Les États-Unis n’auront pas à attendre longtemps pour une autre éclipse solaire totale – .

La prochaine éclipse solaire totale pour ceux aux États-Unis aura lieu dans quatre ans, début avril 2024.

Contrairement à la grande éclipse solaire américaine de 2017, l’éclipse de 2024 arrivera au printemps, ce qui rendra la visualisation difficile pour de nombreux États du nord où la couverture nuageuse est probable.

L’éclipse traversera plusieurs États américains ainsi que d’immenses régions du Mexique et une petite partie du Canada également.

Cela ressemble à il y a une vie, mais l’éclipse solaire totale qui a captivé les États-Unis s’est produite il y a quelques années seulement le 21 août 2017. C’était un événement qui a capturé l’imagination de nombreuses personnes à travers le pays, incitant les observateurs du ciel à se rendre dans des régions où ils pourraient mieux voir l’éclipse, et transformer les lunettes d’éclipse en un produit chaud.

Les éclipses se produisent sur Terre avec régularité, mais comme nous ne pouvons être qu’au même endroit à la fois, il est peu probable que nous en voyions beaucoup au cours de notre vie. L’éclipse solaire totale de 2017 a certainement été spectaculaire, mais l’Amérique du Nord n’a pas vraiment à attendre aussi longtemps avant d’être traitée pour une autre. La prochaine éclipse solaire totale qui ornera le continent se produira dans quatre ans, le 8 avril 2024.

L’éclipse solaire totale de 2017 a été un vrai régal pour les astronomes car elle a traversé une immense région des États-Unis. Un grand nombre de personnes ont eu l’occasion de voir l’éclipse dans toute sa splendeur, tandis qu’un nombre encore plus grand a pu en profiter au moins partiellement. L’éclipse de 2024 couvrira une grande partie du Mexique, des États-Unis et un peu du Canada également.

Il est difficile de prédire exactement quelles seront les conditions quatre ans à l’avance, mais sur la base de données historiques, nous pouvons avoir une bonne idée de la clarté ou de la nébulosité du ciel. Le Dr Brian Brettschneider, climatologue, s’est rendu sur Twitter pour nous donner à tous un aperçu de ce à quoi nous pourrions nous attendre lorsque nous regardons vers le ciel dans quatre ans.

La prochaine grande éclipse solaire est dans exactement 4 ans. Cette carte montre le chemin et la couverture historique des nuages ​​du début à la mi-avril. pic.twitter.com/5C8DS3QFKC

– Brian Brettschneider (@ Climatologist49) 8 avril 2020

Comme vous pouvez le voir, les États du nord ont tendance à avoir une plus grande couverture nuageuse ici au début du printemps. Les États du sud qui se trouvent sur le chemin de l’éclipse, comme le Texas, l’Arkansas et l’Oklahoma, auront les meilleures chances de profiter de la totalité de l’éclipse lorsqu’elle passera. Avec un peu de chance, certains États du Nord et le Canada pourraient également en profiter.

La bonne nouvelle est que, tout comme lors de la grande éclipse solaire américaine de 2017, de nombreuses organisations seront prêtes et prêtes à capturer l’événement au fur et à mesure qu’il se déroule en direct et avec des détails nets. Les flux en direct seront sûrement opérationnels et nous ne manquerons pas d’options pour visualiser l’éclipse à distance.

