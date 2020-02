Les jeux Activision Blizzard ne sont plus disponibles sur GeForce maintenant

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Après des années de lutte pour faire de son service de streaming de jeux une réalité, Nvidia a finalement lancé GeForce Now au début du mois. L’un des principaux arguments de vente de Nvidia était que les joueurs pourraient mettre au service les jeux qu’ils possédaient déjà. Cependant, il y a déjà une ride dans ce plan. Nvidia a annoncé via ses forums GeForce Now que les joueurs perdent l’accès à tous les jeux Activision Blizzard.

Au lancement, l’Activision Blizzard était l’une des sociétés de jeux vidéo que Nvidia appelait par son nom avec des titres populaires comme Overwatch et Modern Warfare. Certains joueurs ont même acheté ces titres à Activision Blizzard spécifiquement pour jouer sur GeForce Now. Il semblerait que Nvidia n’ait pas créé d’accès garanti dans les accords qu’il a signés avec les éditeurs de jeux, ce qui pourrait revenir pour le mordre. Dans le même temps, Blizzard a supprimé Warcraft 3: Reforged du pack GPU Raiseon Game Radeon d’AMD. Nous ne savons pas si ces mouvements sont liés, mais le moment est suspect.

Naturellement, les joueurs expriment leur mécontentement sur les forums Nvidia et via le site de support Battle.net de Blizzard. Cependant, Nvidia ne fait aucune promesse quant à la disponibilité du jeu, et le CLUF d’Activision Blizzard le protège spécifiquement des demandes de remboursement dans des situations comme celle-ci. Techniquement, cela n’a pas privé les clients du contenu – cela a juste changé la façon dont vous pouvez y accéder.

Le prix compétitif de Nvidia de 5 $ par mois a fait de GeForce Now un défi de taille pour le service Stadia de Google lors de son lancement. De nombreux joueurs ont également été séduits par le support des jeux qu’ils possédaient déjà. De nombreux jeux fonctionneraient instantanément sur GeForce Now après avoir lié Steam, Uplay et d’autres services. Pendant ce temps, Stadia oblige les joueurs à acheter des jeux même s’ils les possèdent déjà sur d’autres plateformes. Nous voyons maintenant l’autre côté de la médaille – si un éditeur de jeu décide qu’il ne veut pas prendre en charge GeForce Now, vous pourriez perdre l’accès aux titres que vous avez joués. Vous êtes toujours «propriétaire» du jeu sur cette autre plate-forme, mais vous ne pourrez peut-être pas y jouer sans GeForce Now.

Nvidia souligne rapidement qu’il existe encore des centaines de jeux pris en charge, et plus de 1 500 sont dans la file d’attente pour être intégrés. Cependant, se réjouir du nombre de jeux semble moins efficace qu’il ne l’aurait été la semaine dernière. Les gens ne voudront pas investir du temps dans des jeux qui pourraient à tout moment disparaître de GeForce Now.

Maintenant lis: