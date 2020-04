Les médecins ont découvert une horrible nouvelle complication de coronavirus – .

Des niveaux élevés de sucre dans le sang peuvent entraîner des complications de coronavirus, car le sucre assure la liaison entre le nouveau virus et les récepteurs cellulaires.

Une nouvelle étude indique que la glycémie peut augmenter même chez les patients qui ne sont pas connus pour être diabétiques à la suite de l’infection au COVID-19.

La recherche indique que l’hydroxychloroquine pourrait être utilisée pour bloquer les processus qui ajoutent des sucres aux protéines, et ainsi améliorer la condition des patients COVID-19.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Pour une substance qui a si bon goût, le sucre est l’une des choses autour de vous qui peut mettre votre vie en danger. C’est un facteur de risque pour un certain nombre de maladies, et il s’avère que COVID-19 peut être ajouté à cette liste. De nouvelles recherches indiquent que plus vous consommez de sucre, pire est votre nouveau cas de coronavirus. Et cela ne va pas seulement pour les patients qui souffrent déjà de diabète, une condition qui a déjà été associée à des complications COVID-19. Un apport élevé en sucre pourrait être préoccupant chez les non-diabétiques infectés par le nouveau coronavirus. Et l’étude propose comme solution au problème du sucre un médicament contre les coronavirus controversé dont vous avez entendu parler partout à la télévision. L’hydroxychloroquine antipaludique pourrait jouer un rôle dans la réduction de la concentration en sucre dans certains domaines clés et ainsi améliorer le pronostic de certains patients.

Le professeur de médecine de l’Université de Pittsburgh, Adam M. Brufsky, a expliqué dans un article sur The Conversation les résultats de sa récente étude évaluée par les pairs sur la façon dont le sucre peut affecter les résultats des patients COVID-19. Le médecin explique que le virus se lie au récepteur ACE2 présent sur diverses cellules, y compris les cellules pulmonaires où le SRAS-CoV-2 se multiplie. Le virus et les récepteurs ACE2 ont tous deux besoin de molécules de sucre attachées à leur protéine pour que la connexion ait lieu. Par conséquent, l’infection au COVID-19 pourrait être affectée par la concentration du virus enrobé de sucre et du récepteur ACE 2.

La concentration de sucre dans la protéine de pointe du virus pourrait également affecter la réponse immunitaire du poumon dans les 8 à 10 jours suivant l’apparition des symptômes.

Les médecins traitant les patients COVID-19 ont observé que ce ne sont pas seulement les diabétiques et les pré-diabétiques qui avaient une glycémie élevée lors de leur admission. En effet, les récepteurs ACE2 se trouvent également sur les cellules des îlots du pancréas qui sont responsables de la production d’insuline, qui est utilisée pour contrôler la glycémie.

Si le virus atteint le pancréas, il peut entraver la création d’insuline, qui à son tour augmente le taux de sucre dans le sang de l’hôte et garantit que le virus peut se connecter à davantage de récepteurs ACE2, principalement ceux du poumon. Les complications liées à COVID-19 surviennent en raison de divers degrés d’insuffisance respiratoire combinés à d’autres problèmes qui peuvent être causés par une réponse immunitaire exacerbée.

Un test de glycémie que les diabétiques connaissent peut-être, l’hémoglobine A1c, pourrait être utilisé comme marqueur pour les patients à risque de COVID-19.

Brufsky théorise également que l’hydroxychloroquine peut être utilisée pour bloquer les processus dans la cellule qui ajoutent des sucres aux protéines. Cela entraverait la capacité du virus à se lier aux protéines ACE2 et à moduler la réponse inflammatoire. Le médecin a déclaré qu’il n’était pas clair si le médicament fonctionnerait pour tout le monde et a averti que davantage de recherches étaient nécessaires. En effet, des études récentes ont montré que l’hydroxychloroquine pourrait ne pas aider tous les patients atteints de COVID-19.

Mais si la glycémie favorise effectivement l’interaction continue entre le nouveau coronavirus et les cellules, alors garder la glycémie sous contrôle pour les patients COVID-19 peut devenir une priorité pour les médecins, que l’hydroxychloroquine soit utilisée ou non. À l’inverse, pendant que vous vous isolez, vous pouvez envisager de faire de l’exercice à l’intérieur et d’équilibrer votre alimentation pour réduire la consommation de sucre. Les diabétiques doivent également surveiller de près leur glycémie et rechercher des pointes inhabituelles.

Source de l’image: John Minchillo / AP / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.