Les médecins ont enfin trouvé un signe avant-coureur d’une infection à coronavirus – .

Une perte d’odeur et de goût a été notée chez les patients atteints de coronavirus dans de nombreuses régions, et les médecins du New Jersey disent maintenant que beaucoup de leurs patients ont vécu la même chose.

L’identification de tous les symptômes d’une infection à coronavirus aidera les médecins et les professionnels de la santé dans le processus de dépistage.

Certains patients qui ont signalé une perte d’odeur ou de goût n’ont présenté aucun autre symptôme mais ont quand même été testés positifs pour le virus.

Alors que le nouveau coronavirus fait son chemin dans presque tous les coins du globe, l’identification des premiers symptômes que les médecins et les autres professionnels de la santé peuvent utiliser pour identifier l’infection est d’une importance capitale. Dernièrement, des affirmations ont commencé à émerger selon lesquelles les personnes atteintes d’une infection à coronavirus pourraient subir une perte d’odeur et de goût. Maintenant, de nouveaux rapports de médecins du New Jersey ajoutent encore plus de preuves à l’appui de ces affirmations.

Comme le rapporte NJ.com, plusieurs médecins de l’État ont rapporté que les patients affirmant avoir perdu leur goût et leur odeur avaient finalement été testés positifs pour COVID-19. Si ces symptômes sont effectivement répandus chez les patients atteints de coronavirus, cela pourrait aider les hôpitaux et les cliniques à identifier les patients susceptibles d’être infectés et à accélérer les tests et, finalement, à soigner ces personnes.

La perte de l’odorat et du goût – appelée respectivement anosmie et dysgueusie – est facilement remarquée par ceux qui en souffrent. Ce sont également des symptômes qui ne sont pas toujours signalés avec d’autres conditions qui sont parfois confondues avec une infection à coronavirus, comme la toux, le mal de gorge et les courbatures qui accompagnent le rhume et d’autres affections.

“Des preuves anecdotiques s’accumulent rapidement sur des sites à travers le monde que l’anosmie et la dysgueusie sont des symptômes importants associés à la pandémie de COVID-19”, a déclaré l’American Academy of Otolaryngology dans un communiqué. «L’anosmie, en particulier, a été observée chez des patients dont le test de dépistage du coronavirus s’est révélé positif sans aucun autre symptôme. Nous proposons que ces symptômes soient ajoutés à la liste des outils de dépistage d’une éventuelle infection au COVID-19. »

Les patients notant une perte d’odorat ou de goût ont déclaré avoir goûté à des aliments «comme du carton» ou affirmer qu’ils ne pouvaient rien goûter du tout. Certains de ces patients ne présentaient aucun autre symptôme, pas même les symptômes pseudo-grippaux les plus courants souvent utilisés pour dépister les patients avant leur test, mais ils étaient toujours positifs pour le virus.

Pour ceux qui souffrent d’allergies, la perte de leur odorat peut faire partie de la liste régulière des symptômes, et ceux qui ont des sinus bouchés ne peuvent souvent pas goûter les choses aussi bien que la normale. Cependant, si un pourcentage important de patients atteints de COVID-19 présentent également ces symptômes, les médecins doivent absolument être à leur recherche, tout comme le grand public.

À ce stade de la pandémie, il est toujours extrêmement important de pratiquer l’éloignement social et d’éviter de consulter un médecin à moins que vos symptômes ne deviennent graves. La plupart des personnes atteintes du virus se remettront de leur propre chef, mais si vous avez un système immunitaire compromis ou des problèmes de santé sous-jacents, vous courez un plus grand risque de complications graves. Parlez à votre médecin ou à la clinique locale si vous avez des inquiétudes concernant le virus et tenez compte de leurs conseils.

