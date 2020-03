Les ingénieurs de Stanford créent un exosquelette de cheville pour augmenter l’efficacité de fonctionnement

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Tous les sports d’équipe sont annulés en raison d’un coronavirus, mais vous pouvez toujours opter pour une course solitaire. Cependant, l’impact physique de la course est trop important pour certaines personnes. Dans le but d’augmenter l’activité physique et peut-être de créer un nouveau mode de transport, les ingénieurs de l’Université de Stanford ont développé un exosquelette de cheville compact qui peut augmenter la vitesse et réduire la consommation d’énergie pendant la course.

De nombreux modèles d’exosquelettes que nous avons vus visent à aider les travailleurs à soulever des objets plus lourds. Ces appareils fonctionnent, mais ils sont encombrants et doivent être attachés à divers points du corps. L’exosquelette d’assistance à la cheville conçu à Stanford est beaucoup plus petit. La conception actuelle a une attache qui passe sous le talon et une barre en fibre de carbone qui descend jusqu’aux orteils. L’exosquelette externe s’attache au mollet avec un levier qui s’étend de la chaussure au mollet supérieur.

Pour ce test, l’élément motorisé de l’exosquelette se trouve derrière un tapis roulant utilisé pour tester le matériel. Les lignes qui «alimentent» l’exosquelette remontent des jambes et reviennent aux moteurs. L’équipe pense qu’il sera possible de construire des moteurs dans l’exosquelette plus tard, mais ils ont été séparés pour ce test initial. Ces moteurs ne font pas tout le travail pour vous, mais ils peuvent tirer doucement au bon moment pour lisser votre foulée et absorber une partie de la charge.

L’équipe a testé deux modes de fonctionnement. Dans le mode plus élémentaire de type ressort, l’exosquelette agit comme un ressort parallèle au mollet qui stocke l’énergie au début d’une étape et la libère lorsque les orteils poussent. En mode entièrement alimenté, les moteurs tirent le câble attaché à la chaussure, tirant vers le haut pendant la poussée pour aider à étendre la cheville à chaque pas. Le mode ressort non motorisé s’est avéré être légèrement moins efficace que l’absence d’exosquelette, mais le mode motorisé a rendu le fonctionnement 15% plus facile, basé sur l’utilisation d’oxygène pour 11 sujets testés. L’exosquelette motorisé a également augmenté la vitesse maximale des utilisateurs de 10%.

Une future version de cet appareil pourrait rendre la course à pied moins intense, mais l’équipe pense également que cela pourrait faire partie de l’infrastructure de transport en s’attaquant au problème du dernier kilomètre. Vous pouvez descendre d’un bus, attacher votre exosquelette de cheville et courir le dernier kilomètre ou deux jusqu’à votre destination sans transpirer.

Maintenant lis: