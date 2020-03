Les étudiants sortent tôt de l’école de médecine pour lutter contre le coronavirus – .

Les fonctionnaires et les experts de la santé font de plus en plus référence à la lutte contre le coronavirus COVID-19 en termes de guerre.

Les membres de la nouvelle génération d’étudiants en médecine devenus médecins, dont certains sont autorisés à obtenir leur diplôme plus tôt pour pouvoir aller de l’avant et se lancer dans la lutte contre le virus, se dirigeront bientôt vers les premières lignes.

Le Gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a fait pression pour obtenir plus de médecins dans le système de santé plus rapidement pour aider dans cette lutte, et l’obtention d’un diplôme précoce est une façon de le faire.

La lutte contre la nouvelle épidémie de coronavirus qui frappe toujours les États-Unis, ainsi que le reste du monde, a été comparée à plusieurs reprises à une guerre. Et bien que celui-ci n’ait pas l’équivalent d’un projet militaire, nous commençons à voir de nouvelles mesures prises pour envoyer de nouvelles recrues sur les lignes de front – via des efforts comme celui de l’État de New York qui permettrait aux étudiants en médecine d’obtenir leur diplôme. tôt pour rejoindre ce combat.

Mercredi, la Grossman School of Medicine de NYU a tweeté que cela se produirait en fait très bientôt: «Ravi de partager cette approbation en attente de @NYSEDNews et #LCME, @NYUGrossman permettra à certains étudiants en médecine de terminer leurs études plus tôt pour recruter plus de médecins. le système de santé plus rapidement, alors que nous luttons contre la propagation croissante de # COVID19 #allhandsondeck #NYULangoneHeroes ».

Cette décision est une réponse à une poussée du gouverneur de New York, Andrew Cuomo, pour, selon l’école, “faire entrer plus de médecins dans le système de santé plus rapidement”. Steven B. Abramson est vice-doyen exécutif de l’école et a déclaré à . que quelque 122 étudiants qui étaient sur la bonne voie pour obtenir leur diplôme plus tard cet été devaient leur demander s’ils souhaitaient obtenir leur diplôme tôt et aller de l’avant et commencer des stages dans les hôpitaux de New York.

Au moment de la rédaction de ce rapport, près de 70 étaient d’accord. “Il est impressionnant et en dit long sur nos étudiants et leur dévouement à prendre soin des personnes malades et à faire partie d’une équipe de médecins qui prennent soin de ces patients”, a déclaré Abramson à propos de l’effort, qui installerait les étudiants des programmes de médecine interne ou des salles d’urgence des hôpitaux affiliés à l’université.

Inutile de dire que c’est un effort qui est absolument nécessaire à New York, qui est devenu l’épicentre de la crise des coronavirus aux États-Unis. La part du lion de tous les cas aux États-Unis se trouve désormais à New York – plus de 30 000, en fait, dont plus de 23 000 à New York.

Vendredi matin, les derniers chiffres de l’Université Johns Hopkins montraient que plus de 86 000 cas de virus avaient été confirmés aux États-Unis à ce jour, avec plus de 1 300 décès.

Source de l’image: John Minchillo / AP / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

