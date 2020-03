Les épidémiologistes prévoient 80 000 décès par COVID-19 aux États-Unis d’ici juillet – .

Les infirmières attendent que le prochain patient soit dépisté pour le coronavirus dans une station de test de médecine UW. (Photo de médecine UW / Randy Carnell)

Si les lacunes dans les ressources de soins de santé ne sont pas comblées, plus de 80 000 Américains mourront au cours des quatre prochains mois en raison de la pandémie de coronavirus, prédisent les épidémiologistes de l’Université de Washington.

Les sombres prévisions – basées sur une analyse des statistiques de l’Organisation mondiale de la santé, ainsi que des gouvernements nationaux et locaux et des hôpitaux – sont présentées aujourd’hui dans un document de recherche qui est soumis au serveur de préimpression MedRxiv mais n’a pas encore été pair -révisé.

Des chercheurs de l’Institut de métrologie et d’évaluation de la santé de l’UW affirment que leurs prévisions tiennent compte des politiques actuelles en matière de distanciation sociale. Le problème est que les pénuries de lits d’hôpitaux et de fournitures médicales devraient néanmoins augmenter le nombre de morts.

La demande excédentaire maximale devrait se produire au cours de la deuxième semaine d’avril, lorsque les chercheurs prédisent une pénurie de 64 000 lits et de plus de 19 000 ventilateurs. «La date du pic de demande excédentaire par État varie de la deuxième semaine d’avril à mai», expliquent les chercheurs.

Avec ces entrées, les modèles informatiques prévoient un total de 81114 décès aux États-Unis au cours des quatre prochains mois. La plupart de ces décès devraient survenir en avril, avec un pic à plus de 2 300 décès par jour. Ce taux devrait tomber en dessous de 10 décès par jour entre le 31 mai et le 6 juin.

Il existe également des projections état par état de l’utilisation des ressources hospitalières et des décès. Dans l’État de Washington, par exemple, le pic d’utilisation des ressources devrait se produire le 19 avril, le taux de mortalité devrait atteindre un maximum de 27 par jour, et le nombre total de décès dus au COVID-19 devrait s’élever à 1 429 jusqu’au 4 août. Mercredi, le bilan cumulatif des décès de COVID-19 dans l’État de Washington était de 132.

Les épidémiologistes ont fourni ces projections pour l’augmentation et la baisse des décès dus au COVID-19 entre février et juillet. La ligne rouge continue indique les décès réels par jour, sur la base des statistiques actuelles. La ligne pointillée rouge indique la courbe projetée, basée sur une modélisation informatique. La zone rouge clair indique l’intervalle de confiance à 95% pour le modèle. Les échelles des deux graphiques ne sont pas les mêmes. Le sommet de la courbe en pointillés pour les États-Unis est de 2341 décès par jour, tandis que le sommet de la même courbe pour l’État de Washington est de 27 décès par jour. Cliquez sur l’image pour une version agrandie. (Graphique Healthdata.org / UW)

Les chercheurs affirment que les patients souffrant d’autres maladies feront également face à un risque accru. “En plus d’un grand nombre de décès dus au COVID-19, l’épidémie aux États-Unis placera une charge bien au-delà de la capacité actuelle des hôpitaux à gérer, en particulier pour les soins de soins intensifs”, disent-ils.

Si les prévisions s’avèrent exactes, cela suggère une reprise spectaculaire de l’épidémie aux États-Unis. Les chiffres d’aujourd’hui du Coronavirus Research Center de la Johns Hopkins School of Medicine montrent à ce jour près de 1200 décès aux États-Unis dus au COVID-19, sur plus de 82000 cas confirmés.

Le nombre de morts dans le monde a dépassé les 23 000, avec 523 000 cas confirmés dans le monde. Aujourd’hui même, les États-Unis ont pris la première place du décompte national des cas confirmés de JHU, dépassant la Chine et l’Italie.

Les prévisions de l’équipe UW sont formulées dans des mises en garde statistiques. Par exemple, la projection du nombre de morts de 81 114 a un intervalle de confiance à 95% de 7 977 à 251 059 décès.

Des restrictions de voyage supplémentaires et des politiques de distanciation sociale pourraient faire une différence dans les États qui n’ont pas pris de telles mesures jusqu’à présent. Mais sur la base de la modélisation, les mesures les plus urgentes seraient d’augmenter les lits et les fournitures médicales disponibles – en réduisant la demande de services médicaux non liés au COVID-19 et en augmentant la capacité du système par tous les moyens possibles.

“Ils sont nécessaires de toute urgence, étant donné que les volumes de pointe sont estimés à seulement trois semaines”, disent les chercheurs.

Le document de recherche préimprimé, «Prévision de l’impact du COVID-19 sur les jours d’hospitalisation, les jours de soins intensifs, les jours de ventilation et les décès par État américain au cours des quatre prochains mois», provient de l’équipe IHME COVID-19 Health Service Utilization Forecasting Team sous la direction du professeur UW Christopher JL Murray.