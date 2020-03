Les dirigeants de la Force spatiale préoccupés par la qualité des renseignements sur les menaces

Thompson: «Nous avons besoin de renseignements pour comprendre quelle est la menace et ce qu’elle fait.»

WASHINGTON – L’une des principales responsabilités de l’US Space Force est de défendre les satellites du pays contre toute agression délibérée ou accidentelle. Cela nécessitera des renseignements sur les menaces beaucoup plus sophistiqués que ceux actuellement disponibles, a déclaré le vice-commandant du lieutenant-général de la Force spatiale David «DT» Thompson.

Il existe aujourd’hui des capacités pour surveiller l’espace et détecter les menaces potentielles, mais «ce n’est pas ce dont il a besoin pour l’espace en tant que domaine de guerre», a déclaré Thompson le 11 mars lors de la conférence Satellite 2020.

Les systèmes de surveillance existants ont été conçus pour suivre les objets, surveiller le trafic et essayer d’empêcher les satellites d’entrer en orbite. La Force spatiale aura besoin de technologies de surveillance plus avancées et d’opérateurs humains pour aider les commandants militaires à déterminer la nature et la source des menaces potentielles et à prendre des décisions sur la façon de réagir, a déclaré Thompson. «Nous avons besoin de renseignements pour comprendre ce qu’est la menace et ce qu’elle fait.»

Le National Air and Space Intelligence Center à Wright-Patterson Air Force Base, Ohio, fournit une analyse des menaces aériennes et spatiales au ministère de la Défense.

Thompson a déclaré que la Force spatiale avait besoin d’une organisation du renseignement axée sur l’espace et d’un «corps de renseignement en uniforme pour l’espace».

Le DoD a assuré au Congrès que la Force spatiale ne reproduira pas les capacités qui existent déjà dans la Force aérienne. Une des options serait de réorganiser NASIC, qui emploie environ 300 analystes à plein temps. Le budget 2020 du Pentagone comprend 182 millions de dollars pour un nouveau siège social NASIC à Wright-Patterson.

Thompson a déclaré le mois dernier lors du symposium de l’Air Force Association à Orlando, en Floride, qu’un centre de renseignement spatial serait recommandé dans le cadre de la conception organisationnelle générale de la Force spatiale qui sera présentée au Congrès dans les semaines à venir. Toute restructuration de la NASIC devrait être décidée collectivement par le DoD, le Congrès et la communauté du renseignement. Les détails n’ont pas encore été déterminés, a déclaré Thompson.

“Il ne fait aucun doute que nous avons besoin d’un noyau d’officiers du renseignement spatial”, a-t-il déclaré. “Nous avons besoin de capacités pour l’intelligence spatiale sous la forme d’un centre ou quelque chose, mais exactement comment nous mettons cela ensemble” n’a pas encore été décidé.

La demande d’intelligence spatiale ne fera qu’augmenter, a déclaré Thompson. «Nous avons des menaces dans l’espace. Des choses que l’on tient pour acquises dans d’autres domaines – comme la connaissance des tactiques et de la doctrine des ennemis – rien de tout cela ne réside vraiment dans l’entreprise de renseignement spatial aujourd’hui… Si vous devez vaincre ces tactiques, comment faites-vous cela? »

Dans le discours de mercredi à la conférence Satellite, Thompson a déclaré que la Force spatiale chercherait à investir dans des outils analytiques pour tester, par exemple, comment les constellations de satellites feraient face à une attaque.

“Nous n’avons pas de capacité de test sur la façon dont ces choses se présenteront sous la menace”, at-il dit. Si des satellites étaient détruits par un adversaire, il serait important de savoir exactement comment cela aurait un impact sur une campagne militaire, a déclaré Thompson. Il existe des outils analytiques pour évaluer la performance des satellites en réponse aux risques naturels, mais davantage de données sont nécessaires sur la façon dont ils résisteraient au brouillage électronique ou aux frappes par des armes cinétiques.