Les humains libèrent beaucoup plus de méthane que nous ne le pensions – .

Dans nos efforts continus pour maîtriser les changements climatiques d’origine humaine, les émissions de dioxyde de carbone sont un grand objectif d’élimination, et pour cause. Le dioxyde de carbone contribue activement au réchauffement climatique, provoquant lentement le réchauffement de notre planète et provoquant toutes sortes d’effets secondaires terribles en cours de route.

Cependant, il existe un autre type de gaz qui fait sa part de dégâts, et les humains pourraient en être bien plus responsables que nous ne le pensions au départ. C’est du méthane, et un nouveau document publié dans Nature suggère que l’humanité devrait se concentrer sur la réduction des émissions de méthane le plus tôt possible.

Maintenant, avant d’imaginer que les humains sont plus gazeux que ne le pensaient les scientifiques, vous devez savoir que le type d’émissions de méthane dont nous parlons ici n’est pas lié aux mégots.

Il s’avère que la forte augmentation des émissions de méthane observée par les chercheurs provient d’un endroit similaire à celui du dioxyde de carbone. La combustion de combustibles fossiles produit une richesse de méthane, le libérant dans l’atmosphère où il peut être tout aussi gênant que le dioxyde de carbone. En fait, sur la base des données les plus récentes, les niveaux de méthane dans l’atmosphère ont augmenté de 150% au cours des 300 dernières années, et c’est un grand, gros changement.

Cependant, la bonne nouvelle est que le méthane quitte l’atmosphère beaucoup plus rapidement que le dioxyde de carbone. Là où le dioxyde de carbone pourrait mettre un siècle à se dégrader dans l’atmosphère, le méthane peut disparaître en aussi peu que neuf ans.

“Si nous arrêtions d’émettre tout le dioxyde de carbone aujourd’hui, des niveaux élevés de dioxyde de carbone dans l’atmosphère persisteraient encore pendant longtemps”, a déclaré Benjamin Hmiel, auteur principal de l’étude, dans un communiqué. “Le méthane est important à étudier parce que si nous modifions nos émissions actuelles de méthane, il va se refléter plus rapidement.”

C’est une excellente nouvelle, du moins en surface. Mais maintenant, nous devons réellement faire quelque chose pour réduire nos émissions de méthane provenant des combustibles fossiles, ce qui peut être plus facile à dire qu’à faire.

