Les États-Unis peuvent interdire à TSMC de vendre des pièces à Huawei sans licence

Les États-Unis se battent avec la Chine sur les questions commerciales depuis plusieurs années maintenant, mais des rapports la semaine dernière suggèrent que les États-Unis pourraient augmenter la mise de manière significative. Selon certaines sources, les États-Unis pourraient faire pression sur des sociétés comme TSMC pour qu’elles cessent de vendre des composants au fabricant chinois dans le but de lui couper l’accès à la technologie américaine.

Les sources de l’histoire indiquent clairement que les États-Unis envisagent cette décision plutôt que de l’avoir déjà décidée, et que le président Trump n’a pas encore été informé de la question. Pour ce faire, les États-Unis apporteraient des modifications à la règle sur les produits étrangers directs (FDRP). Toute entreprise utilisant des équipements américains de fabrication de puces serait obligée de demander une licence aux États-Unis pour vendre des composants à Huawei, rapporte .. L’équipement de fabrication de puces construit par des entreprises comme Applied Materials, KLA et Lam Research est essentiel à la production d’équipements semi-conducteurs à l’échelle mondiale.

L’impact de ce type de décision pourrait être extraordinaire, en particulier maintenant que COVID-19 se transforme en production économique mondiale. L’industrie des PC devrait se redresser au premier trimestre après avoir affiché ses premiers gains en près d’une décennie l’année dernière. Les émissions de CO2 de la Chine sont en baisse de 25% par rapport à la normale pour cette période de l’année, ce qui entraîne une baisse de 6% des émissions mondiales au cours de la même période. Les épidémiologistes avertissent que l’idée de confinement en tant que stratégie est sérieusement stressée. Cela ne signifie pas que COVID-19 va commencer à massacrer des gens – le taux de mortalité est de 2% – mais il serait insensé de supposer que nous savons déjà l’impact que le coronavirus aura sur l’économie mondiale. La situation évolue au jour le jour.

Les conséquences de forcer (ou de tenter de forcer) des pays étrangers à demander aux États-Unis l’autorisation de vendre à Huawei pourraient être désordonnées. Le peuple chinois continental considère généralement Taiwan comme faisant partie de sa propre nation, et non comme un pays indépendant. Imaginez le tumulte aux États-Unis si la Chine ordonnait à Intel de ne vendre aucun produit à quiconque de l’Illinois. TSMC n’acceptera certainement pas l’ingérence – Huawei serait le plus gros client de la société après Apple, représentant environ 10% de ses activités, selon le Wall Street Journal. Essentiellement, les États-Unis parieraient que l’équipement américain de fabrication de puces est si essentiel pour le reste du monde, que les entreprises choisiraient de continuer à acheter auprès d’entreprises américaines plutôt que de faire affaire avec Huawei.

À court terme, cela fonctionnerait probablement, du moins dans une certaine mesure. À long terme, cependant, le résultat pourrait être un affaiblissement de la position de leader américain dans la fabrication de semi-conducteurs. Au minimum, les États-Unis créeraient des incitations substantielles pour que d’autres sociétés et gouvernements investissent dans la production de matériel de fabrication de puces.

Le gouvernement des États-Unis a tenté de convaincre d’autres pays que l’équipement Huawei représente un risque unique pour les réseaux de communication mondiaux, mais n’a connu qu’un succès limité. Les représentants du gouvernement se réunissent le 28 février pour discuter d’un éventail d’actions et de restrictions potentielles qui pourraient être imposées à Huawei ou aux entreprises qui tentent de faire affaire avec lui.

Jusqu’à présent, les États-Unis ont supporté le poids du coût de la guerre commerciale de Trump avec la Chine, selon plusieurs analyses. Prendre ce type d’action spécifique contre Huawei ne serait pas bien accueilli par les Chinois, mais les faucons commerciaux chinois pourraient être prêts à parier que COVID-19 est un problème suffisamment important pour que la Chine ne risque pas beaucoup plus que certains sabotages. Il y a déjà des rapports que TSMC cherche à limiter son soutien à Huawei, mais la société ne dit pas un mot sur le sujet.

