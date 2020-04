Les médecins ont découvert de nouveaux symptômes inhabituels de coronavirus – .

Les médecins ont observé que l’apparition de symptômes neurologiques chez certains patients pouvait être le signe avant-coureur d’une nouvelle infection à coronavirus.

Certains patients COVID-19 ont présenté une confusion et des convulsions qui peuvent être associées à une inflammation du cerveau.

On ne sait pas pourquoi certains patients atteints de coronavirus présentent des symptômes neurologiques, et cela n’arrive pas uniquement aux patients âgés.

COVID-19 est le type de condition médicale qui nécessite un test pour confirmer les diagnostics, et c’est parce que les symptômes les plus courants apparaissent également avec d’autres infections virales comme la grippe ou le rhume. Deux types de tests peuvent confirmer l’infection: l’un détecte la présence du virus du SRAS-CoV-2, qui se réplique dans le corps, et l’autre trouve les anticorps qui combattent la maladie.

Être en mesure de diagnostiquer rapidement COVID-19 cliniquement pourrait être d’une grande utilité pour les médecins et les patients car les tests sont encore si rares. Les médecins ont commencé à observer certains signes précoces de COVID-19 causés par le nouveau coronavirus. Certains patients subissent une perte soudaine d’odeur et de goût, et les chercheurs ont déjà prouvé que le virus peut interagir avec certaines cellules du tissu olfactif. Maintenant, de nouveaux rapports de divers pays indiquent que certains patients peuvent être sujets à de multiples signes neurologiques lorsqu’ils sont infectés, bien que ces symptômes puissent survenir avec d’autres maladies neurologiques.

Les altérations du cerveau peuvent être graves et peuvent se produire pour diverses raisons, car elles peuvent être secondaires à d’autres conditions médicales. Mais certains symptômes, y compris un état mental altéré et des convulsions, ont été observés chez des patients du monde entier avant qu’un test COVID-19 ne revienne positif. Le New York Times a relaté quelques exemples:

Début mars, un homme de 74 ans est venu aux urgences de Boca Raton, en Floride, avec une toux et de la fièvre, mais une radiographie a exclu une pneumonie et il a été renvoyé chez lui. Le lendemain, lorsque sa fièvre a monté en flèche, les membres de sa famille l’ont ramené. Il était essoufflé et ne pouvait pas dire son nom aux médecins ni expliquer ce qui n’allait pas – il avait perdu la capacité de parler

Mais ce ne sont pas seulement les personnes âgées qui développent des symptômes neurologiques suite à une infection:

Mardi, les médecins de Détroit ont signalé un autre cas inquiétant impliquant une employée de la compagnie aérienne à la fin de la cinquantaine avec COVID-19. Elle était confuse et se plaignait de maux de tête; elle pouvait dire son nom aux médecins, mais pas grand-chose d’autre et est devenue moins sensible au fil du temps. Les scintigraphies cérébrales ont montré un gonflement anormal et une inflammation dans plusieurs régions, avec des zones plus petites où certaines cellules étaient mortes.

Des médecins américains et des médecins d’autres régions ont observé des affections neurologiques anormales chez des patients atteints de COVID-19. Des médecins d’Autriche, de Chine, de France, d’Allemagne, d’Italie et des Pays-Bas ont trouvé des cas similaires, y compris chez des patients de moins de 60 ans. Une pensée est que les signes neurologiques peuvent suivre une insuffisance pulmonaire causée par COVID-19. Des problèmes d’oxygénation dans le cerveau pourraient expliquer certains de ces symptômes.

Quatre patients âgés de l’hôpital Danbury dans le Connecticut ont montré des signes d’encéphalopathie avant d’être positifs pour COVID-19, et ils n’ont présenté aucun autre symptôme. Deux d’entre eux ont développé des fièvres de bas grade et ont eu besoin d’oxygène, mais deux n’ont montré aucune maladie respiratoire qui aurait pu altérer leur état mental.

Le Times note que des études détaillant les problèmes neurologiques chez les patients COVID-19 existent déjà. Des médecins de Wuhan ont publié en février un article détaillant les symptômes neurologiques. Une étude réalisée dans la même région en mars a révélé que 22% des 113 patients décédés du COVID-19 à Wuhan «ont connu des troubles de la conscience, allant de la somnolence au coma profond», contre seulement 1% dans un groupe de patients qui se sont rétablis.

Une étude différente indique qu’il existe des preuves que d’autres coronavirus ne sont pas confinés aux voies respiratoires et peuvent également envahir le système nerveux. La même chose peut être vraie pour le SRAS-CoV-2, au moins pour certains patients. Mais des recherches supplémentaires sont nécessaires.

Le CDC répertorie désormais «nouvelle confusion ou incapacité à susciter» parmi les signaux d’avertissement COVID-19 qui devraient inciter à l’action. Vous devez contacter votre médecin si vous ou quelqu’un à votre charge ressentez une confusion anormale et des convulsions. “Vous ne vous sentez pas à votre meilleur quand vous avez de la fièvre, mais vous devriez pouvoir interagir normalement”, a déclaré le Dr Frontera au Times, avertissant les gens de ne pas appeler le 911 simplement parce qu’ils sont inquiets. “Vous devriez pouvoir répondre aux questions et converser de façon normale.”

Les médecins qui traitent de nouveaux cas neurologiques devraient également tenir compte de la possibilité que les symptômes aient pu être causés par COVID-19 et prendre des mesures pour se protéger. Aussi révélateurs que soient ces symptômes, ils n’apparaissent pas chez tous les patients atteints de COVID-19, ce qui signifie que la maladie ne peut être diagnostiquée correctement qu’avec un test.

