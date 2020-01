Les données de la NASA confirment que la dernière décennie a été la plus chaude jamais enregistrée

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

La Terre suit une tendance claire au réchauffement depuis des décennies maintenant, et 2019 n’a rien changé à cela. De nouvelles données publiées par la NASA et la NOAA illustrent l’accélération du rythme du changement climatique. 2019 a été la deuxième année la plus chaude jamais enregistrée, mais plus troublant, elle a également fait de la dernière décennie la période la plus chaude depuis le début de la tenue des registres.

Les nouvelles données publiées cette semaine confirment que les cinq dernières années ont toutes été parmi les cinq plus chaudes depuis le début de la tenue des registres à la fin du 19e siècle – 2016 reste la plus chaude de tous les temps. De plus, 19 des 20 régions les plus chaudes se sont toutes produites au cours des deux dernières décennies. Même en remontant plus loin à l’aide d’indices provenant des sédiments et de la glace, il est clair que ce taux de changement ne fait partie d’aucun cycle naturel.

Les données montrent qu’aucun pays sur Terre n’a établi un record de température froide en 2019, mais 36 d’entre eux ont établi de nouveaux records pour les plus chauds. 2019 a conduit à des températures record dans des endroits comme le Mexique, le sud-est des États-Unis, l’Australie, l’Europe centrale et l’Afrique subsaharienne. La NASA et la NOAA prédisent que 2020 a 95% de chances d’être l’une des cinq années les plus chaudes jamais enregistrées. La température mondiale est maintenant d’un degré Celsius au-dessus de la moyenne préindustrielle, et certains endroits ont constamment doublé cela.

La chercheuse Kate Marvel de la NASA et de l’Université de Columbia souligne une corrélation évidente entre l’augmentation de la température mondiale et la révolution industrielle. C’est à ce moment-là que les gens ont commencé à pomper des volumes massifs de carbone dans l’atmosphère via des combustibles fossiles, et nous savons que les composés contenant du carbone sont de puissants gaz à effet de serre.

Les gouvernements du monde entier se sont engagés à travailler pour limiter le changement climatique à 1,5 degré au-dessus des niveaux préindustriels dans le cadre de l’Accord de Paris sur le climat. Cependant, les niveaux de carbone continuent d’augmenter et peu de pays font les investissements nécessaires dans les énergies renouvelables pour éviter une catastrophe. En fait, l’administration américaine actuelle a annoncé son intention de se retirer de l’accord de Paris. Les États-Unis ont déjà adopté des changements de politique qui s’opposent à ce cadre.

Nous pouvons discuter des causes précises et des remèdes potentiels pour le changement climatique mondial, mais les données sont incontestables – la Terre se réchauffe à un rythme alarmant et sans précédent. La planète est déjà stressée de soutenir des milliards de personnes, et nous ne pouvons pas nous permettre la perturbation généralisée du changement climatique mondial. Les chercheurs conviennent que c’est à nous de voir comment les prochaines décennies se déroulent, mais les choses ne vont pas bien.

