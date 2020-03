Les expositions automatiques sont-elles un goner dans le sillage du coronavirus?

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Un autre salon de l’auto mord la poussière, temporairement. Le Salon international de l’auto de New York (NYIAS) a été reporté d’avril à fin août, à peine aux heures de grande écoute pour un salon de l’automobile, en raison des inquiétudes suscitées par la nouvelle épidémie de coronavirus. Cela fait que trois grands salons de l’automobile ont récemment été annulés: en Chine, le salon international de l’automobile de Pékin de la mi-février (Auto China 2020) a été reporté de sa date d’ouverture du 21 avril sans date de maquillage annoncée. Le Salon international de l’automobile de Genève (GIMS), dont les journées ont été ouvertes du 5 au 15 mars, a été annulé fin février, la semaine précédant le début des journées de presse.

Maintenant, New York est un enfer, au moins à partir de ses dates habituelles commençant le Vendredi Saint, deux jours avant Pâques, et fonctionnant 10 jours, plus les jours de presse le mercredi et le jeudi précédents. Les nouvelles dates sont du vendredi 28 août au dimanche 6 septembre 2020 (week-end de la fête du Travail), avec deux jours de presse avant l’ouverture du salon. Ce n’est pas le moment idéal pour un salon de l’auto. Mais il n’est pas facile de trouver plus de deux semaines ouvertes pour la configuration, les journées médias, la durée de 10 jours de l’émission et le démontage dans un grand centre de congrès.

Beaucoup de salons techniques annulés

Les salons de l’auto ne sont pas seuls. De nombreux autres événements technologiques ont été annulés, notamment:

Mobile World Congress (24-27 février, Barcelone) .Les conférences annuelles des développeurs pour Facebook (F8, 5-6 mai, dans la Silicon Valley) et Google (Google I / O, 12-14 mai, Mountain View) SXSW (Sud par Southwest, 13-22 mars, Austin) Coachella Valley Music and Arts Festival (week-ends du 10 avril et 16 avril, Indio, Californie) E3 (Electronics Entertainment Expo, 9-11 juin, Los Angeles)

Il existe une certaine crainte que la CMM n’implose à cause des pertes accumulées par les petits fournisseurs. La plupart des participants adorent Barcelone (autre que les pickpockets), nichée à l’extrémité orientale de l’Espagne le long de la Méditerranée.

La menace pour les salons de l’auto

Les salons de l’auto sont un cas particulier, car ils subissent des pressions différentes de celles que connaissent les conférences de développeurs ou les festivals de conférences / musique (SXSW, Coachella). Il y a une angoisse croissante sur la raison pour laquelle les salons de l’auto existent.

Les salons de l’auto sont trois événements en un. Avant les spectacles, il y a un ou deux jours de conférences de presse, de fêtes et de boissons, appelés journées des médias et des analystes. Ensuite, il y a une journée de prévisualisations d’initiés ou de recherches anticipées pour une partie du public et un dîner officiel où les concessionnaires et les conjoints peuvent se déguiser; cela est souvent lié à un organisme de bienfaisance. Ensuite, il y a environ 10 jours d’événements publics.

Une menace est que le public peut en apprendre beaucoup sur les nouvelles voitures en ligne, y compris des informations de base, ainsi que des prix et des stratégies d’achat. Il est moins nécessaire de visiter le concessionnaire jusqu’à ce que vous soyez prêt à acheter. De plus, à mesure que les nouvelles générations d’enfants grandissent, les voitures semblent moins mystiques et les salons de l’auto moins intéressants qu’ils ne l’étaient pour leurs parents et grands-parents.

De plus, les constructeurs automobiles utilisant des outils de marketing se perfectionnent en ligne pour atteindre les prospects les plus probables et les inciter avec une carte-cadeau de 50 $ pour visiter le concessionnaire et faire un essai routier. Pour les voitures haut de gamme, il peut s’agir d’événements de «marketing expérientiel» dans le parking d’un stade sportif où les pilotes courent (pour ainsi dire) à travers des parcours de pylônes et mangent un bon déjeuner sous un auvent. L’argent pour cela doit provenir de quelque part et cela peut provenir des budgets des salons automobiles des constructeurs automobiles.

Les constructeurs automobiles dans la plupart des grands salons ont installé de jolis stands pour les journées de la presse, puis les ont remis aux concessionnaires. Si les salons automobiles perdent de la valeur aux yeux des constructeurs automobiles, les concessionnaires et les associations de concessionnaires craignent qu’il y ait moins de soutien des constructeurs automobiles pour les futurs salons.

Avec les annulations, il n’y a eu aucun spectacle majeur et seulement deux spectacles mi-majeurs cette année, Washington et Chicago. Le troisième, Miami, sautera de novembre 2019 à février 2020 une fois que le Salon international de l’auto de l’Amérique du Nord (NAIAS) de Detroit sera passé de janvier (dernier salon en 2019) à juin 2020 (prévu du 9 au 20 juin).

Tout cela est dû au fait que le salon de Detroit s’est affaibli, en partie parce que les marques de luxe / sport (Audi, BMW, Jaguar, Mercedes-Benz et Porsche en particulier) ont trouvé peu de soutien des acheteurs dans le Michigan, ce qui n’est pas surprenant quand vous pouvez obtenir d’excellents amis / rabais familial sur un véhicule haut de gamme Cadillac, Lincoln ou GMC Denali. Detroit a également perdu sa modeste aura technologique au salon CES la semaine précédente à Las Vegas. Et le temps était souvent mauvais. L’exposition technique Automobili-D de Détroit a fini par être moins attirée par les médias que ne l’était l’automobilité de LA, une sorte de salon / conférence parallèle aux journées de la presse.

Tout cela affecte la technologie dans ce sens: les salons de l’auto et le CES consistent à échanger des idées, à braconner des travailleurs et à présenter des technologies dans une ville festive où il n’y a pas de neige. Sur ce point, Detroit contre Las Vegas, c’était Sin City 2, Detroit 0. Le spectacle de Los Angeles fait le meilleur travail de mélange de technologie dans son spectacle. Fait intéressant, même si la fabrication d’automobiles au Michigan n’a pas augmenté, l’État reste un centre d’innovation pour tous les constructeurs automobiles du monde, les fournisseurs de composants tels que Magna, et pour les petites conférences techniques ne faisant pas partie des salons de l’auto.

Que se passe-t-il à New York

Mardi, le salon de New York a posté:

En raison des problèmes de santé persistants liés à la propagation du coronavirus dans la région, le Salon international de l’auto de New York a été reporté au 28 août – 6 septembre 2020. Les jours de presse sont les 26 et 27 août 2020. «Nous prenons cette étape extraordinaire pour aider à protéger nos participants, exposants et tous les participants contre le coronavirus », a déclaré Mark Schienberg, président de la Greater New York Automobile Dealers Association, l’organisation qui possède et exploite le Salon de l’auto de New York.

«Depuis 120 ans,« le spectacle doit continuer »est profondément ancré dans notre ADN, et bien que la décision de déplacer les dates du spectacle n’ait pas été facile, notre priorité reste la santé et le bien-être de toutes les personnes impliquées. dans cet événement historique. Nous avons déjà été en communication avec bon nombre de nos exposants et partenaires et sommes convaincus que les nouvelles dates du salon 2020 feront un autre événement réussi », a ajouté Schienberg.

Ce qui arrive au spectacle de New York temporairement déplacé est incertain. La plupart des constructeurs automobiles allemands avaient déjà annoncé qu’ils ne seraient pas au salon de 2020 en avril, et plusieurs ont été libérés l’année précédente. Ceci même si les trois principales zones de vente de voitures chères sont le métro de New York, LA / Californie du Sud et Miami. Il n’est pas clair si les constructeurs automobiles qui se sont engagés, avant le coronavirus, à X mille pieds carrés d’espace d’exposition pour avril continueront avec des plans de même taille pour le salon d’août-septembre. Les derniers jours coïncident avec le week-end de la fête du Travail.

