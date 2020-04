Les lettres du DIU soutiennent les entrepreneurs travaillant pendant la pandémie

SAN FRANCISCO – La Defense Innovation Unit (DIU) émet des lettres pour aider les entrepreneurs et leurs sous-traitants à informer les autorités locales que leur travail est essentiel à la sécurité nationale et devrait se poursuivre malgré la pandémie de COVID-19.

La technologie spatiale est l’un des cinq domaines d’intervention de DIU, une organisation conçue pour donner aux militaires américains un accès rapide à une technologie commerciale innovante. DIU n’annonce pas d’attribution de contrat, mais a financé des startups et des entreprises établies travaillant sur les lanceurs, l’observation de la Terre, la connaissance de la situation spatiale et les communications par satellite.

Les entreprises travaillant dans le cadre de contrats DIU ont reçu des lettres indiquant que le directeur du DIU a déterminé que leur travail en faveur de la sécurité nationale faisait partie de l’effectif essentiel essentiel défini par le ministère de la Défense. “En tant que tels, et conformément aux directives du président, ces personnes ont une” responsabilité particulière “de maintenir leur horaire de travail normal”, selon la lettre du DIU.

Le ministère de la Sécurité intérieure et le sous-secrétaire à la défense pour les acquisitions et le maintien en puissance ont publié des mémorandums en mars définissant le personnel travaillant pour les sous-traitants et les sous-traitants du ministère de la Défense comme faisant partie de l’effectif essentiel des infrastructures essentielles du pays.

La lettre de la DIU n’est pas destinée à «surmonter les dispositions en matière de santé et de sécurité des États et des juridictions locales, mais à assurer un accès continu aux services et à la production de fournitures essentielles à la défense commune des États-Unis», selon la lettre. Dans le même temps, les sous-traitants DIU «doivent incorporer de manière appropriée toutes les mesures de sécurité publique praticables pour arrêter ou ralentir la propagation» du nouveau coronavirus, «tout en assurant la fourniture continue de l’infrastructure et des fonctions essentielles».

Les lettres recommandent également aux contractants de contacter leurs chefs de projet DIU «pour des informations supplémentaires ou en cas de questions des autorités locales».

Sur son site Web, DIU dit que l’agence continue de «surveiller les conseils des Centers for Disease Control and Prevention et des responsables locaux de la santé à travers le pays».