comme un cas de coronavirus grâce au travail de l’équipe.

En comparant les changements évolutifs du code ARN du virus, comme en témoignent les échantillons de la Seattle Flu Study, les épidémiologistes ont déterminé que le virus se propageait depuis six semaines aux États-Unis sans être détecté – et qu’à ce moment-là, des centaines de personnes dans le La région de Seattle portait probablement l’infection au COVID-19 sans le savoir.

Ces résultats ont sans doute joué un rôle crucial en mettant en évidence la menace du coronavirus aux États-Unis, à une époque où les agences de santé publique avaient des capacités extrêmement limitées pour tester le virus. Il y avait cependant un problème: le test du coronavirus de la Seattle Flu Study n’avait pas été autorisé pour une utilisation clinique par la Food and Drug Administration. Les chercheurs avaient l’autorisation réglementaire d’utiliser leurs résultats pour la recherche, mais pas à des fins de diagnostic.

Un rapport du New York Times a documenté la lutte en coulisses entre les chercheurs et les autorités de réglementation fédérales et étatiques pour décider de continuer à analyser les résultats et à les partager dans un cadre non lié à la recherche.

Comme détaillé dans le Times, les régulateurs ont fait valoir que la Seattle Flu Study devait élaborer un nouveau protocole de divulgation et le faire approuver, tandis que les chercheurs ont fait valoir que suivre un tel processus prendrait des mois – en utilisant un temps précieux pour suivre et contrôler la pandémie.

Citant les règles de Medicare, les régulateurs de l’État de Washington ont dit à l’équipe lundi soir “d’arrêter complètement les tests”, a rapporté le Times.

Dans un e-mail à ., l’étude sur la grippe de Seattle n’a pas contesté le rapport du Times, mais a déclaré qu’il prévoyait de reprendre ses travaux.

«Nos chercheurs sont profondément déterminés à assurer la sécurité de notre communauté», explique dans un courriel le scientifique du génome de l’Université de Washington, Jay Shendure, l’investigateur principal de l’étude. «Face à cette menace sanitaire sans précédent, il y a des moments où nous avons tous ressenti le besoin d’aller vite pour sauver des vies.»

Shendure a déclaré que les chercheurs “travaillent activement et ont eu une bonne coopération avec les autorités sanitaires locales, étatiques et nationales sur la réponse à COVID-19.”

«Notre équipe collabore de manière productive avec les régulateurs des États et a identifié une voie à suivre qui nous permettra de poursuivre les tests», a-t-il déclaré. «Cette collaboration sera cruciale pour nous aider à surmonter le défi actuel et à mettre en place une base solide pour l’avenir.»

Shendure n’a pas précisé les détails de la marche à suivre. Mais un autre membre de l’équipe d’étude, l’épidémiologiste Fred Hutch Trevor Bedford, a suggéré dans une série de tweets que la Seattle Flu Study utiliserait les données des tests du UW Virology Lab. Ce laboratoire a obtenu l’autorisation d’urgence de la FDA pour commencer les tests de coronavirus la semaine dernière.

La justification sous-jacente de la réglementation fédérale des tests de diagnostic est incontestée, mais il était absolument exaspérant d’essayer de trouver une solution qui permettrait l’utilisation de notre test de recherche à haut débit pour les tests # COVID19 pendant une grande partie du 1/4 février https: // t. co / t0MdumLHDs

– Trevor Bedford (@trvrb) 11 mars 2020

Bien que nous ne puissions pas actuellement tester des échantillons à l’aide de notre test de recherche, nous travaillons de manière productive avec les régulateurs et avons une voie à suivre qui nous permet de continuer les tests en collaboration avec @UWVirology. 2 / 4https: //t.co/2u8oWZjxd0

– Trevor Bedford (@trvrb) 11 mars 2020

Pour être clair, j’apprécie énormément les collaborations avec des scientifiques du @CDCgov pendant cette crise et dans des travaux antérieurs. L’organisation est dotée de personnes incroyables et travailleuses. Cependant, je crois que des erreurs ont été commises concernant les tests initiaux et la définition des cas. 3/4

– Trevor Bedford (@trvrb) 11 mars 2020

Dans la crise actuelle dans l’État de Washington, @KCPubHealth et @WADeptHealth ont admirablement fonctionné, avec des tests rapides, un suivi des contacts dédié et des approches réfléchies d’atténuation. Je suis honoré de travailler aux côtés de ces institutions. 4/4

– Trevor Bedford (@trvrb) 11 mars 2020

Les dernières projections de la Seattle Flu Study estiment qu’environ 1 100 personnes dans la région de Seattle ont été infectées par un coronavirus, même si Seattle-King County Public Health n’a signalé que 190 cas confirmés. L’hypothèse est que beaucoup de gens ne savent pas s’ils ont COVID-19 parce qu’ils n’ont pas été testés. Il est probable que davantage de cas soient révélés lorsque les responsables régionaux de la santé augmenteront leur capacité à effectuer des tests.

L’étude sur la grippe de Seattle prévoit que le nombre de personnes infectées doublera tous les six jours si la propagation du coronavirus n’est pas contrôlée. Les implications mathématiques troublantes de cette statistique sont ce qui motive les responsables gouvernementaux à prendre des mesures d’urgence, telles que les restrictions sur les rassemblements publics qui devraient être annoncées aujourd’hui.