Les États-Unis sont sur le point d’être l’épicentre de la pandémie de coronavirus – .

La nouvelle éclosion de coronavirus continue de générer de nouveaux cas confirmés dans un clip rapide aux États-Unis, qui, selon l’Organisation mondiale de la santé, est en passe de devenir bientôt l’épicentre de la pandémie mondiale.

Les dernières données de l’OMS montrent que 85% des nouveaux cas de coronavirus signalés dans le monde au cours des dernières 24 heures provenaient d’Europe et des États-Unis. Quarante pour cent de ce total est attribuable à de nouveaux cas aux États-Unis, où un nombre croissant d’États et de villes sont confrontés à des fermetures, des fermetures d’entreprises et des citoyens condamnés à rester chez eux autant que possible.

Vous seriez pardonné d’avoir essayé de suivre l’actualité liée à la nouvelle épidémie de coronavirus aux États-Unis aujourd’hui et de vous sentir un peu confus quant à l’état des choses dans le pays.

D’une part, l’Organisation mondiale de la santé affirme que le nombre de cas de coronavirus résultant de la pandémie se multiplie à tel point aux États-Unis que nous sommes sur le point de devenir le nouvel épicentre du virus (grâce à une «très forte accélération, »Par la porte-parole de l’OMS, Margaret Harris). L’épidémie ici n’est pas seulement très importante, a-t-elle déclaré aux journalistes aujourd’hui, mais elle “s’intensifie”. Pendant ce temps, le président Trump fait pression pour que les affaires du pays soient rouvertes et que l’économie reprenne vie – dès Pâques, a-t-il déclaré mardi lors d’une mairie de Fox, sans parler des objections de la communauté des soins de santé.

“Je lui donne deux semaines”, a déclaré Trump lors de l’événement. «Je suppose que lundi ou mardi, c’est environ deux semaines. Nous évaluerons à ce moment-là et lui donnerons plus de temps si nous avons besoin d’un peu plus de temps. Nous devons ouvrir ce pays. »

Bien sûr, cela va à l’encontre de la préoccupation des responsables de la santé – et des dirigeants locaux comme le gouverneur de New York Andrew Cuomo, qui continue de brosser un tableau désastreux dans son état durement touché – selon lequel le virus n’a pas encore atteint son apogée aux États-Unis. . Et que la réouverture trop rapide du pays pourrait rapidement aggraver une situation déjà mauvaise.

L’OMS s’attend à ce que le nombre de cas continue de s’accélérer, même au-dessus des chiffres actuels, qui, mardi après-midi, montraient près de 335 000 cas dans le monde et près de 15 000 décès. Harris a déclaré aux journalistes que nous continuerions probablement à voir de nouveaux records tous les jours jusqu’à ce que les mesures de confinement et les quarantaines commencent à prendre effet – ou, plus précisément, à commencer à se refléter dans les données.

Pour rappel, les efforts en place aujourd’hui n’apparaîtront pas dans les données avant au moins une semaine. En effet, les premiers symptômes du virus n’apparaissent pas pendant plusieurs jours chez une personne infectée, puis il faudra probablement encore quelques jours avant de passer le test et un diagnostic, qui est ensuite signalé aux autorités sanitaires pour être inclus dans les décomptes en cours.

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian.

