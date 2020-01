Les entreprises veulent des experts en bases de données. Apprenez SQL pour seulement 12,99 $

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

La durée de vie de la plupart des innovations technologiques peut souvent être mesurée en mois, pas en années. Mais dans de rares cas, ce qui fonctionne peut durer très longtemps. Par exemple, le langage d’interface principal des bases de données SQL arrive à son 50e anniversaire. SQL est toujours avec nous un demi-siècle plus tard car il fonctionne. Vous pourriez même dire que puisque la capacité de stocker et d’organiser des données brutes n’a jamais été aussi pertinente, cela n’a jamais été une compétence technologique plus demandée.

Même si vous n’avez jamais traité de programmation auparavant, le cours MySQL et SQL pour débutants (maintenant à seulement 12,99 $, plus de 90% de réduction) vous aidera à saisir son importance en tant que l’une des meilleures compétences technologiques de 2019.

Le SQL consiste à collecter et à analyser des données.Ce package d’instructions de 18 heures décrit comment créer et organiser des bases de données pour collecter des informations, analyser les données, analyser les données et savoir en général ce qu’il faut rechercher pour exploiter les pépites analytiques les plus pertinentes.

Le cours est dispensé par John Purcell, formateur de logiciels privé et instructeur Udemy, qui a enseigné à 1,7 million d’étudiants et obtenu une note de 4,3 étoiles sur 5 sur près de 140 000 avis.

Les nouveaux utilisateurs bénéficieront d’un cours intensif sur tout, du SQL de base aux requêtes, transactions et procédures stockées plus complexes. En attendant, vous vous familiariserez également en utilisant MySQL, parmi les types de bases de données les plus populaires au monde.

Pour tous ceux qui souhaitent répondre aux besoins croissants du monde des affaires en matière d’experts en bases de données, cette formation peut vous mettre en ligne de mire pour l’un de ces postes. Habituellement d’une valeur de 200 $, ce cours est maintenant disponible à seulement 12,99 $ tant que cette offre dure.

Remarque: des conditions générales s’appliquent. Consultez les sites de vente au détail concernés pour plus d’informations. Pour plus de bonnes affaires, rendez-vous chez nos partenaires sur TechBargains.com.

Maintenant lis: