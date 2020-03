Les fabricants de papier hygiénique pensent que nous sommes tous fous, et nous le sommes probablement – .

Le papier hygiénique est rapidement devenu un article chaud pour les préparateurs face à la pandémie de coronavirus.

Les fabricants ont du mal à expliquer la mentalité de thésaurisation et exhortent maintenant les consommateurs à cesser de stocker du papier toilette.

Les commandes de papier hygiénique ont grimpé en flèche et les fabricants peinent à répondre à la demande.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

La pandémie de coronavirus nous a déjà beaucoup appris sur nous-mêmes, et tout n’est pas bon. Peu de temps après, il est devenu clair que nous avions un vrai problème entre nos mains, la thésaurisation des produits de consommation de base a déclenché une pénurie de choses dont nous ne devrions pas nous occuper. L’une de ces choses est le papier hygiénique.

Pourquoi les gens s’approvisionnent en papier toilette? C’est une question à laquelle même les fabricants de papier hygiénique ne peuvent pas répondre. En fait, il semble que les gens qui fabriquent le papier hygiénique soient complètement déconcertés par les décisions d’achat prises dans les supermarchés et les grands magasins du monde entier.

Comme le rapporte CNN, le PDG Tom Sellars de Sellars Absorbent Materials, une entreprise qui produit une variété de matériaux en papier, y compris du papier toilette, ne peut pas enrouler sa tête autour de la ruée vers le stockage de papier hygiénique.

“Si vous me demandez pourquoi tout le monde attrape du papier toilette, je ne peux pas vraiment l’expliquer”, a déclaré Sellars. «Ce n’est pas comme si nous en utilisions soudainement davantage. Mais la flambée de la demande pourrait peser sur la chaîne d’approvisionnement. »

C’est cette pression sur la chaîne d’approvisionnement qui laisse les étagères vides aux États-Unis et à l’étranger. D’autres grands fabricants de papier hygiénique ont noté que leurs commandes avaient considérablement augmenté et, bien qu’ils fassent de leur mieux pour augmenter la production et expédier plus de papier hygiénique qu’ils ne le font normalement, ils ne peuvent tout simplement pas répondre à la demande en flèche.

Pendant ce temps, l’American Forest & Paper Association, qui représente les entreprises qui produisent des produits en papier, dit que ses membres font tout ce qu’ils peuvent, malgré les circonstances bizarres.

«Les membres de l’American Forest & Paper Association (AF&PA) se sont engagés à assurer la sécurité de nos employés et de nos utilisateurs finaux», a déclaré la présidente de l’AF&PA, Heidi Brock, dans un communiqué. «Cette situation est très dynamique et évolue quotidiennement, et l’industrie travaille avec diligence pour répondre à la hausse de la demande de produits en tissu due aux achats de coronavirus (COVID-19). Rassurez-vous, les produits en tissu continuent d’être produits et expédiés – tout comme ils sont 52 semaines chaque année dans le cadre d’un marché mondial. »

Certaines entreprises incitent publiquement les consommateurs à être conscients de ce qu’ils font exactement. La thésaurisation du papier toilette est probablement inutile, et la pression accrue sur la chaîne d’approvisionnement rend plus difficile pour les autres d’obtenir les produits dont ils ont besoin.

Les gens devraient absolument se préparer à l’éloignement social et à un éventuel verrouillage, s’il s’agit de cela, mais avoir 200 rouleaux de papier toilette dans votre armoire ne vous empêchera pas de tomber malade, et nous devrions faire de notre mieux pour faire attention les uns pour les autres en ces temps étranges.

Source de l’image: Mint Images / Shutterstock

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

.