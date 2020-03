Les élèves intègrent cubesat avant la fermeture du coronavirus

SAN FRANCISCO – Les étudiants et professeurs de l’Université de Boston ont passé huit ans à développer ce qu’ils appellent affectueusement le grille-pain. Il s’agit d’un cube de six unités dont le lancement est prévu fin mars sur un vol Rocket Lab Electron depuis la péninsule de Mahia en Nouvelle-Zélande pour détecter les courants électriques dans l’atmosphère terrestre.

La mission appelée ANDESITE, ou démonstration de réseau ad hoc pour une enquête satellitaire étendue, s’appuie sur un navire-mère de la taille d’un grille-pain pour éjecter huit nœuds, chacun de la taille d’une tranche de pain grillé. En orbite, les nœuds créent un réseau sans fil et relaient les données du magnétomètre au vaisseau mère via des radios de faible puissance.

“Nous ne connaissons aucune autre mission de ce type dans le monde commercial ou universitaire”, a déclaré à SpaceNews Joshua Semeter, professeur de génie électrique au Center for Space Physics de l’Université de Boston. «Si nous obtenons ces informations et récupérons des données, cela permettra à la communauté de réfléchir à ce type de missions avec beaucoup d’expérience utile.»

Sous la direction de Semeter et Brian Walsh, professeur de génie mécanique à l’Université de Boston, environ 150 étudiants ont aidé à concevoir, développer et construire ANDESITE. Depuis le début du projet, de nombreux étudiants sont passés à des emplois dans des sociétés spatiales ou des agences gouvernementales.

Les étudiants encore inscrits à l’Université de Boston avaient prévu de célébrer le lancement avec leurs professeurs autour de pichets de bière. Ce n’est plus possible. Le 17 mars, l’Université de Boston a annulé les cours en personne et les rassemblements en raison de COVID-19, le nouveau coronavirus.

Heureusement, ANDESITE est déjà en Nouvelle-Zélande. “Nous avons resserré l’intégration par la peau de nos dents”, a déclaré Semeter.

Début mars, Aleks Zosuls, ingénieur en chef d’ANDESITE, s’est rendu avec un étudiant diplômé et deux étudiants de premier cycle au siège de Rockington Lab à Huntington Beach, en Californie, pour l’intégration de la mission. Aux côtés d’ingénieurs de TriSept, la firme d’intégration de lancement et de gestion de mission a fait appel à la NASA en décembre pour prendre en charge les lancements de la NASA cubesat.

“L’aspect le plus unique d’ANDESITE est qu’il a de petits nœuds satellites à l’intérieur du vaisseau spatial”, a déclaré Jason Armstrong, directeur des services d’intégration du lancement de TriSept. «Lorsqu’ils libéreront les petits nœuds en orbite, cela démontrera un réseau interconnecté de petits vaisseaux spatiaux pour évaluer les impacts magnétiques de l’atmosphère.»

Le projet ANDESITE a été initialement soutenu par le programme de nanosatellites de l’université du Air Force Research Laboratory, qui finance les étudiants qui développent et construisent de petits satellites. Au fil des ans, ANDESITE a également reçu un soutien financier de l’Université de Boston et le programme de services de lancement de la NASA a offert à la charge utile construite par les étudiants un tour en orbite grâce à son programme de lancement éducatif des nanosatellites (ELaNa).

ANDESITE démontre que les étudiants peuvent développer «des systèmes élégants, des conceptions de pointe et des concepts de mission qui finissent par être bénéfiques pour l’industrie», a déclaré Armstrong.

Aucun des satellites ANDESITE n’est propulsé. Si tout se passe comme prévu, les nœuds vont créer un réseau maillé cartographiant le courant électrique lié aux aurores boréales pendant au moins deux à trois semaines.

“Nous prévoyons de les faire voler au-dessus des caméras au sol pour prendre des photos de l’aurore optique”, a déclaré Semeter. “Si nous obtenons le réseau pour effectuer des mesures sur la région où se trouve l’aurore, cela nous donnera une bonne pépite scientifique pour cette mission.”

Bien que l’intégration du lancement d’ANDESITE ait été simple, l’approbation réglementaire de la Federal Communications Commission, de la Federal Aviation Authority et de la New Zealand Space Agency ne l’a pas été.

«Nous avons dû montrer aux autorités de réglementation et de délivrance des licences que le vaisseau spatial et le concept d’exploitation ne présentaient aucun risque pour les actifs en orbite comme la Station spatiale internationale et d’autres satellites», a déclaré Armstrong.

Aider le berger ELaNa cubesats tout au long du processus réglementaire est l’une des tâches que TriSept, basée à Chantilly, en Virginie, effectue dans le cadre du contrat de livraison indéfinie de la NASA en Inde.