Les experts XR voient les soins de santé comme l’application la plus meurtrière pour la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la résonance magnétique… peu importe comment vous l’appelez – .

La plate-forme de réalité augmentée Azurion de Philips utilise les casques HoloLens de Microsoft pour guider les chirurgiens à travers une opération. (Illustration Philips)

Réalité virtuelle? Réalité augmentée? Réalité mixte? Aujourd’hui, lors d’un symposium à Seattle, les experts se sont installés sur la réalité étendue, ou XR, comme terme fourre-tout pour les appareils qui mettent les visuels générés par ordinateur devant votre visage. Et ils se sont installés sur les soins de santé comme l’une des frontières les plus prometteuses pour XR.

“Je crois que les soins de santé vont conduire à l’adoption massive de XR”, a déclaré Vinay Narayan, vice-président de la stratégie de plate-forme et de la communauté des développeurs de HTC Vive, lors du XR Day, un événement présenté par le département de conception centrée sur l’homme de l’Université de Washington et Ingénierie.

Pourquoi? Il a souligné que les applications de soins de santé ont tendance à être des applications au niveau de l’entreprise dans un environnement «à friction élevée», où les employés doivent traiter de nombreuses données lorsqu’ils prennent des décisions. Les soins de santé sont également une industrie qui touche tout le monde, représentant 3,5 billions de dollars de dépenses annuelles.

Narayan a déclaré que c’était une frontière attrayante pour des technologies comme XR ou la réalité étendue, qui peuvent rationaliser les opérations et produire de meilleurs résultats.

À titre d’exemple, il a cité l’Université de Californie à San Francisco, qui utilise le système VR de HTC Vive pour enseigner aux étudiants en médecine comment opérer sur des patients en réalité virtuelle.

Les chirurgiens pourraient bientôt utiliser XR pour opérer sur des patients réels. Par exemple, l’équipe HoloLens de Microsoft a travaillé avec Philips sur une plate-forme de thérapie guidée par l’image appelée Azurion. Le système de réalité mixte associe l’anatomie de la chair et du sang d’un patient à un modèle généré par ordinateur qui utilise les rayons X et l’échographie pour guider les chirurgiens dans les procédures médicales.

La Food and Drug Administration a autorisé l’utilisation de systèmes médicaux basés sur HoloLens dans la planification chirurgicale préopératoire, et HoloLens figure également dans un essai clinique de Cleveland visant à guider les chirurgiens dans les procédures de traitement des tumeurs.

Jeudi, la FDA prévoit un atelier public à Washington, D.C., pour discuter des meilleures pratiques pour la réalité virtuelle et augmentée en médecine.

“Je pense que cela va être vraiment intéressant”, a déclaré Bernard Kress, architecte optique partenaire de l’équipe HoloLens de Microsoft.

Pendant son séjour à Google X Labs, Kress a joué un rôle de premier plan dans le développement de Google Glass, les lunettes intelligentes équipées d’un appareil photo qui ont suscité une sensation (et un mépris) lors de leur sortie en 2014. Le mépris a finalement forcé Google à éliminer progressivement son prototype de verre de grande consommation, mais les verres subsistent comme un produit d’entreprise.

Kress a déclaré que l’optique des lunettes et des casques intelligents a parcouru un long chemin depuis lors. Parmi les innovations proposées, il y a les lunettes intelligentes à champ lumineux qui permettent aux utilisateurs de déplacer leur attention de loin vers près lorsqu’ils entrent dans une scène XR. “C’est très important pour les applications chirurgicales”, a déclaré Kress.

Simran Bhatia, assistant de recherche de premier cycle à l’Université de Washington, met en place une démonstration virtuelle de construction de robots lors de la journée XR sur le campus de l’UW. (Photo . / Alan Boyle)

La réduction de l’encombrement des casques XR et la conception des objectifs afin que d’autres personnes puissent voir les yeux du porteur seront particulièrement importantes pour les applications en salle d’opération. “Si vous avez un moment” Oh mon Dieu “, il est vraiment difficile de partager ces données avec les infirmières. … Si vous ne pouvez pas voir les yeux du chirurgien, eh bien, quelque chose manque vraiment là-bas », a déclaré Kress.

La conception des environnements XR devra également être affinée pour s’adapter à la salle d’opération plutôt qu’à la salle de jeux. «Les concepteurs devraient commencer à se concentrer sur la création de systèmes calmes, se fondant intelligemment en arrière-plan», a déclaré Evie Powell, ingénieur en réalité virtuelle chez Proprio, à Seattle.

Proprio travaille sur une plate-forme XR qui peut guider un chirurgien à travers une procédure opératoire, et laisser les internes médicaux et autres observateurs surveiller par-dessus l’épaule du chirurgien. “Les chirurgiens sont en mesure d’intégrer rapidement et précisément leur plan préopératoire, et d’effectuer la procédure entièrement dans XR”, a déclaré Powell.

La technologie la plus importante sur le marché XR est peut-être l’eye-tracking, qui ouvre la voie à une véritable interaction mains libres. “Vous le verrez dans chaque casque”, a déclaré Kress.

Narayan a convenu que le suivi oculaire est important, et pas seulement pour la chirurgie. Par exemple, il est difficile d’imaginer pouvoir utiliser les contrôleurs pendant que vous vous balancez sur des balles virtuelles dans MLB Home Run Derby VR. C’est pourquoi son entreprise a développé Vive Pro Eye, qui ajoute une navigation par menu orientée vers le regard et un contrôle mains libres au jeu.

“Avec l’eye-tracking, vous restez en position, parcourez les menus et agissez avec vos yeux”, a expliqué Narayan.

Il a déclaré que l’eye-tracking ouvrirait la voie à de nouveaux types d’applications, tels que la numérisation biométrique, la vérification d’identité et la banque dans XR.

L’avènement des réseaux de communication mobiles 5G est également susceptible d’améliorer les expériences XR sans fil. «Un vrai casque AR… a toutes ces technologies différentes qui sont construites en plus de cela. Il est difficile de créer un bon casque », a déclaré Narayan. «Ce que la 5G vous permet de faire, c’est de découpler certaines des complexités du réseau.»

Les appareils XR pourraient être très différents une fois que la prochaine grande vague de technologie arrivera, et peut-être que le plus grand défi auquel sont confrontées les entreprises de l’espace XR est de construire la bonne planche de surf pour surfer sur cette vague. “Ce que nous allons voir dans trois ans est en cours de réalisation aujourd’hui”, a déclaré Narayan.