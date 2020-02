Les Jeux olympiques de Toyko pourraient en fait être annulés en raison de l’épidémie de coronavirus – .

L’épidémie de coronavirus est originaire de Chine et s’est depuis propagée lentement dans de nombreux coins du globe. La plupart des cas confirmés d’infection au COVID-19 sont isolés en Chine, mais les pays voisins, dont le Japon, ont également vu leur juste part.

C’est une mauvaise nouvelle, en particulier pour le Japon, car le pays a une date assez importante qui approche à grands pas sous la forme des Jeux olympiques d’été 2020 qui se tiendront à Tokyo dans quelques mois. Maintenant, avec tant d’incertitude entourant la propagation du virus et l’état des vaccins et d’autres mesures préventives, les organisateurs des Jeux olympiques discutent de la possibilité très réelle que les jeux soient retardés ou même annulés.

Comme le rapporte AP, un membre de longue date du Comité international olympique, Dick Pound, a révélé dans une interview que le groupe avait un coronavirus en tête. À l’heure actuelle, il s’agit de décider combien de temps le groupe pourrait attendre avant de décider finalement de retarder ou d’annuler les jeux dans leur ensemble.

C’est un problème complexe car la préparation des jeux est bien sûr déjà en cours. À certains égards, la période précédant le début des jeux demande encore plus de travail que les jeux eux-mêmes, et si le risque de propagation du virus reste élevé, il pourrait constituer une grave menace pour la santé publique.

“Vous pourriez certainement vous absenter deux mois si vous le deviez”, a déclaré Pound à AP. «Beaucoup de choses doivent commencer à se produire. Vous devez commencer à augmenter votre sécurité, votre nourriture, le village olympique, les hôtels, les médias seront là pour construire leurs studios. “

Personne ne veut voir ce qui se passerait si un virus mortel commençait à se propager dans le village olympique, infectant des athlètes de classe mondiale et ruinant complètement les jeux eux-mêmes. Il ne reste pas beaucoup de temps avant que les pouvoirs en place ne commencent à prendre des décisions très difficiles.

En ce qui concerne ce qui se passerait si le risque de propagation du virus commençait à avoir un impact sérieux sur la planification et la préparation des jeux, et menaçait d’avoir un impact sur les jeux eux-mêmes? “Vous envisagez probablement une annulation”, a déclaré Pound à AP.

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot, et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

