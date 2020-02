Les experts Microsoft Azure gagnent gros. Rejoignez leurs rangs avec ces cours de formation

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Ne regardez pas maintenant, mais même «The Street» commence à remarquer une montée en puissance de l’activité cloud Azure de Microsoft. Les investisseurs de Wall Street sont devenus optimistes sur Microsoft le mois dernier après un rapport de résultats très sain avec une forte augmentation des revenus de l’unité cloud Azure.

Ce n’est que le dernier signe encourageant du défi du géant de la technologie de Washington à la suprématie de l’informatique en nuage AWS d’Amazon. Alors que les architectes cloud Azure passent de 130 000 $ à 170 000 $ par an, le moment est venu de se former avec des ressources comme le pack complet de préparation à la certification Microsoft Azure 2020 (42,90 $, plus de 90%).

Cette collection est vraiment énorme, comprenant 11 cours avec plus de 50 heures d’enseignement sur tout ce que vous devez savoir sur la création, le développement et la protection d’un réseau, d’un site ou d’une application de pratiquement n’importe quelle taille ou forme sur la plateforme Azure.

Ce cours vous explique les bases d’Azure, puis vous montre comment mettre en place une infrastructure système, comment protéger vos données contre les attaques et les meilleures façons de trouver des solutions à tous vos problèmes de réseau.

Avec chaque cours que vous réussissez, vous vous rapprochez d’un peu plus de quatre examens de certification essentiels approuvés par Microsoft, des tests qui prouveront vos compétences et vous montreront équipés pour jouer un rôle à six chiffres en tant qu’administrateur Azure.

L’ensemble du forfait est d’une valeur de 2000 $, alors profitez de cette offre avant la fin pour obtenir tout pour moins de 4 $ par cours.

