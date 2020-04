Les leaders technologiques soutiennent une campagne de 50 millions de dollars pour le travail COVID-19 de UW Medicine – .

Une infirmière se prépare à dépister un patient contre le coronavirus dans une station de test au volant de l’UW Medical Center – Northwest. (Photo de médecine UW / Randy Carnell)

Les PDG d’Amazon et de Microsoft font partie des milliers de personnes qui contribuent à couvrir les 50 millions de dollars de soutien privé dont l’école de médecine de l’Université de Washington s’attend à avoir besoin pour faire face à l’épidémie de coronavirus.

Jusqu’à présent, plus de 20 millions de dollars de contributions au Fonds d’Urgence d’Urgence pour la Médecine ont été versés par environ 3 400 donateurs, a annoncé aujourd’hui UW Medicine.

La fondation familiale du PDG d’Amazon Jeff Bezos est sur la liste des donateurs, tout comme le PDG de Microsoft Satya Nadella et son épouse, Anu. Parmi les autres premiers partisans figurent l’ancien PDG de Microsoft, Steve Ballmer et Connie Ballmer, la Fondation de la famille Paul G. Allen, Susan Brotman, la Neukom Family Foundation, le MJ Murdock Charitable Trust, l’ancien PDG de Google Eric Schmidt et Wendy Schmidt, le cofondateur de Sahsen Ventures, Bryan White et Christine White, l’ancien PDG de Costco James Sinegal et Janet Sinegal, et la Washington Research Foundation.

«Nous sommes profondément reconnaissants pour le soutien généreux et le leadership de ces membres bienveillants de notre communauté qui se sont fortement mobilisés pour nous aider à atténuer l’impact du COVID-19 dans notre État», a déclaré Paul Ramsey, PDG de UW Medicine. “Bien que le financement fédéral et étatique allégera certains des coûts associés à notre intervention en matière de soins de santé COVID-19, la philanthropie privée est également nécessaire pour accélérer les actions qui doivent être prises dès maintenant pour sauver des vies dans les semaines à venir.”

Parmi ces actions figurent:

Une augmentation de la capacité de test COVID-19: UW Medicine affirme avoir effectué environ 70% de tous les tests COVID-19 dans l’État de Washington, et son laboratoire de virologie prévoit d’augmenter son taux de traitement quotidien à 5 000 à 6 000 échantillons d’ici la fin de la semaine, avec des résultats rapportés dans un délai de 6 à 24. heures.

Dépistage et soins pour les populations non abritées: Certaines des contributions, y compris 2 millions de dollars de la Allen Family Foundation, soutiennent l’expansion du dépistage et du traitement COVID-19 pour les personnes dans les refuges pour sans-abri, les cliniques du centre-ville et les sites de logement communautaire. En coopération avec le comté de King, UW Medicine transforme Harborview Hall, un refuge de nuit sur la première colline de Seattle, en un site de quarantaine pour les patients sans-abri qui attendent les résultats des tests ou qui ont été testés positifs pour COVID-19.

Accélérer la recherche sur COVID-19: En coopération avec le Brotman Baty Institute, UW Medicine joue un rôle clé dans la Seattle Flu Study, en partenariat avec Seattle-King County Public Health et les Centers for Disease Control and Prevention du Seattle Coronavirus Assessment Network. UW Medicine sert également de base à l’Institute for Health Metrics and Evaluation, qui a ouvert la voie à la modélisation des projections pour le cours de la pandémie de COVID-19. Plus de 35 scientifiques UW dirigent des équipes engagées dans la recherche COVID-19.

Soutenir les travailleurs de la santé: Des membres de la communauté et des sociétés allant de Tesla et des éclaireuses à l’artiste lauréate d’un Grammy Lizzo ont fourni des fonds, du matériel et de la nourriture pour les travailleurs de la santé en première ligne dans la lutte contre COVID-19. Les contributions soutiennent également les tests COVID-19 rapides pour les travailleurs de la santé et les premiers intervenants, le logement temporaire, les programmes de bien-être et le soutien en santé mentale.

Augmentation de la capacité à traiter les patients COVID-19: UW Medicine est déjà passé en mode de pointe pour une vague potentielle de patients souffrant de maladies respiratoires. Les préparatifs comprennent la mise en place de tentes de triage à l’extérieur des hôpitaux d’UW et la modification des espaces intérieurs pour le traitement hospitalier des symptômes de COVID-19 tout en préservant des ressources distinctes pour les patients souffrant d’autres blessures ou maladies graves.

La collecte de fonds UW Medicine n’est que l’une des façons dont les leaders technologiques ont réagi à COVID-19 dans la région de Seattle, qui était le premier hotspot pour l’épidémie de coronavirus aux États-Unis. La Fondation Bill & Melinda Gates a engagé 100 millions de dollars dès le début et soutient des initiatives telles que la Seattle Flu Study et le SCAN ainsi que 125 millions de dollars de COVID-19 Therapeutics Accelerator.

La semaine dernière, Bezos a annoncé une contribution de 100 millions de dollars au fonds de réponse COVID-19 de Feeding America, qui soutient un réseau de plus de 200 banques alimentaires à travers le pays.

Amazon et Microsoft s’associent également avec d’autres sociétés de la région de Seattle, des agences gouvernementales et des groupes à but non lucratif (y compris Vulcan Inc. et la Allen Family Foundation) pour soutenir le COVID-19 Response Fund de la Seattle Foundation.

Pour plus d’informations sur le Fonds d’Urgence d’Urgence en Médecine, visitez www.AccelerateMed.org/COVID19-Support. Pour faire un don en ligne ou en nature ou pour laisser un message de soutien aux travailleurs de la santé d’UW Medicine, visitez www.AccelerateMed.org/Heroes. Pour en savoir plus sur la manière dont la communauté de l’Université de Washington se rassemble pour surmonter la pandémie de COVID-19: https://washington.edu/together.