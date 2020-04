Les médecins chinois ont vu leur peau devenir noire à cause d’un traitement contre les coronavirus – .

Deux médecins chinois de Wuhan, 42 ans, où la pandémie de COVID-19 a commencé, ont vu leur peau devenir noire à cause de problèmes de foie.

Un déséquilibre hormonal qui peut être lié à un traitement mystérieux peut être à l’origine du changement de couleur de peau. On s’attend à ce que la condition disparaisse une fois que la fonction hépatique s’améliore.

Les deux patients ont été branchés sur des machines ECMO pendant une période prolongée, l’un d’eux étant à l’hôpital depuis 100 jours.

Juste au moment où vous pensiez avoir tout vu sur le nouveau coronavirus et qu’aucune nouvelle ne peut vous choquer, vous tombez sur la photo ci-dessous qui présente deux patients COVID-19 en convalescence. Tous deux viennent de Chine et tous deux sont des médecins infectés par le SRAS-CoV-2. Ils se remettent de la maladie après l’avoir combattue pendant des mois dans des hôpitaux en Chine. Qu’est-ce qui est si étrange dans ces cas? La peau des deux médecins est devenue noire, peut-être en raison de déséquilibres hormonaux consécutifs à des complications hépatiques causées par le virus. Dans le même temps, cependant, les rapports notent que les deux médecins ont subi un type de traitement particulier qui pourrait être responsable de ces effets secondaires bizarres. Malheureusement, ce n’est pas clair ce qu’était ce médicament.

Selon Science Times, les histoires du Dr Hu Weifeng et du Dr Yi Fan ont été racontées sur la chaîne de télévision publique chinoise CCTV. La nouvelle a été reprise par divers autres médias, dont The New York Post et Metro. Tous mènent avec ces images:

L’essentiel de l’histoire est que les deux médecins ont contracté le nouveau coronavirus il y a des mois, développant des complications potentiellement mortelles qui comprenaient l’obscurcissement de leur peau. Fait intéressant, le Daily Mail dit que les deux médecins étaient des collègues de feu Li Wenliang, le dénonciateur de coronavirus qui a été réprimandé pour avoir sonné l’alarme, et qui est décédé plus tard de COVID-19. Les deux médecins n’ont que 42 ans.

Ils ont reçu un médicament non spécifié au début de leur traitement. Le médicament a affecté le foie au cours du processus, ce qui explique leur apparence de jaunisse. Selon un médecin traitant, ces effets secondaires disparaîtront et leur foie devrait guérir. Mais on ne sait pas quel type de médicament ces personnes ont été administrées pendant le traitement.

Les deux médecins traitaient des patients atteints de coronavirus à l’hôpital central de Wuhan en janvier, et ils ont été diagnostiqués COVID-19 positifs le 18 janvier.

Yi, un cardiologue, a été connecté à une machine appelée ECMO pendant 39 jours. C’est une machine qui agit comme un poumon et un cœur artificiels, oxygénant le sang du patient. Le médecin a commencé à se remettre et il pourrait se déplacer normalement au lit, mais il a du mal à marcher de façon autonome. Yi a dit que la bataille contre la maladie l’avait traumatisé et qu’il recevait des conseils.

Hu a connu une épreuve encore pire. Il est à l’hôpital depuis 99 jours consécutifs et sa santé globale est toujours considérée comme faible. Hu a été placé sur la même machine ECMO qui fait circuler le sang à l’extérieur du corps pour éliminer le dioxyde de carbone et le remplacer par de l’oxygène. La machine l’a gardé en vie du 7 février au 22 mars quand il en est finalement sorti. À un moment donné pendant le traitement, l’urologue a perdu sa capacité de parler. Il a recommencé à parler près d’un mois plus tard le 11 avril, date à laquelle il n’a pas pu arrêter de parler aux médecins qui le soignaient. Il est toujours en soins intensifs dans le même hôpital où le Dr Yi est soigné. Hu est également censé recevoir l’aide psychologique dont il a besoin pour faire face à tout cela.

Il est toujours possible que quelque chose se soit perdu dans la traduction ici, nous devrons donc attendre et voir quelle est l’explication médicale réelle de ces deux étranges cas de coronavirus. Au contraire, ils prouvent que le chemin du rétablissement peut être extrêmement difficile pour certaines personnes. De plus, c’est la première fois que nous voyons ce symptôme particulier de coronavirus ou complication COVID-19. Des problèmes de peau ont été signalés, mais rien de plus dramatique que l’assombrissement de la peau vu dans l’image ci-dessus.

