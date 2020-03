Les législateurs expriment leurs préoccupations concernant la confidentialité des plans de suivi des coronavirus – .

Le représentant Suzan DelBene, D-Wash., Dit que les problèmes de confidentialité doivent être pris en compte ainsi que les problèmes de santé publique. (Photo DelBene.House.gov)

La représentante Suzan DelBene, D-Wash., Et deux autres membres du Congrès sonnent l’alarme sur la perspective d’utiliser des données de localisation pour suivre l’épidémie de coronavirus.

Dans une lettre au président Donald Trump et au vice-président Mike Pence, qui dirige le groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche, les trois législateurs prennent note des informations selon lesquelles Facebook, Google et d’autres sociétés de technologie ont discuté avec des responsables de l’administration de l’utilisation des données capturées par les smartphones et applications à des fins de santé publique.

Bien que de telles applications puissent aider les responsables de la santé publique à limiter la propagation de COVID-19, elles pourraient également limiter la vie privée, selon la lettre, qui a été signée par DelBene ainsi que par le sénateur Ron Wyden, D-Ore; et la représentante Anna Eshoo, D-Calif.

Santé publique vs vie privée: Lire la lettre des législateurs

“Une crise sans précédent de cette ampleur appelle une réponse de l’ensemble de la société, y compris un partenariat avec le secteur privé, pour protéger la santé des Américains, mais nous ne devons pas perdre de vue les libertés civiles qui servent de fondement à notre pays, »Ont écrit les législateurs.

Le trio a également exprimé sa crainte que les données de recherche relatives à COVID-19 – par exemple, les données fournies lorsque les utilisateurs recherchent des stations de test sur le site de dépistage Verily’s Project Baseline – pourraient être appliquées de manière discriminatoire. Les agences gouvernementales peuvent refuser des avantages à un utilisateur soupçonné d’avoir le COVID-19, ou les compagnies d’assurance peuvent refuser la couverture.

L’idée d’utiliser des données de localisation pour suivre le virus est apparue dans plusieurs contextes:

Le service de sécurité du Shin Bet d’Israël a utilisé la surveillance par téléphone portable pour localiser les personnes susceptibles d’être atteintes du virus – et envoyer à ces personnes des alertes par SMS. Aujourd’hui encore, la Cour suprême d’Israël a jugé que le système de surveillance ne pouvait être utilisé que si le Parlement national mettait en place un comité de contrôle.

L’épidémiologiste de Seattle, Trevor Bedford, a proposé d’utiliser un système basé sur téléphone portable pour identifier et informer les personnes qui se sont peut-être rapprochées suffisamment d’un porteur de coronavirus pour être elles-mêmes exposées au virus. Le système fait partie d’une stratégie plus large pour arrêter l’épidémie. Bedford fait valoir que les avantages du suivi du virus grâce aux données de localisation “l’emportent sur les coûts pour le moment.”

Une start-up appelée Kinsa Health dit qu’elle suit le virus en temps réel, en utilisant plus d’un million de thermomètres de haute technologie connectés à Internet. Les dirigeants de Kinsa ont déclaré au New York Times que le système identifiait les points chauds COVID-19 en recherchant des zones avec des groupes inhabituels d’utilisateurs qui avaient de la fièvre.

Dans leur lettre, les législateurs ont déclaré qu’ils soutenaient des mesures audacieuses pour faire face à la crise des coronavirus. Mais ils ont exhorté la Maison Blanche à mettre en œuvre un ensemble de procédures pour protéger la vie privée des individus:

Le gouvernement fédéral devrait regrouper ou minimiser les données selon ce que les experts en santé publique jugent nécessaire. Les ensembles de données doivent être anonymisés lorsque cela est possible.

Les sociétés privées devraient se limiter à collecter uniquement des données spécifiques à la crise du COVID-19 et ne devraient pas être utilisées à d’autres fins telles que la publicité ciblée.

Les agences gouvernementales devraient être interdites de transférer des informations à des entités qui ne sont pas impliquées dans la réponse de santé publique à COVID-19. «En aucun cas, ces données ne doivent être partagées avec les forces de l’ordre ou les agences d’immigration», écrivent-ils.

Les données doivent être transférées et stockées en utilisant les protocoles de cybersécurité les plus élevés.

Il devrait y avoir une interdiction de tenter de ré-identifier des individus spécifiques à partir d’ensembles de données agrégées ou anonymisées.

Lorsque la pandémie a suivi son cours, les agences gouvernementales et les entrepreneurs devraient être tenus de supprimer les données identifiables.

Les législateurs ont également appelé les responsables de l’administration à consulter des informaticiens de pointe, des experts en matière de confidentialité et d’éthique et des organisations d’intérêt public pour s’assurer que leurs politiques «préservent et protègent la vie privée dans toute la mesure du possible».