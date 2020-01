Les expéditions annuelles de PC augmentent pour la première fois depuis 2011

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Le marché des PC a enfin augmenté à nouveau en 2019, après sept années complètes de contraction. Selon IDC, les livraisons mondiales de PC ont augmenté de 4,8% au quatrième trimestre pour atteindre 71,8 millions de livraisons, le volume le plus élevé d’un trimestre depuis le quatrième trimestre de 2015. Globalement, les livraisons mondiales de PC ont augmenté de 2,7% par rapport à 2018. Il s’agit de la première augmentation depuis la croissance du marché des PC 1,7 pour cent en 2011.

“L’année dernière a été folle dans le monde des PC, ce qui a entraîné une croissance impressionnante du marché qui a finalement mis fin à sept années consécutives de contraction du marché”, a déclaré Ryan Reith, vice-président du programme chez Worldwide Mobile Device Trackers d’IDC. “Le marché aura toujours ses défis à venir, mais cette année a été un signe clair que la demande de PC est toujours là malgré l’insurrection continue des facteurs de forme émergents et la demande pour l’informatique mobile.”

Cependant, il n’est pas clair s’il s’agit d’un véritable retour à la croissance ou plutôt d’une pause ponctuelle. Dans la phrase suivante, IDC fait référence au fait que les livraisons de PC ont augmenté parce que les entreprises ont acheté du nouveau matériel pour faire face à la retraite de Windows 7. Une partie de cet élan se poursuivra en 2020, mais une fois le cycle de remplacement terminé, il n’est pas clair si nous assisterons à un retour durable à la croissance. Les livraisons dans certaines catégories de PC comme les jeux et les mobiles ont augmenté, mais pas suffisamment pour compenser la baisse générale de 2012 à 2018. Gartner a également indiqué que le marché des PC avait progressé en 2019, bien qu’il ait enregistré un niveau de croissance inférieur, à 0,6%.

Gartner, au moins, pense que la poussée de mise à niveau de l’entreprise durera toute l’année. Fait intéressant, cette société d’analystes pense que la croissance aurait été encore plus élevée si Intel n’avait pas souffert d’une pénurie de CPU, mais ne fait aucune mention d’AMD. IDC note qu’une adoption plus forte des produits AMD a compensé une partie des pénuries de CPU d’Intel, tout en apaisant les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, cela a peut-être aussi fait grimper les ventes.

Selon IDC, les principaux fournisseurs sur le marché aujourd’hui sont Lenovo, HP, Dell, Apple, Acer et «tout le monde». Les tablettes et les serveurs ne comptent pas dans cette estimation. Gartner note explicitement qu’il ne compte pas les Chromebooks dans ses décomptes mais inclut Asus en tant que meilleur fournisseur mondial, après Acer.

2019 a poursuivi la longue tendance à la consolidation entre les différents principaux fournisseurs de matériel. Comme les ventes de PC ont chuté, ce sont les boîtes blanches et les petits constructeurs qui ont été les plus durement touchés. Les principaux fournisseurs contrôlent désormais 65% du marché mondial des PC. Gartner et IDC ont suivi les baisses dans ce segment, les principaux fournisseurs absorbant la différence.

