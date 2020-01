Les États-Unis et la Chine se préparent pour le Dialogue de l’espace civil du printemps sur l’exploration et la science

HELSINKI – Des responsables américains et chinois travaillent à une réunion pour un dialogue bilatéral sur l’espace civil autour de mars lors de la première discussion de ce type depuis 2017.

“Les États-Unis et la Chine n’ont pas été en mesure de planifier un dialogue sur l’espace civil en 2019, mais sont en cours de planification pour que les États-Unis accueillent le dialogue au cours du premier semestre de 2020”, a déclaré un responsable du département d’État à SpaceNews.

Aucune raison de l’impossibilité de planifier la réunion, rapportée plus tôt comme prévu à l’automne 2019, n’a été donnée. Les États-Unis et la Chine ont conclu la semaine dernière un accord commercial de «phase 1» après près de deux ans d’hostilités commerciales.

Matthew Rydin, attaché de presse et conseiller principal en communication de la NASA, a confirmé dans un courrier électronique à SpaceNews que le prochain Dialogue sur l’espace civil américano-chinois, coprésidé pour les États-Unis par le Département d’État, est prévu dans le délai de mars 2020.

“Le Département d’État élabore un programme qui comprendra des domaines d’intérêt mutuel concernant l’exploration de l’espace civil et la science.”

Le Dialogue sur l’espace civil américano-chinois a été établi dans le cadre du Dialogue stratégique et économique américano-chinois en 2015, afin de renforcer la coopération et la transparence face aux obstacles du Congrès empêchant la NASA d’engager la Chine. Un premier dialogue sur l’espace civil a suivi à Pékin plus tard dans l’année, avec un deuxième dialogue à Washington en 2016 et un troisième et plus récent à Pékin fin 2017.

La NASA est considérablement restreinte de la collaboration bilatérale avec les entités étatiques chinoises par la langue insérée pour la première fois dans un projet de loi de crédits en 2011. Un langage similaire reste en place et est connu sous le nom de Wolf Amendment, du nom de son auteur d’alors américain. Représentant Frank Wolf (R-Va.).

La coopération est autorisée dans le cas où la certification est fournie par le FBI que ces efforts ne posent pas de risque pour la sécurité nationale et si le Congrès a été informé du plan.

Coopération NASA-Chine, préoccupations NewSpace

Concernant le potentiel de participation de l’administrateur de la NASA Jim Bridenstine, Rydin a déclaré que «traditionnellement, la participation de la NASA à cette réunion était dirigée par l’administrateur associé pour les relations internationales et interagences ou l’administrateur adjoint adjoint pour les relations internationales et interinstitutions.

Rydin a également confirmé qu’il n’y a pas eu de réunions bilatérales entre l’administrateur de la NASA et le chef de la China National Space Administration (CNSA) depuis l’IAC 2018 à Brême, en Allemagne.

Bridenstine a rencontré Zhang Kejian, administrateur de la CNSA, en marge de l’IAC en octobre 2018 et est apparu avec lui dans une table ronde impliquant des chefs de plusieurs agences spatiales.

Au cours de cette session, Zhang a déclaré que la Chine était “très ouverte” à travailler avec une variété de partenaires internationaux sur l’exploration lunaire.

Bridenstine a noté un plus grand partage des données en tant que domaine de coopération potentielle renforcée, dans des domaines comme la science ainsi que la connaissance de la situation spatiale et la gestion du trafic spatial.

La CNSA n’est pas un organisme équivalent à la NASA, mais sert plutôt de visage au programme extérieur de la Chine pour le monde extérieur.

La NASA et des scientifiques chinois ont collaboré pour tenter de coordonner l’atterrissage lunaire latéral éloigné de Chang’e-4 en janvier 2019. L’orbiteur de reconnaissance lunaire de la NASA n’a pas pu voir l’atterrissage, mais il a imagé le site lors de son prochain passage.

Les États-Unis sont également préoccupés par le secteur naissant de l’espace commercial chinois. Un changement de politique du gouvernement central en 2014 a ouvert des secteurs de l’industrie spatiale au capital privé, entraînant la prolifération de sociétés de lancement, de petits satellites et d’autres sociétés.

Selon un rapport de ., les entreprises américaines du NewSpace se sont dites préoccupées par la tarification artificielle et le transfert de technologie.