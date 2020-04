Les médecins estiment que 1,67 million de personnes en France pourraient être infectées par un coronavirus – .

Les estimations d’un syndicat de médecins en France indiquent que le pays pourrait avoir jusqu’à 1,67 million de patients COVID-19, sans compter les porteurs de coronavirus asymptomatiques.

La Suède pourrait également avoir plus d’un million de cas de COVID-19, selon un modèle mathématique.

Ces données ne peuvent pas être confirmées sans tests de coronavirus appropriés. Mais de vastes campagnes de dépistage du COVID-19 ne sont pas possibles dans de nombreux pays à l’heure actuelle.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Le manque de tests appropriés pour le coronavirus, ainsi que les particularités de COVID-19, rendent impossible de dire combien de personnes ont la maladie. Seuls les patients qui présentent des symptômes peuvent se qualifier pour un test dans les pays qui n’ont pas suffisamment de tests ou la capacité de les traiter. Même les pays qui ont mené des campagnes COVID-19 plus larges ne peuvent pas être sûrs du nombre de personnes infectées qu’elles peuvent contenir, en particulier des patients qui ne présentent aucun symptôme. Il y a environ un mois, la chancelière allemande Angela Merkel a déclaré que jusqu’à 70% de la population pourrait contracter le virus, ce qui se traduit par une stupéfiante 58 millions de personnes.

Dans cet esprit, une estimation d’un syndicat de médecins en France qui prédit que plus de 1,6 million de Français pourraient avoir COVID-19 ne devrait surprendre personne. Les estimations de la Suède, un pays qui fait sa part pour atténuer la crise sanitaire, indiquent également qu’il pourrait y avoir jusqu’à un million de cas dans la région.

Au moment d’écrire ces lignes, le monde comptait près de 1,625 million de cas confirmés de COVID-19 et près de 100 000 décès. Les chiffres de la France étaient de 86 339 cas et 12 210 décès. Le nombre de COVID-19 en Suède était de 9 685 et 870 décès. Le premier a été pris de sévères mesures de distanciation sociale pour aplanir la courbe, tandis que la vie en Suède est à peu près inchangée malgré les critiques locales et internationales.

Une projection du syndicat des médecins généralistes MG France, basée sur des rapports de médecins ayant vu des patients atteints de COVID-19, indique que plus de 1,67 million de personnes dans le pays ont été infectées. Selon l’Agence France Presse, le syndicat a déclaré que 2 048 membres ayant participé à une enquête en ligne ont vu 56 154 personnes présentant des symptômes de coronavirus entre le 17 mars et le 3 avril. L’extrapolation de ces chiffres les a conduits à l’estimation de 1,67 million, soit 2,5% de la population française de 67 millions.

C’est un nombre incroyablement élevé, mais qui a du sens dans le grand schéma des choses. Le virus est très contagieux et circule en France depuis 75 jours. Beaucoup de gens auraient pu porter le nouveau coronavirus sans le savoir. Cependant, cela ne peut pas être confirmé sans test.

“Evidemment, c’est une extrapolation”, a déclaré Jacques Battistoni, président de MG France, ajoutant que le chiffre ne prend en compte que les personnes présentant des symptômes, et non les porteurs asymptomatiques. “Mais cela donne une idée de l’ordre de grandeur.”

Jean-François Delfraissy, qui dirige le conseil scientifique du pays sur les coronavirus, a déclaré à France Info plus tôt cette semaine qu’une campagne de tests auprès de la population générale de l’est de la France suggérait que la population infectée était beaucoup plus petite que prévu, «peut-être de l’ordre de 10 à 15 pour cent.”

La Suède, qui a attiré la colère de Donald Trump pour ne pas avoir soumis sa population à des mesures strictes de distanciation sociale comme la plupart des pays européens et des États-Unis, pourrait également avoir une charge de travail non confirmée importante. «La Suède a fait ça, le troupeau, ils l’appellent le troupeau. La Suède souffre très, très gravement », a déclaré Trump mardi, selon ..

Le «troupeau» est l’immunité collective, une tactique que le Royaume-Uni a brièvement utilisée. L’idée est que vous laissez le virus infecter un grand nombre de personnes jusqu’à ce qu’une grande partie de la population soit immunisée. Mais le Royaume-Uni a changé d’avis lorsqu’il s’est rendu compte que la science avec laquelle il travaillait était défectueuse, et que l’immunité collective ne pouvait se faire sans un nombre important de morts.

Le professeur de statistiques mathématiques de l’Université de Stockholm, Tom Britton, a déclaré à . que 40% des personnes vivant à Stockholm seraient infectées d’ici la fin avril. “Ma meilleure estimation aujourd’hui serait de 10% ou un peu plus” des Suédois ont la maladie. Cela se traduirait par plus d’un million de personnes. La Suède compte 10 333 456 habitants, selon son recensement de fin janvier. La ville de Stockholm compte près de 975 000 habitants, tandis que la région métropolitaine en compte 2 377 081. L’application de cette estimation de 40% à l’un de ces chiffres se traduit toujours par de nombreux cas non confirmés.

Encore une fois, sans test, ces chiffres ne peuvent pas être prouvés. Cependant, l’évolution de la France et de la Suède dans les prochains mois éclairera davantage les épidémies de COVID-19 dans ces pays. Mais si ces estimations sont presque exactes, d’autres pays pourraient avoir des millions de cas non confirmés qui leur sont propres.

Source de l’image: James Veysey / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.