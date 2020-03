Les essais de vaccins contre les coronavirus commencent aujourd’hui – .

Les premiers nouveaux tests de vaccination contre le coronavirus commenceront lundi à Seattle.

Le vaccin, produit par Moderna Inc, sera administré à 45 volontaires afin de déterminer s’il produit des effets secondaires nocifs.

Même si les tests se déroulent bien, il se peut que nous soyons encore à au moins un an d’un vaccin public contre le COVID-19.

Les essais de vaccins contre le coronavirus devraient commencer lundi, selon un rapport de l’Associated Press qui cite un responsable du gouvernement américain. Le test comprendra des dizaines de volontaires sains qui recevront le vaccin et seront ensuite surveillés de près.

Ces essais sur l’homme, qui devaient à l’origine commencer cet été avant d’être accélérés en raison de la pandémie croissante, sont la première étape vers un vaccin accessible au public. Cependant, même si les essais prouvent que le vaccin expérimental est sûr et efficace, il faudra encore plusieurs mois avant qu’il puisse être produit et distribué en masse.

Plusieurs sociétés de biotechnologie travaillent actuellement sur un vaccin pour COVID-19, et nombre d’entre elles ont fait d’énormes progrès en un temps record. Les essais de vaccins débutant lundi proviennent de Moderna Inc, qui a travaillé avec les National Institutes of Health pour organiser rapidement des essais sur l’homme. Les essais seront menés au Kaiser Permanente Washington Health Research Institute à Seattle, selon le rapport.

Cette première étape de test, comprenant 45 volontaires, serait une étape importante pour le vaccin, mais ce n’est que la première étape du processus de validation. Les tests débutant aujourd’hui tenteront de déterminer si le vaccin produit des effets secondaires nocifs chez les patients humains. À terme, des tests beaucoup plus importants seront nécessaires pour déterminer à terme l’efficacité du vaccin. Ce n’est qu’une fois tous les tests terminés que le vaccin peut être produit en série et utilisé en milieu clinique.

Malheureusement, la vitesse sans précédent à laquelle le développement des vaccins contre les coronavirus a évolué ne fera pas grand-chose pour ceux qui sont actuellement infectés par le virus, ou pour toute personne qui risque d’être infectée au cours de la prochaine année. Les hauts responsables de la santé ont déjà averti qu’il faudra probablement entre 12 et 18 mois pour qu’un vaccin approuvé soit produit et distribué.

Cela signifie que les cas continueront de s’accumuler et que les mesures de sécurité actuelles telles que les fermetures d’écoles et l’éloignement social sont plus importantes que jamais. De nombreux responsables ont exprimé leur inquiétude quant au fait que cette pandémie n’ait pas été prise suffisamment au sérieux et que les individus qui vivent leur vie quotidienne comme si de rien n’exposait d’autres personnes à un risque d’infection, voire de mort.

Pour le moment, la meilleure chose que vous puissiez faire si vous vous sentez bien est de rester à la maison. Les responsables de la santé ont exhorté les gens à se distancier socialement des autres dans l’espoir de ralentir la propagation du virus. «Aplanir la courbe» de l’infection permettra aux professionnels de la santé de traiter le plus de personnes possible et d’éviter des pertes massives.

