Les infections à coronavirus peuvent être bien plus élevées que celles signalées – .

Le coronavirus a infecté plus de 2 800 personnes, la plupart dans la région de Wuhan en Chine, où le premier cas a été découvert il y a des semaines. Le bilan des morts a atteint 81 morts lundi, les autorités chinoises intensifiant leurs efforts pour contenir la propagation du virus. Au cours du week-end, la Chine a annoncé que les patients infectés pouvaient transmettre le virus à d’autres pendant la période d’incubation de deux semaines, ce qui pourrait sérieusement entraver les mesures visant à prévenir la propagation de la maladie.

Le CDC a été prudemment optimiste, affirmant qu’il doit vérifier lui-même ces résultats. Pendant ce temps, des cas de coronavirus sont apparus dans divers coins du monde, notamment en Europe, dans d’autres pays asiatiques, en Australie et en Amérique du Nord. Mais le nombre réel de cas pourrait être significativement plus élevé que ce qui a été rapporté jusqu’à présent, des experts de Hong Kong affirmant que la recherche indique quelque 44 000 cas dans la seule région de Wuhan.

Le doyen de la faculté de médecine de HKU, Gabriel Leung, a appelé à des mesures «draconiennes» qui pourraient freiner la propagation du virus, rapporte le South China Morning Post.

Le nombre de patients atteints de coronavirus à Wuhan a atteint 43 590 samedi, selon des chercheurs lundi, et le chiffre inclut les personnes actuellement en phase d’incubation. Les modèles mathématiques utilisés ont montré que 25 630 patients pouvaient présenter des symptômes dans la région et que ce nombre doublerait en 6,2 jours.

L’équipe a déclaré que le nombre d’infections dans les cinq mégapoles atteindrait un pic entre fin avril et début mai. Au plus fort de l’épidémie, quelque 150 000 nouveaux cas seraient confirmés chaque jour dans l’une de ces régions, Chongqing, en raison de l’importante population et de ses liens avec la région de Wuhan.

Même ainsi, les chercheurs ont déclaré que les projections pourraient être trop pessimistes, car elles ne prenaient en compte que les mesures de verrouillage à Wuhan, et non les autres politiques d’intervention sanitaire.

Leung a appelé à «des mesures draconiennes substantielles limitant immédiatement la mobilité de la population. Il a également déclaré que les rassemblements de masse devraient être annulés, que les écoles devraient rester fermées et que les gens devraient travailler de chez eux lorsqu’ils sont disponibles. Il convient de noter que bien qu’il n’existe pas de vaccin contre le coronavirus, le virus n’est pas mortel pour la plupart des gens. Les victimes comprennent des patients dont le système immunitaire est affaibli et les conditions préexistantes, selon les rapports.

