Les futurs officiers de la Force spatiale voient une opportunité de changement

L’US Space Force commandera 60 lieutenants diplômés de l’Air Force Academy.

WASHINGTON – La classe 2020 de l’American Air Force Academy obtiendra son diplôme le 18 avril – six semaines avant la date prévue et sans spectateurs en raison de la pandémie de coronavirus.

Sur la classe d’environ 1000 cadets qui seront nommés lieutenants, 60 se joindront à la Force spatiale américaine.

«Il n’y a maintenant que deux personnes dans la Force spatiale. Lorsque nous serons diplômés, nous aurons 62 ans », a déclaré le cadet Coen Williams lors d’un podcast publié le 6 avril par la Space Force Association, un groupe de défense des droits créé pour promouvoir la mission de l’US Space Force.

Le chef des opérations spatiales, le général John Raymond et le chef enrôlé chef principal le sergent-chef. Roger Towberman sont les deux seuls officiels qui ont jusqu’à présent été officiellement assermentés dans la Force spatiale. Une porte-parole de l’US Air Force Academy a déclaré que les détails des cérémonies de mise en service de l’Air Force et de la Space Force n’avaient pas encore été décidés.

Ces derniers temps, l’attention des médias s’est portée sur le nom des membres de la Force spatiale et sur les uniformes qu’ils porteront. Williams, un ingénieur majeur avec un grand intérêt pour l’espace, a déclaré que les noms et les tenues étaient des sujets de ragots à l’heure du déjeuner à l’académie. Mais les opérateurs spatiaux se soucient davantage de la substance du travail, a-t-il déclaré sur le podcast, animé par Bill “Hippie” Woolf, fondateur et président de la Space Force Association.

“Les cadets regardent en prévision de ce que la Force spatiale fera réellement”, a déclaré Williams. “Je suis moins inquiet de la façon dont je vais être appelé et de l’uniforme que je porterai”, a-t-il déclaré, bien que “clairement, le plus frais sera le mieux”

«Les cadets soucieux de l’espace sont extrêmement enthousiasmés par les possibilités… de faire partie d’un nouveau système relativement inconnu où nous pouvons réellement avoir un impact réel», a déclaré Williams.

Il a dit que les cadets sont également préoccupés par le fait que de nombreux détails sur l’organisation et les missions de la Force spatiale ont mis du temps à couler.

Woolf, un colonel à la retraite de l’Air Force qui a lancé la Space Force Association avec un personnel entièrement bénévole peu après la création du service le 20 décembre, a déclaré qu’il y avait un appétit croissant pour des informations sur la Space Force, non seulement parmi les jeunes officiers, mais aussi plus. largement dans la communauté spatiale.

Club spatial de l’Air Force Academy

À l’Air Force Academy, Williams et son camarade de classe Eric Van Hegewald ont lancé un club étudiant axé sur l’espace qui s’est transformé en Institute for Applied Space Policy and Strategy, un programme qui a été approuvé par des hauts dirigeants.

Van Hegewald, également un génie majeur, sera mis en service dans l’armée de l’air et se dirigera vers le programme de formation inter-pilotes de pilotes de jet euro-OTAN.

“Nous avons énormément d’espoir pour l’avenir de la Force spatiale”, a déclaré Van Hegewald sur le podcast.

“Je suis enthousiasmé par tous les opérateurs spatiaux”, a-t-il déclaré.

L’un des défis du nouveau service est de façonner la culture et de faire prendre conscience du rôle de l’espace dans les opérations militaires, a déclaré Van Hegewald. Il a noté qu’il y avait encore de la confusion sur ce qu’est exactement la Force spatiale et ce qu’elle fait.

“L’espace est important, c’est ce qui fait avancer mon avion dans une certaine mesure”, a déclaré Van Hegewald.

L’une des réalités frustrantes des opérations spatiales est qu’elles sont difficiles à visualiser, a déclaré Williams. À l’Air Force Academy et dans d’autres organisations militaires, les cours sur l’espace sont principalement des cours théoriques sans visualisation de ce qui se passe dans l’espace, a-t-il déclaré.

Williams et Van Hegewald ont invité des entreprises de l’industrie de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée à parler lors de leurs réunions du club spatial de la façon dont ces technologies sont utilisées pour visualiser les opérations spatiales.

Avoir la capacité de faire des «simulations stratégiques» est important pour les opérateurs spatiaux qui essaient de se préparer à ce qui pourrait arriver dans les 10 à 20 prochaines années, a déclaré Williams. “Nous devons commencer à jeter les bases”, a-t-il déclaré. Un des scénarios, par exemple, est la possibilité que l’armée soit sur la Lune. “C’est extrêmement susceptible de se produire dans nos carrières”, a-t-il déclaré. «Nous devons penser à ces problèmes.»

Van Hegewald a déclaré que le modèle de sécurité maritime – l’idée que la marine américaine contribue à garantir la liberté de navigation dans les points critiques du globe – est utile pour envisager le rôle futur de la Force spatiale. «L’absence de menaces est un moyen large de définir la supériorité spatiale», a-t-il déclaré.

«L’espace est une façon de penser et une manière de combattre différentes», a déclaré Williams. «Les opérateurs doivent visualiser et comprendre. Vous ne voyez pas ce que fait votre ennemi sur le scanner radar », a déclaré Williams. Des technologies comme l’apprentissage automatique aident à anticiper les tendances au fil du temps, a-t-il déclaré. «Ce sera une façon de penser étrange pour les opérateurs issus de carrières traditionnelles. Ça va être un défi pour beaucoup de gens. “