Les experts en tremblements de terre présentent les dernières perspectives pour le «Really Big One» de Seattle – .

Une simulation informatique à code couleur de 2016 montre comment les chercheurs pensent que les ondes de tsunami se sont propagées à partir d’un tremblement de terre de zone de subduction de magnitude 9 en 1700. Les scientifiques pensent que de tels tremblements de terre se produisent tous les 500 ans environ. (NOAA / Pacific Tsunami Warning Center)

Les experts en tremblements de terre disent que les codes du bâtiment actuels ne reflètent pas les caractéristiques les plus risquées de la géologie de la région de Seattle – mais les perspectives de survie semblent bien meilleures si le Really Big One peut simplement tenir encore quelques années.

C’est le résultat d’une session consacrée aux dangers sismiques de Seattle, présentée au sol zéro au cours de la réunion annuelle de l’American Association for the Advancement of Science. La session – intitulée «Le toast de la côte?» – suivi d’un article du New Yorker de 2015 qui brossait un sombre tableau des possibilités, basé sur des études de la zone de subduction de Cascadia dans le Pacifique Nord-Ouest.

La zone de subduction de Cascadia, centrée le long d’une faille sous-marine juste au large de la côte ouest, est connue pour être capable de générer des séismes de magnitude 9, sur la base des preuves géologiques et historiques d’un tsunami massif qui a atteint le Japon en 1700.

Les sismologues estiment que de tels tremblements de terre et vagues de tsunami se produisent environ tous les 500 ans en moyenne. “Nous disons qu’il y a environ 14% de chances qu’un autre tremblement de terre d’une magnitude d’environ 9 se produise au cours des 50 prochaines années”, a déclaré Erin Wirth, géophysicienne à l’Université de Washington et à la US Geological Survey.

Pour évaluer les effets potentiels d’un méga-séisme de Cascadia, Wirth et d’autres chercheurs mènent une étude de 3 millions de dollars sur six ans connue sous le nom de Projet M9.

L’une des expériences du projet a consisté à exécuter 50 simulations de tremblements de terre en cascade dans diverses conditions. Les chercheurs ont constaté une grande variation des effets, selon que la faille sous-marine s’est rompue dans une direction pointant loin de Seattle (ce qui serait bien) ou vers la ville (ce qui serait mauvais).

Un autre problème est lié au fait que Seattle est construite au sommet d’un bassin sédimentaire avec un sol relativement mou, ce qui amplifierait la force d’un choc sismique.

“Une bonne analogie est, c’est comme un bol de Jell-O”, a déclaré Wirth. “Si vous avez un bol de Jell-O, ou un moule Jell-O sur le dessus d’une assiette, et que vous secouez cette assiette, le Jell-O est si faible qu’il va bouger beaucoup plus que l’assiette que vous secouez . C’est ce qui se passe ici. “

Et comme si cela n’était pas assez grave, la faille Cascadia est tellement étendue que le séisme qui en résulte devrait durer environ 100 secondes. C’est considérablement plus long que la durée d’un tremblement de terre typique en Californie, et cela ajoute à la mauvaise nouvelle, a déclaré le professeur d’ingénierie UW Jeffrey Berman.

“Notre code du bâtiment est entièrement construit sur l’expérience de la Californie, car c’est là que nous avons eu beaucoup de tremblements de terre et de nombreux dommages aux bâtiments et aux infrastructures”, a déclaré Berman. «Nous n’avons donc pas vraiment intégré les effets de longue durée dans les codes du bâtiment en vigueur aux États-Unis, car nous n’avons pas vraiment eu de tremblements de terre de longue durée. … Nous espérons que notre travail contribuera réellement à changer cela. »

Des analyses antérieures des effets des tremblements de terre ont établi le risque d’effondrement des bâtiments jusqu’à 20 étages à moins de 10%. L’analyse mise à jour du projet M9, qui tient compte des tremblements de terre de plus longue durée ainsi que de l’effet d’amplification du bassin sédimentaire de la région de Seattle, porterait ce risque prévu entre 20% et 50% selon la hauteur du bâtiment et les normes suivies pour la construction.

La bonne nouvelle est que les codes du bâtiment devraient être renforcés à l’échelle nationale.

“Ce sont des codes nationaux”, a expliqué Berman. «Ils doivent passer par un processus de vérification assez intense, et ils sont adoptés par les juridictions locales et modifiés. Ce processus prend juste du temps. Cette recherche apparaîtra, mais elle n’apparaîtra pas avant 2023, probablement. Maintenant, la ville a des discussions sur ce qu’il faut faire, compte tenu de nos conclusions. Il devrait faire les choses avant cette date, mais ce serait en dehors du processus du code du bâtiment national. »

En réponse à des questions sur l’endroit où il préfère être lors d’un méga-tremblement de terre, Berman a noté que les immeubles de faible hauteur à Seattle – disons, jusqu’à trois étages – «feraient relativement bien» en cas de séisme de magnitude 9 . Et en ce qui concerne les immeubles de grande hauteur, le risque est plus faible pour les structures construites après le milieu des années 1980.

«Il y a eu une très grosse transition qui a suivi quelques tremblements de terre plus importants en Californie, et il y a eu de très gros changements dans le code du bâtiment», a expliqué Berman. “Donc, je pense que c’est ce que je voudrais regarder en premier: rester à l’écart des bâtiments qui ont été construits avant 1984 environ.”

Cela étant dit, Berman a déconseillé d’être obsédé par le Really Big One.

“Vous savez, la vie est pleine de risques”, a-t-il déclaré. «Le risque de mourir dans un immeuble lors d’un tremblement de terre à Seattle est inférieur à [the risk of] mourir dans une voiture, si vous montez dans une voiture et conduisez sur l’I-5 aujourd’hui, non? Il s’agit d’apprendre et de faire mieux au fur et à mesure que nous avançons, sans être nécessairement paralysé. “